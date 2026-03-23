మీ బండిపై తప్పుడు చలానా పడిందా? - ఇలా 'రిపోర్ట్​' చేస్తే మీ ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

తప్పుడు ఈ-చలాన్లతో వాహనదారులకు ఇక్కట్లు - తమ బండి కాకపోయినా చలాన్లు వేస్తున్నారని ఆవేదన - ఈ-చలాన్ల విషయంలో పోలీసు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు

INCORRECT E CHALLANS IN TELANGANA
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 2:21 PM IST

E-Challans issues Telangana : సూర్యాపేట జిల్లాలోని కోదాడ మండలానికి చెందిన పి.సైదులు అనే వ్యక్తి టీవీఎస్‌ ఎక్స్‌ఎల్‌ (టీఎస్‌29జీ0852) మోపెడుపై రెండు ఈ-చలాన్లు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి 23 జులై 2021లో హైదరాబాద్‌ పోలీసులు ఫైన్ విధించారు. తన కుమారుడు అనుకోకుండా బండిపై ఎన్ని చలాన్లు ఉన్నాయని సరదాగా అలా వెబ్‌సైట్‌లో పరిశీలించాడు. వాహనంపై హైదరాబాద్‌కు వెళ్లకున్నా వెళ్లినట్లు జరిమానా విధించారు. ఫొటోలో మాత్రం అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఓ గ్లామర్‌ ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతున్న యువకుడి ఫొటో ఉండటం చూసి అవాక్కయ్యారు. తన నెంబరుపై ఉన్న దాన్ని ఏ విధంగా తొలగించుకోవాలో తెలియక తికమకపడుతున్నారు.

చలాన్​ను తొలగించడం గమనార్హం : సూర్యాపేట పట్టణానికి చెందిన రజినీకాంత్‌ అనే వ్యక్తికి ఓ మారుతి కారు ఉంది. తనకు తెలియకుండానే పోలీసులు తన బండి నంబరుతో క్రెటా కారు ఫొటోను ఆన్‌లైన్‌లో ఎంటర్ చేశారు. ఒక రోజు పోలీసులు తన బండిని ఆపి చలాన్లు చెక్‌ చేస్తుండగా, ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. యజమాని ప్రశ్నించడంతో పోలీసులు ఆన్‌లైన్‌లో తప్పుగా నమోదైన చలాన్​ను తొలగించడం గమనార్హం. పోలీసుల తనిఖీల్లో ఇలాంటి ఘటనలు చాలా వెలుగులోకి వస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తప్పుడు జరిమానాలు పడి బయటకు చెప్పుకోకుండా ఇలా చాలా మందే ఉన్నారు.

సైదులు మోపెడ్‌ ఇది , చలాన పడాల్సిన ద్విచక్రవాహనం (ETV Bharat)

తప్పుడు చలాన్లతో తీవ్ర ఇబ్బందులు : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సైదులు మాదిరిగా చాలా మంది వాహనదారులు తప్పుడు ఈ-చలాన్లతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాటిని సకాలంలో చెల్లించకుండా వదిలేస్తే లైసెన్స్, వాహనం ఆర్సీ ఫ్రీజ్‌ చేసి ఆర్టీఏకు సంబంధించిన సేవలు నిలిచిపోయే ప్రక్రియ అమలుకు రవాణా శాఖ వేగంగా సన్నద్ధమవుతోంది. అందుకు సంబంధించిన ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడుతుందని తెలియడంతో తాము ఉల్లంఘనలకు పాల్పడకున్నా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని ఆందోళనకు లోనవుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో తప్పెవరిదో తెలియక అధికారులు సతమతమవుతున్నారు.

కింది స్థాయి కానిస్టేబుళ్ల నిర్లక్ష్యం : ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు వాహనాల తనిఖీలు చేపడుతూ రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పాటించని వారి వాహనాలను దూరం నుంచే ఫోన్‌లో, ట్యాబ్‌లలో ఫొటోలను తీస్తున్నారు. ఆయా పోలీస్​ స్టేషన్ పరిధిలో ఆన్‌లైన్‌లో ఫొటోలు, వాహనాల వివరాలను ఆధారాలతో సహా నమోదు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో తాము ఫొటో తీసిన వాహనాల నంబర్లలో ఏదో ఒక నంబరును తప్పుగా నమోదు చేయగానే మరో వాహనదారుడికి ఈ ఫైన్​ వెళుతోంది. ఇందులో కొంత మంది కింది స్థాయి కానిస్టేబుళ్ల నిర్లక్ష్యం కూడా ఉంటున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

తప్పుడు చలానా పడితే ఇలా చేయండి : "ఈ-చలాన్​ వెబ్‌సైట్‌లో ఎప్పటికప్పుడు మీ వాహన నంబర్​ను ఎంటర్​ చేసి తనిఖీ చేసుకోవాలి. తప్పుడు చలానా పడితే అందులో రిపోర్టు అనే ఆప్షన్‌లోకి వెళ్లి వివరాలు నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది. పోలీసుల తనిఖీల్లో గుర్తించినపుడు జరిమానా పడిన పోలీస్‌స్టేషన్‌కు ఫోన్‌ చేసి వివరాలు సేకరించి ఆ చలాన్​ను తొలగించుకునే అవకాశం ఉంది. మెయిల్‌ ద్వారా డీజీపీ కార్యాలయంలోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌కు కంప్లైంట్ చేసినా అక్కడి అధికారులు పరిశీలించి తొలగిస్తారు" అని సూర్యాపేట ట్రాఫిక్‌ ఎస్సై సాయిరాం తెలిపారు.

మేం ఇబ్బంది పడుతున్నాం : పోలీసులు ఫొటో తీసిన వాహనాల నెంబర్లలో ఏదో ఒక నెంబర్‌ తప్పుగా నమోదు చేయగానే మరో వాహనదారుడికి ఈ చలాన్​ వెళుతోంది. కేవలం ట్రాఫిక్‌ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంతోనే ఇలాంటి సంఘటనలు అనేక జిల్లాల్లో చోటుచేసుకుంటున్నాయని పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి. చేయని తప్పునకు, ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల ఆన్‌లైన్‌ తప్పుడు ఎంట్రీకి తాము బలి అవుతున్నామని వాహనదారులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఈ-చలాన్​ ఫైన్​లు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసే సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

