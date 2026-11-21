కేవలం రూ.20 వేలకే సినిమాలు అమ్ముతున్న విద్యార్థులు
Movie Piracy Gang Arrest: ఆన్లైన్లో సినిమాలు అప్లోడ్ చేస్తున్న పైరసీ ముఠాగుట్టును సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు రట్టుచేశారు. ఆ కేసులో ఏపీకి చెందిన ఇద్దరు యువకులను అరెస్ట్ చేశారు.
Published : November 21, 2026 at 8:01 PM IST
కొత్త సినిమా విడుదలైందంటే చాలు థియేటర్లోకి వెళ్లడం, తమ మొబైల్ ఫోన్లలో సినిమాను రికార్డ్ చేయడం, ఆపై పైరసీ వెబ్సైట్లు, టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్ల ద్వారా పంపిణీ చేయడం. ఇదీ ఈ పైరసీ ముఠా చేస్తున్న దందా. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో ఏపీలోని కర్నూలుకు చెందిన 19 ఏళ్ల విద్యార్థులు షేక్ రిజ్వాన్, రాపోలు అజయ్ ఈ ముఠాతో చేతులు కలిపారు. కర్నూలు సిటీ సెంటర్ మాల్లోని ఎస్వీసీ సినిమాస్ థియేటర్లో కొత్త సినిమాలను రహస్యంగా రికార్డ్ చేసి గో ఫైల్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ లింకులను టెలిగ్రామ్ ద్వారా ప్రధాన నిందితుడికి పంపేవారని విచారణలో తేల్చారు. ఇద్దరిని అరెస్టు పోలీసులు చేశారు.
పైరసీకి గురైన కొత్త సినిమాలు
ప్రధాన నిందితుడు ఆ సినిమాలను go2.india4movies.click వంటి పైరసీ సైట్లలో అప్లోడ్ చేసి సొమ్ము చేసుకునేవాడు. ఒక్కో సినిమా రికార్డ్ చేసినందుకు ఈ ఇద్దరు విద్యార్థులకు రూ.20 వేల చొప్పున కమీషన్ ఇస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు ఈ డబ్బును క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో చెల్లించేవారు. ఆ తర్వాత వీరు దానిని భారత కరెన్సీలోకి మార్చుకునేవారు. కేవలం సినిమాల పైరసీతోనే ఆగకుండా ఈ వెబ్సైట్లలో అక్రమ బెట్టింగ్, గేమింగ్ యాప్ల ప్రకటనలు పెట్టి ఈ ముఠా భారీగా అక్రమ ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నట్లు పోలీసులు తేల్చారు. నిందితుల నుంచి రెండు మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరి చేతిలో పైరసీకి గురైన చిత్రాలలో రామాయణ, సీన్, మహాశక్తి, ఆకాశంలో ఒక తార, కల్ట్, ఆదర్శ కుటుంబం వంటి కొత్త సినిమాలు ఉన్నట్లు తెలింది.
భారీ నష్టాన్ని నివారించిన అధికారులు
తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ సంయుక్తంగా ఈ ఏడాది జనవరి 5న ఏర్పాటు చేసిన యాంటీ పైరసీ యూనిట్ ఈ ముఠా ఆటకట్టించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏర్పాటైన ఈ విభాగం ఇప్పటివరకు 42 వేలకు పైగా పైరసీ లింకులను బ్లాక్ చేసింది. 87 నోటీసులు జారీ చేసింది. 8 మంది అనుమానితులను గుర్తించి, 5 మందిని అరెస్ట్ చేసింది. గత ఏడు నెలల్లో 20కి పైగా సినిమాలను పైరసీ బారి నుంచి కాపాడి, సినీ పరిశ్రమకు దాదాపు రూ.33 కోట్ల 60 లక్షల నష్టాన్ని నివారించింది. సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్టం, ఐటీ చట్టం ప్రకారం పైరసీకి పాల్పడే వారికి కఠినమైన జైలు శిక్షతో పాటు భారీ జరిమానాలు తప్పవని సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఈ నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారులను, క్రిప్టో లావాదేవీల మూలాలను ఛేదించేందుకు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.
పైరసీ బారినపడకుండా 'రామాయణ' టీమ్ జాగ్రత్తలు- బాంబే హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
ఐ బొమ్మ రవిని మించిన దళారులు ఇంకెందరో? - నేరస్థులకు వేదికగా మారిన టెలిగ్రామ్ యాప్