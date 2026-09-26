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జాతీయ రహదారులపై పశువులు సంచారం - హడలిపోతున్న వాహనదారులు

జాతీయ రహదారులపై మూగజీవాలు అకస్మాత్తుగా రోడ్డుపైకి రావడం తరచూ ప్రమాదాలు వెళ్తుంటాయి. నిర్మాణాలతో పాటు పశువుల సంచారం ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.

Stray Cattle on the National Highway
జాతీయ రహదారులపై సంచరిస్తున్న పశువులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 6:46 AM IST

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Stray Cattle on the National Highway : రాష్ట్రంలోని నేషనల్​ హైవేపై పశువుల సంచారం వాహనదారులకు ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. వేగంగా వాహనాలు వెళ్తుంటాయి. మూగజీవాలు అకస్మాత్తుగా రోడ్డుపైకి రావడంతో తరచూ ప్రమాదాలు వెళ్తుంటాయి. మూగజీవాలు అకస్మాత్తుగా రోడ్డుపైకి రావడంతో తరచూ ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. నిత్యం రద్దీగా ఉండే మార్గంలో పశువుల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన యంత్రాంగం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తుండటంతో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. రాష్ట్రంలో ఎన్నోచోట్ల రహదారుల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. దానితో తోడు పశువుల సంచారం ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.

  • ఇటీవల ఆదిలాబాద్​ జిల్లా వాంకిడి మండల కేంద్రం మీదుగా వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే ఘటన చోటుచేసుకుంది. రహదారిపై అకస్మాత్తుగా ఎదురొచ్చిన పశువులను తప్పించబోయి ఓ భారీ లోడు లారీ అదుపు తప్పి రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోయింది. ఆ సమయంలో సమీపంలో ఇతర వాహనాలు లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. రహదారికి అడ్డంగా పడిపోవడంతో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్​ స్తంభించింది.
  • అంతకముందు మూడు నెలల కిందట వాంకిడిలోని ఫ్లైఓవర్​పై తిరుగుతున్న పశువులను ద్విచక్రవాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో చోదకుడితోపాటు మూగజీవికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

అధికారుల నిర్లక్ష్యం

ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధికారులు రహదారి భద్రతను పూర్తిగా గాలికొదిలేశారని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. పంచాయతీ అధికారులు కూడా పశువుల యజమానులకు ఎలాంటి హెచ్చరికలు జారీ చేయకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ద్విచక్ర వాహనదారులకు పాట్లు

రాత్రివేళల్లో, మలుపుల వద్ద, రహదారి డివైడర్ల మధ్య, రోడ్డు మధ్యలో పశువులు కూర్చుండటంతో వాహనదారులకు అవి కనిపించక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు వాటిని తప్పించబోయి డివైడర్లను ఢీకొట్టడం, అదుపుతప్పి బోల్తాపడటం నిత్యకృత్యంగా మారింది. తీవ్ర గాయాలకు, ఒక్కోసారి ప్రాణ నష్టానికి దారితోస్తోందని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

జరిమానా విధిస్తేనే

రహదారిపై తిరిగే పశువుల యజమానులను గుర్తించి వారికి జరిమానాలు విధించాలని, అవసరమైతే పశువులను గోశాలలు, బంజరుదొడ్డిలకు తరలించాలని ప్రజలు, వాహనదారులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి శాశ్వాత పరిష్కారం చూపకపోతే భవిష్యత్తులో ప్రాణనష్టం జరిగే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

హైవేపైకి పశువులు రాకుండా పటిష్ఠ చర్యలు

జాతీయ రహదారులు, ఎక్స్​ప్రెస్​ హైవేలపైకి పశువులు రాకుండా ఇక నుంచి పటిష్ఠ చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఆయా రోడ్లపై వాహనాలు వేగంగా వస్తుంటాయి. హఠాత్తుగా పశువులు అడ్డొచ్చిన సమయంలో వాహనం అదుపు చేయలేని దుస్థితి నెలకొంటోంది. ఈ సమయంలో పశువులతోపాటు వాహనం కూడా ప్రమాదానికి గురై ప్రాణాలు పోతుంటాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాన్ని (ఎస్​వోపీ) ప్రవేశపెట్టింది. వాటిని బయటికి వదిలేసే యజమానులను గుర్తించి జరిమానాలు విధించాలని సర్క్యులర్​ను రహదారి సంస్థలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు జారీ చేసింది.

ఇదేందయ్యా ఇది.. కారుకు అడ్డంగా పశువులొచ్చాయని ఫైన్ వేసిన కలెక్టర్

TAGGED:

CATTLES WALK IN NATIONAL HIGHWAY
CATTLE ON THE NATIONAL HIGHWAY
CATTLE ON ROAD AND ROAD ACCIDENTS
హైవేపై పశువుల సంచారం
CATTLES ON THE NATIONAL HIGHWAY

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