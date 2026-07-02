మన్యం జిల్లాలో గజరాజుల బీభత్సం - శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలంటున్న స్థానికులు
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గజరాజుల హల్చల్ - రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న ఏనుగులు - గజరాజుల దాడిలో వేలాది ఎకరాల్లో పంటల నాశనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 7:40 PM IST
Movement of Elephants in Parvathipuram Manyam District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గజరాజులు గిరిజన రైతులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. కురుపాం, పార్వతీపురం, సాలూరు, పాలకొండ ప్రాంతాల్లో ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన తోటలను ఏనుగుల గుంపు ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. అప్పులు చేసి ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యవసాయ బోర్లు, డ్రిప్ పైపులను తొక్కి నాశనం చేస్తుండటంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. గతంలో పలుచోట్ల మట్టి ఇళ్లను సైతం ధ్వంసం చేసిన పరిస్థితి.
ఏనుగుల దాడుల కారణంగా ఇప్పటివరకు సుమారు 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఇక్కడి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.కేవలం కొండ ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా, మైదాన ప్రాంతాల్లోనూ ఏనుగులు అలజడి సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ విధ్వంసం కారణంగా ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.3 కోట్లకు పైగా ఆస్తి, పంట నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సమస్య వచ్చినప్పుడు అటవీ శాఖ అధికారులు తాత్కాలిక చర్యలు చేపడుతున్నారు. అయితే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించలేకపోతున్నారని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అటకెక్కిన పాత పథకం - నేటికీ అసంపూర్ణమే: ఏనుగుల దాడుల నుంచి ప్రజలతో పాటు వారి ఆస్తికి రక్షణ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో పార్వతీపురం సమీపంలోని సాలూరు రేంజ్ పరిధిలోని జంతికొండ వద్ద ఏనుగుల జోన్ ఏర్పాటుకు 2018 డిసెంబర్లో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాల్చలేదు.
అనంతరం 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం సీతానగరం మండలం గుచ్చిమి రిజర్వు అటవీ ప్రాంతంలో 1,100 ఎకరాల్లో ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు పనులను చేపట్టింది. అయితే, ఈ ప్రాజెక్టు ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉంది. ఏనుగుల సమస్యకు శాశ్వత విముక్తి లభించాలంటే ఈ సంరక్షణ కేంద్రాన్ని యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేసి, తమకు తక్షణమే పంట నష్టపరిహారం అందించాలని మన్యం ప్రాంత రైతులు కోరుతున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవి:
- అడవి ఏనుగుల గుంపు ఎదురైతే వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేరుగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రయత్నించవద్దు. అవి మరింత రెచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- గ్రామాల సమీపంలోకి ఏనుగులు వస్తున్నట్లు గమనిస్తే పసిపిల్లలు, వృద్ధులను తక్షణమే సురక్షితమైన పక్కా గృహాల్లోకి లేదా ఎత్తైన ప్రదేశాలకు తరలించాలి.
- ఏనుగుల సంచార ప్రాంతాల్లో తిరిగేటప్పుడు తెల్లటి రంగు దుస్తులు ధరించకూడదు. తెల్లరంగు వాటిని త్వరగా ఆకర్షిస్తుంది.
- గజరాజులు ప్రతిరోజూ ఆహారం, నీటి కోసం క్రమం తప్పకుండా వెళ్లే నిర్దిష్ట మార్గాలను గుర్తించి, ఆయా సమయాల్లో పొలాల వైపు వెళ్లకుండా ఉండటమే శ్రేయస్కరం.
- పొలాల వద్ద రాత్రి వేళల్లో హై-వోల్టేజ్ సోలార్ లైట్లు లేదా ప్రకాశవంతమైన లైటింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఏనుగులు పొలాల్లోకి రాకుండా నివారించవచ్చు.
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