ఏపీలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి విగ్రహం - నమూనా చిత్రపటం ఆవిష్కరణ
72 అడుగుల మట్టి గణపతి విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఎంపీ కేశినేని చిన్ని భూమి పూజ -'డూండి గణేశ సేవా సమితి' ఆధ్వర్యంలో మట్టి గణపతి ఏర్పాటు - పర్యావరణహితం కోసం మట్టి గణపతి ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 7:39 PM IST
Foundation Stone For 72 Foot Eco Friendly Ganesha Idol : హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ గణపతిని తలపించేలా విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి మహా గణపతిని ఏర్పాటు చేసేందుకు భూమిపూజ నిర్వహించారు. 'డూండి గణేశ సేవా సమితి' ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది విజయవాడలో ప్రతిష్ఠించనున్న పర్యావరణహిత పంచముఖ మట్టి మహా గణపతి విగ్రహ నిర్మాణ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. విగ్రహ నమూనాను ఆవిష్కరించారు. భక్తి, సంప్రదాయాలతో పాటు ప్రకృతి పరిరక్షణ కూడా కలిసి నడవాల్సిన అవసరం ఉందని ఎంపీ తెలిపారు.
పర్యావరణ హితంగా ఉత్సవాలు : పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని జరగాలని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ ఆకాంక్షించారు. గత ఆరేళ్లుగా పర్యావరణ హితంగా ఉత్సవాలు, నిమజ్జన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న డూండి గణేశ సేవా సమితి సేవలను కొనియాడారు. మహా గణపతి విగ్రహం రూపం మధ్యలో పంచముఖ మహా గణపతి కొలువుదీరనుండగా, ఇరువైపులా శక్తి స్వరూపిణులు, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి విగ్రహాలు ఉండేలా ప్రత్యేక నమూనాను రూపొందించారు.
"ప్రతి సంవత్సరంలాగే 'డూండి గణేశ సేవా సమితి' ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణ హిత మట్టి మహా గణపతి విగ్రహా నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశాం. 72 అడుగుల భారీ మట్టి మహా గణపతిని ఏర్పాటు చేసేందుకు భూమిపూజ నిర్వహించాం. గత సంవత్సరం కూడా ఎకో ఫ్రెండ్లీ విగ్రహా నిమజ్జనం ఘనంగా నిర్వహించాం. ఆ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ఆ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యావరణ హిత విగ్రహాలనే ఉపయోగించాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడలో మతసామరస్యాన్ని కాపాడుకుంటూ అన్ని పండుగలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. గతంలో కంటే ఈ ఏడాది మట్టి మహా గణపతి విగ్రహం ఆకట్టుకుంటుంది. హైదరాబాద్ ఖైరతాబాద్ గణపతిని తలపించేలా విజయవాడలో 72 అడుగుల భారీ మట్టి మహా గణపతిని ఏర్పాటు చేస్తాం." - కేశినేని శివనాథ్, ఎంపీ
"అందరికీ వినాయక చవితి అంటే హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ గణపతినే గుర్తుకు వస్తుంది. మన రాష్ట్రంలో కూడా భారీ వినాయకుడ్ని ఏర్పాటు చేద్దాం అని నిర్ణయించుకున్నాం. అదికూడా ఎకో ఫ్రెండ్లీతో ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాం. అందులో భాగంగా ప్రతి ఏటా 72 అడుగుల భారీ మట్టి మహా గణపతిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం శ్రీ పంచముఖి వరసిద్ధి మహా గణపతి నమూన పేరుతో విగ్రహా నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశాం." - డూండి రాకేష్, ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్
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