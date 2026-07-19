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అనకాపల్లి టూ అయోధ్య - 1400 మంది భక్తులతో బయలుదేరిన ప్రత్యేక రైలు

అనకాపల్లి అయోధ్య-కాశీ దివ్య దర్శన యాత్ర ప్రారంభం - అనకాపల్లిలో తొలి విడత రైలు ప్రారంభించిన ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు - 1400 మంది భక్తులతో అనకాపల్లి నుంచి బయలుదేరిన ప్రత్యేక రైలు

Anakapalli Ayodhya Train
Anakapalli Ayodhya Train (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:59 PM IST

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Anakapalli Ayodhya Train : అనకాపల్లి లోక్‌సభ నియోజకవర్గ ప్రజలకిచ్చిన హామీ మేరకు ఎంపీ సీఎం రమేష్‌ స్థానికులకు ఆయోధ్య రాముడి దివ్యదర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు. అనకాపల్లి-కాశీ-అయోధ్య దివ్య దర్శన యాత్ర రైలును ఆయన ప్రారంభించారు. 1400 మంది భక్తులతో ఈ ప్రత్యేక రైలు అనకాపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరింది. రేపు మధ్యాహ్నం ఈ రైలు కాశీకి చేరుకుంటుంది. ప్రధాని మోదీతో సూచనతో నియోజకవర్గ ప్రజలకు కాశీ విశ్వేశ్వరుని దర్శన భాగ్యం కూడా కల్పిస్తున్నామని ఎంపీ రమేష్‌ తెలిపారు.

అనకాపల్లి నుంచి కాశీ - అయోధ్య దివ్య యాత్ర రైలు ప్రారంభం (ETV Bharat)

ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు : ఇకనుంచి దఫ దఫాలుగా అయోధ్య- కాశీ యాత్ర నిర్వహిస్తామని ఎంపీ చెప్పారు. మారుమూల పల్లెల నుంచి ఎంతో మంది భక్తులకు అయోధ్య వారణాసి చూసే అవకాశం కల్పించడం బృహత్తర కార్యక్రమమన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు పార్లమెంట్ పరిధిలోని ప్రజలను అయోధ్యకు తీసుకెళ్తున్నామని రమేష్​ అన్నారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచన మేరకు అయోధ్యతోపాటు కాశీ దర్శనం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 20 బోగీల్లో 1400 మందితో రైలు అనకాపల్లి నుంచి అయోధ్యకు వెళ్తోందన్నారు. ఐదు రోజులపాటు ఈ ప్రయాణం కొనసాగుతుందని తెలిపారు. త్వరలో మరో రైలును అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు.

ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా : భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని సదుపాయాలు కల్పించామన్నారు. అనకాపల్లి అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు కొణతాల రామకృష్ణ, బండారు సత్యనారాయణమూర్తి, పంచకర్ల రమేష్ బాబు, కేఎస్ఎన్ రాజు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, కూటమి నాయకులు, రైల్వే అధికారులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కాశీ విశ్వేశ్వరుడు, ఆయోధ్య రాముడిని దర్శించుకుంటామని తాము ఊహించలేదని ఈ భాగ్యం కల్పిస్తున్న ఎంపీకి అనకాపల్లి వాసులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఉచిత రైలుతో పాటు యాత్రలో భోజనం, వసతి సదుపాయాలు కూడా కల్పించడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అనకాపల్లి - కాశీ - అయోధ్య రైలును ప్రారంభించాం. యాత్రికులను స్వాగతించడానికి, ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు ముందుగానే వారణాసికి ప్రత్యేక వాలంటీర్ల బృందం చేరుకుంది. 20 బోగీల్లో 1400 మందితో రైలు అనకాపల్లి నుంచి అయోధ్యకు వెళ్తోంది. ముందుగా కాశీ విశ్వనాథ స్వామి దర్శనం, అనంతరం అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి దర్శనం జరుగుతుంది. ఐదు రోజులపాటు ఈ ప్రయాణం కొనసాగుతుంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాం. అనకాపల్లి పార్లమెంట్ పరిధిలోని ప్రతి భక్తుడికి దశలవారీగా ఈ అవకాశం కల్పిస్తాం.- సీఎం రమేష్, ఎంపీ

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