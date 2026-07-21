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ఈ ఇంటిని 46 అడుగులు వెనక్కి జరిపి, 3 అడుగుల ఎత్తు పెంచుతున్నారు

వాస్తుకు లేకపోవడంతో ఇంటిని వెనక్కి జరుపుతున్న యజమాని - కొత్త ఇల్లు కట్టే ఖర్చుతో మూడింట ఒక వంతుతోనే పని పూర్తి - అనుభవం ఉన్న సంస్థలను సంప్రదించాలని యజమాని సూచన

Homeowner lifts house due to Vastu
Homeowner lifts house due to Vastu (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 4:42 PM IST

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lifting the house due to Vastu : ఇళ్లు కట్టిచూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అని పెద్దలు అంటారు. ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేయాలన్నా, సొంతిల్లు కట్టుకోవాలన్నా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అదో జీవిత కాలం కల. అలా కట్టుకున్న ఇళ్లు వాస్తుకు లేకపోవడమో, రోడ్డుకు పక్కన ఉండటమో ఇతర కారణాల వల్ల కూల్చాల్సి వస్తే కష్టమంతా కళ్లముందే కరిగిపోయినట్లపిస్తుంది. అదే ఇంటిని కూల్చకుండా అనువైన చోటికి మార్చుకోగలిగితే బాగుండనిపిస్తుంటుంది కదా. వనపర్తి జిల్లా వీపనగండ్లకు చెందిన ఓ రైతు ఇల్లు కూల్చకుండా ఇటుక కదల్చకుండా సుమారు 46 అడుగుల మేర వెనక్కి జరుపుతున్నారు.

వాస్తు కోసం ఇంటికి వెనక్కి జరపాలని నిర్ణయం : ఇష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లును పరిస్థితులు బాగోలేక కూల్చాలంటే మనసు ఒప్పుకోదు. పోనీ మళ్లీ కొత్తది కట్టుకుందామంటే ఆ ఖర్చు తడిసిమోపెడు అవుతుంది. అందుకే చాలా చోట్ల జాకీలు పెట్టి ఇళ్ల ఎత్తు పెంచుతుంటారు. కానీ వనపర్తి జిల్లా వీపనగండ్ల మండలంలో పరిస్థితి మాత్రం కాస్త భిన్నం. ఇల్లును ఒక ప్రాంతం నుంచి తీసి వెనక్కి జరిపి ఎత్తు పెంచాలి. వాస్తు కోసం ఏకంగా 46 అడుగులు వెనక్కి, 3 అడుగుల ఎత్తు పెంచుతున్నారు. వీపనగండ్లకు చెందిన రైతు ఆంజనేయులు 2009లో 4 గదుల ఇల్లు కట్టుకున్నారు. అప్పుడు వెనకాల పశువుల కొట్టం ఉండటంతో తన స్థలంలో ముందు వైపునకు కట్టుకున్నారు. కాలక్రమేణా రోడ్డు వెడల్పు కావడం, వాస్తుకు లేకపోవడం, ఇళ్లు వెనక్కి జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఇంటికి 46 అడుగులు వెనక్కి, 3 అడుగులు ఎత్తు పెంచుతున్నారు (ETV)

ఇల్లు కట్టే ఖర్చులో మూడింట ఒక వంతు : కొత్త ఇల్లు అయితే దృఢత్వం, జీవిత కాలంపై నమ్మకం ఉంటుంది. అదే పాత ఇల్లును జరపాలంటే ఎన్నో అనుమానాలుంటాయి. ఇంటి సామర్థ్యం, జరుపుతుంటే పగుళ్లు, చీలికలు వస్తే పరిస్థితేంటనే సందేహాలుంటాయి. సంబంధిత సంస్థతో మాట్లాడి అన్ని సందేహాలు నివృత్తి చేసుకున్న తర్వాతే ముందుకెళ్తున్నట్లు వివరించారు. కొత్త ఇల్లు కట్టే ఖర్చులో మూడింట ఒక వంతుతోనే పూర్తవుతుండటంతో ఆర్థిక భారం సైతం తగ్గుతుందని అంటున్నారు. అనుభవం ఉన్న సంస్థలను సంప్రదిస్తేనే ఇల్లు జాగ్రత్తగా అనుకున్న చోటికి చేరే అవకాశం ఉందని ఇంటి యజమాని చెబుతున్నారు.

ఇంటి ఫిట్​నెస్​ కోసం ల్యాబ్​ పరీక్ష చేయించారు. ఫిట్​నెస్​ 70 ఏళ్లు వస్తుందని చెప్పడంతో జరపాలనుకుంటున్నాం. ఇంటిని 46 అడుగులు వెనక్కి జరపాలి, 3 అడుగులు ఎత్తు పెంచాలి. దీనికి రూ.8,00,000 ఒప్పందం జరిగింది. నాలుగు రోజుల్లో ఇంటిని 25 అడుగుల వరకు జరిపారు. ఇప్పటి వరకు పాక్షికంగా కూడా ఎలాంటి పగుళ్లు, చీలికలు రాలేదు. కొత్త ఇంటిని కట్టడానికి దాదాపు రూ.30,00,000 లక్షలు ఖర్చు అయితే ఇలా చేయడానికి కేవలం రూ.12,00,000 మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది - ఆంజనేయులు, ఇంటి యజమాని

కొత్త పునాదితో పెరగనున్న ఇంటి జీవిత కాలం : హైడ్రాలిక్ రోలింగ్ జాకీలతో ఇల్లును జాగ్రత్తగా కావాల్సిన చోటకి జరుపుతామని హౌస్ లిఫ్టింగ్ సర్వీసెస్ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా వందలాది ఇళ్లను ఇప్పటికే కావాల్సిన చోటకి జరిపినట్లు వివరిస్తున్నారు. కొత్త పునాదిపై పెట్టడం వల్ల ఇంటి జీవిత కాలం సైతం పెరుగుతుందని హామీ ఇస్తున్నారు. ఇంటి సామర్థ్య పరీక్షలు జరిపాకే ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. ఇంటిని ఒక చోట నుంచి మరోచోట తరలించడాన్ని స్థానికులు ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. ఈ టెక్నాలజీ గ్రామాల్లోనూ విస్తరిస్తోందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు ఇల్లు షిఫ్టింగ్ పద్ధతి మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ పద్ధతితో కష్టపడి కట్టుకున్న ఇంటి సెంటిమెంట్‌ను కాపాడుతూ, వాస్తు, స్థల దోషాలను తొలగించవచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

టెక్నలాజియా : ఇంటిని ఈజీగా పైకెత్తేస్తున్నారు - ఎలా చేస్తున్నారో మీరూ చూడండి

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