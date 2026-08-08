విజయవాడ ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రికి మహర్దశ - 300 పడకలకు అప్గ్రేడ్!
కార్మికుల కష్టాలు తీర్చేలా హాస్పిటల్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఎప్పట్నుంచో డిమాండ్లు - బీమా కార్డుదారుల కష్టాలను సీరియస్గా తీసుకున్న స్థానిక ఎంపీ కేశినేని చిన్ని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:48 PM IST
Vijayawada ESI Hospital : విజయవాడలో పారిశ్రామికీకరణ జోరుగా సాగుతోంది. బోలెడన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి. లక్షలాది మంది కార్మికులూ ఉన్నారు. అయితే వీరి వైద్య అవసరాలకు కావాల్సిన వైద్య కేంద్రం మాత్రం లేదు. గుణదల ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రిలో సరిపడా వైద్యులు లేరు. అధునాతన పరికరాలు అస్సలే లేవు. అందుకే కార్మికుల కష్టాలు తీర్చేలా హాస్పిటల్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఎప్పట్నుంచో డిమాండ్లు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఎట్టకేలకు కల సాకారమయ్యేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి.
పారామెడికల్ సిబ్బందితోనే సేవలు : విజయవాడ గుణదల ఆసుపత్రి 1968లో ఏర్పాటైంది. ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, ఏలూరు జిల్లాల్లోని 2.88 లక్షల బీమా కార్డుదారులు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 10 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. అయితే కార్మికుల సంఖ్య తగ్గట్లుగా డాక్టర్లు లేరు. అరకొర పారామెడికల్ సిబ్బందితోనే సేవలు అందిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ప్రాథమిక మందులు కూడా దొరకని పరిస్థితి. అధునాతన పరికరాల ఊసే లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడం ఇబ్బందిగా మారింది. చిన్న రోగాలకు కూడా కార్మికులు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్రం : ప్రస్తుతం 110 పడకలతో ఉన్న ఆసుపత్రిని 300 పడకలకు ఉన్నతీకరించడంతోపాటు అనుబంధంగా వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలన్నది సుదీర్ఘ కల. బీమా కార్డుదారుల కష్టాలను సీరియస్గా తీసుకున్న స్థానిక ఎంపీ కేశినేని చిన్ని హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్కు కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇటీవల ఆసుపత్రిని సందర్శించి విభాగాలను పరిశీలించారు. ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి విస్తరణపై ఇటీవల పార్లమెంటులోనూ గళమెత్తారు. తాజాగా కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయను కలిసి ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిని అప్ గ్రేడ్ చేయాలని నివేదిక సమర్పించారు. కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించిందని త్వరలోనే కల సాకారమవుతుందని ఎంపీ తెలిపారు.
అన్ని విభాగాల్లో వైద్యుల అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతానికి పాత సిబ్బందే ఉన్నారు. చాలా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సానుకూలంగా స్పందించి వీలైనంత త్వరగా పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని చెప్పింది. ఎంత త్వరగా ఖాళీలు భర్తీ అయితే అంత మెరుగైన సేవలు ఈఎస్ఐ లబ్ధిదారులకు అందించడానికి వీలవుతుంది. - డాక్టర్ జ్యోతి, ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్
8 జిల్లాల పరిధిలో బీమా కార్డుదారులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ఈ ఆసుపత్రిని విస్తరిస్తే మెరుగైన సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. కేంద్రం నుంచి అనుమతి రాగానే కార్యాచరణ చేపడతామని ఆస్పత్రి సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
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