మీ నంబర్ ప్లేట్లో ఇవి ఉన్నాయా? - లేకుంటే జైలు శిక్షే!
Number Plate Morphing Issue:నంబర్ ప్లేట్ల రంగు, సైజులో నాణ్యత తప్పనిసరి. రెండోసారి పట్టుబడితే రూ.5 -10 వేల వరకు జరిమానా, ఏడాది జైలు శిక్ష కూడా విధించే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
Published : November 25, 2026 at 7:16 PM IST
వాహనచోదకులు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి ఇష్టానుసారంగా వాహనాల నంబరు ప్లేట్లను వినియోగిస్తున్నారు. రంగు, సైజు పరంగా నాణ్యతతో కూడినవై ఉండాలి. పేర్లు, ఫొటోలు వంటివి ఎవరిష్టమొచ్చినట్లు వారు వేయించకూడదు. హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ (హెచ్ఎస్ఆర్పీ) మాత్రమే వాడాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసినా వాహనదారులు ఖాతరు చేయట్లేదు. నేతల ఫొటోలు, రాజకీయ పార్టీల జెండాలు, గుర్తులు, సామాజిక వర్గం పేర్లతో తయారుచేసి మరీ వాహనాలకు తగిలిస్తున్నారు. పలురకాల అధునాతన వాహనాలపై వింత ఆకృతుల్లో తయారు చేసి వాడుతున్నారు.
- వాహనాల అసలు గుర్తింపును దాచడం, ట్రాఫిక్ నిబంధనల నుంచి తప్పించుకోవడం, చట్టాలను ఉల్లంఘించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్న ఓ నంబర్ గల వాహనంపై బూర్గంపాడు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇటీవల కేసు నమోదైంది.
తరచూ తనిఖీలో వాహనాలు సీజ్
పోలీసు, రవాణా శాఖల అధికారులు తరచూ తనిఖీలు చేస్తూ జరిమానాలు విధించడం, మరికొన్ని పరిస్థితుల్లో వాహనాలను సీజ్ చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఇలాంటి కేసులు నమోదవుతున్నప్పటికి కొంతమంది రాజకీయ నేతల సిఫార్సుతో కొన్ని వాహనాలను విడిచిపెడుతున్నట్లు సమాచారం.
ఈ నిబంధనలు పాటించండి
కేంద్ర మోటారు వాహనాల చట్టంలోని రూల్ నంబరు 50, 51 ప్రకారం నాన్ ట్రాన్స్పోర్టు వాహనాలకు తెల్లని ప్లేటుపై నల్లని అక్షరాలతో కూడిన నంబరు ఉండాలి. రవాణా వాహనాలకు పసుపు రంగు ప్లేటుపై నల్లని అక్షరాలతో, విద్యుత్తు వాహనాలకు పచ్చని రంగు ప్లేటుపై తెలుపు రంగు అక్షరాలను రాయించాలి. ఈ నిబంధన తప్పక పాటించాలి. ఫ్యాన్సీగా ఇష్టానుసారంగా అక్షరాలు ఉండకూడదు. నంబరు తప్ప మరే ఇతర పేర్లు, రాతలు, బొమ్మలు, హోదాలు, కులాల పేర్లు, రాజకీయ పదవులు రాసి ఉండటం చట్టరీత్యా నేరం. ప్రతి వాహనానికి హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబరు ప్లేటు తప్పనిసరి. దీనిపై యూనిక్ లేజర్ కోడ్, పది అంకెల క్రోమియం హోలోగ్రామ్ స్టిక్కర్ కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల వాహనాలు చోరీ అయితే సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
నంబరు ప్లేటు లేకపోతే జరిమానా తప్పనిసరి
హెచ్ఎస్ఆర్పీ నంబరు ప్లేటు లేకపోయినా, నంబర్లు మసకబారినా, వెలిసిపోయినా, మోడల్గా రాసినా సెక్షన్ 177 ప్రకారం మొదటిసారి రూ.500, ఆ తర్వాత రూ.1500ల జరిమానా విధించవచ్చు. పదే పదే పట్టుబడితే వాహనాన్ని సీజ్ చేయవచ్చు. నంబరు ప్లేటు నకిలీది అయితే రిజిస్ట్రేషన్ లేని వాహనంగా పరిగణించి సెక్షన్ 192 కింద రూ.2 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. ఇలా రెండోసారి కూడా పట్టుబడితే రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు జరిమానా, ఏడాది జైలు శిక్ష కూడా విధించే అధికారం సంబంధిత అధికారులకు ఉంటుంది.
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