సీఎన్జీ కష్టాలు తీరేదెన్నడో? - గ్యాస్ కొరతతో అష్టకష్టాలు పడుతున్న ఆటోవాలాలు
సీఎన్జీ, ఎల్పీజీ కొరతతో ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, ప్రైవేట్ వాహనదారుల ఇబ్బందులు - గ్యాస్ కోసం వేచి ఉండాల్సి రావడంతో తమ ఉపాధికి గండి పడుతుందని ఆవేదన - సరఫరా చేయాలని విజ్ఞప్తి
Published : March 27, 2026 at 11:48 AM IST
CNG and LPG Shortages Issue in Hyderabad : దేశంలో ఇంధన కొరత లేదని ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ, పెట్రోల్ బంకులు, గ్యాస్ స్టేషన్ల వద్ద రద్దీ మాత్రం తగ్గడం లేదు. హైదరాబాద్ లక్డీకాపూల్, ఖైరతాబాద్ ప్రాంతంలో సీఎన్జీ గ్యాస్ కోసం ఓ బంకు వద్ద ఆటోలు బారులుతీరాయి. సుమారు 3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లో వాహనదారులు వేచి ఉన్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో పెట్టిన ఆటోలు వేకువ జాము అయ్యే వరకు బంక్ దగ్గరకు చేరుకుని సీఎన్జీ ఫిల్ చేసుకుని సర్వీసులకు సిద్ధం అవుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇంధన కొరతపై వస్తున్న వదంతులతో తీవ్రమైన రద్దీ నెలకొందని చెబుతున్నారు.
గ్యాస్ దిగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం : హైదరాబాద్ మహానగరంలో గురువారం సీఎన్జీ, ఎల్పీజీ కొరతతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు క్యూలు కట్టాయి. ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, ప్రైవేట్ వాహనదారులు ఇంధనం నింపుకోవడానికి నానాయాతన అనుభవించారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న క్లిష్ట పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గ్యాస్ దిగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. దీని ఫలితంగా సీఎన్జీ సప్లై తగ్గింది.
తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నాం : దాదాపు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని పలువురు వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లక్డీకాపూల్, కూకట్పల్లి, మెహిదీపట్నం, ఉప్పల్, మియాపూర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాల క్యూ కనిపించింది. గ్యాస్ కోసం వేచి ఉండాల్సి రావడంతో ట్రిప్పులను కోల్పోతూ తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నామని చెబుతున్నారు. దీని ద్వారా తమకు ఆర్థిక శక్తి కూడా తగ్గిపోతుందన్నారు.
ఎక్కడెక్కడ ఎలా?
- లక్డీకాపూల్లో ప్రధాన రహదారిపై ఆటో డ్రైవర్లు బైఠాయించి నిరసన తెలపడంతో కొంతసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది.
- ఆసిఫ్నగర్, మల్లేపల్లి రహదారిలో దాదాపు 4 కిలోమీటర్ల మేర గ్యాస్ కోసం వాహనాలు వరుసగా బారులు తీరాయి.
- లక్డీకాపూల్, మూసాపేటలో కిలోమీటరుకు పైగా వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచాయి. వాహనాల రద్దీతో స్టేషన్లలో గ్యాస్ అయిపోవడంతో నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి.
- కొన్నిచోట్ల గ్యాస్ కొరతను సాకుగా చూపి, అసలు ధర కంటే కిలోకు రూ.20 నుంచి రూ.30 వరకు ఎక్కువగా వసూలు చేస్తున్నారని ఆటో డ్రైవర్లు ఆరోపిస్తున్నారు.
డిమాండ్ పెరగడంతోనే కొరత : గ్యాస్ దొరకదనే భయంతో అందరూ ఒకేసారి ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లకు రావడంతో కృత్రిమంగా కొంతవరకు కొరత ఏర్పడుతోందని గ్యాస్ డీలర్లు చెబుతున్నారు. గ్యాస్ సరఫరాలో సమస్యలు ఉన్నా, పరిస్థితి అధ్వానంగా లేదని అంటున్నారు. మళ్లీ గ్యాస్ దొరుకుతుందో లేదో? అని ఆందోళనతో గ్యాస్ స్టేషన్లకు వస్తుండటంతో సాధారణం కంటే డిమాండ్ పెరిగి ఈ తరహా ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పారు. పెట్రోల్ దొరకదనే ప్రచారంతో నగరంలోని బంకుల్లో వాహనదారులు పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు.
"ప్రస్తుతం ఆటోకు గ్యాస్ నింపుకోవడానికి దాదాపు ఒక రోజు సమయం పడుతోంది. మరుసటి రోజు మాత్రమే ఆటోను కిరాయికి తిప్పాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. ఒక స్టేషన్ నుంచి మరో స్టేషన్కు గ్యాస్ కోసం ఉరుకులు, పరుగులు పెడుతున్నాం. దాదాపు పది రోజులుగా పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారైంది" - సలీం, ఆటోడ్రైవర్, లక్డీకాపూల్
గ్యాస్ కొరతతో పలు ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు, కర్రీ పాయింట్లు మూతపడ్డాయి. అందులో పని చేసే కార్మికులను సైతం తీసేస్తున్నారు. దీంతో వారికి ఏం చేయాలో తెలియని ఆందోళనకర పరిస్థితి తలెత్తింది. కమర్షియల్ సిలిండర్ వాస్తవ ధరకు రెండు మూడురెట్లు ఎక్కువగా ఇస్తామని చెప్పినా, లభించడం లేదని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
