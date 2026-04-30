ప్రతి జిల్లాలో 2 అరకు కాఫీ షాపులు - మహిళలకు ఉపాధికి మెప్మా చర్యలు

మెప్మా, నేటివ్ అరకు కాఫీ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం - మిషన్ డైరెక్టర్ వాకాటి కరుణ ఆధ్వర్యంలో ఎంవోయూ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫ్రాంచైజ్ విధానంలో అరకు కాఫీ దుకాణాల ఏర్పాటు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 7:54 PM IST

MoU Between Mepma and Native Araku Coffee : రాష్ట్రంలో మహిళల సాధికారతకు పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ మెప్మా, నేటివ్ అరకు కాఫీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫ్రాంచైజ్ విధానంలో అరకు కాఫీ దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అలానే ప్రతి జిల్లాలో రెండేళ్లలో 2 అరకు కాఫీ షాపులు స్థాపించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మిషన్ డైరెక్టర్ వాకాటి కరుణ, నేటివ్‌ అరకు కాఫీ సీఈఓ రాంకుమార్‌వర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఈ ఒప్పందం ద్వారా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు, పట్టణ పేద మహిళలు, ఉత్సాహవంతమైన మహిళా వ్యాపారవేత్తలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫ్రాంచైజ్ విధానంలో అరకు కాఫీ దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయడం, ప్రతి జిల్లాలో రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు కాఫీ షాపులు స్థాపించడం, మహిళలకు ఉద్యోగాలు, వ్యాపార అవకాశాలు కల్పించడం వంటి అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం మెప్మా మహిళా వ్యాపారవేత్తలను గుర్తించి శిక్షణ ఇవ్వడం, ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించడం, రెండు సంవత్సరాల వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేయడం వంటి బాధ్యతలు చేపడుతుంది.

మహిళా ఆధ్వర్యంలోని కాఫీ అవుట్‌లెట్లు: నేటివ్ అరకు కాఫీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మహిళలకు వ్యూహాత్మక మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వడం, మెప్మా సిబ్బందికి అనుభవ పర్యటనలు ఏర్పాటు చేయడం, వ్యాపార విస్తరణకు కొత్త అవకాశాలు సృష్టించడం, పనితీరు మూల్యాంకనంలో సహకరించడం వంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తుంది. రూ.5 లక్షల 90 వేల రూపాయలతో ఓ దుకాణం, పది లక్షల రూపాయల వ్యయంతో విద్యుత్ వాహన మొబైల్ కాఫీ షాప్ వంటి రెండు మోడల్స్‌ను ఎంపిక చేశారు. పీఎంఎఫ్​ఎంఈ (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises), పీఎంఈజీపీ(Prime Minister Employment Generation Program) పథకాల ద్వారా మహిళలకు రుణాలు, సబ్సిడీలు లభ్యం అవుతాయి. పైలట్ దశలో మహిళా ఆధ్వర్యంలోని కాఫీ అవుట్‌లెట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రతి మూడు నెలలకు సమీక్షిస్తారు.

