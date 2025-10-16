హోదా కోసం కారు కొనుగోలు - వాయిదాలు చెల్లించలేక అడ్డదారులు
ఆర్థిక స్థోమత లేకున్నా హోదా కోసం కారు కొనుగోలు - నెలలు గడిచాక ఈఎంఐలు చెల్లించలేక తాకట్టు - వాయిదాలు చెల్లించలేక అడ్డదారులు - వరంగల్ జిల్లాలో వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్న ఘటనలు
Published : October 16, 2025 at 2:56 PM IST
Car Mortgage Frauds In Warangal : కార్ల తనఖా పేరిట కొందరు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఈ తరహా సంఘటనలు ఇటీవల పెరిగిపోయి వివాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. వడ్డీ వ్యాపారుల వద్ద వాహనాలను కుదువ పెట్టి, దగా చేస్తున్న కేసులు వరంగల్ జిల్లాలో వరుసగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఆర్థిక స్థోమత లేకున్నా హోదా కోసం కొందరు కార్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అప్పులు చేసి, ఫైనాన్స్ ద్వారా వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొన్ని నెలల తర్వాత ఈఎంఐలు చెల్లించలేక తాకట్టు పెడుతున్నారు. ఫైనాన్స్ ఇచ్చిన సంస్థ రుణ వాయిదాలు చెల్లించాలని ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో కొందరు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు.
ఫైనాన్స్ చెల్లించలేక : హనుమకొండ సుబేదారి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ప్రైవేటు ఫైనాన్స్ ద్వారా కారు కొనుగోలు చేశారు. ఏడాది పాటు నెలవారీ వాయిదాలు చెల్లించారు. తర్వాత ఫైనాన్స్ చెల్లించలేక వాహనాన్ని తనఖా పెట్టి రూ.3 లక్షలు తీసుకున్నాడు. ఫైనాన్స్ సంస్థ కారు కోసం వెతుకుతుండగా హనుమకొండ చౌరస్తాలో కారు కన్పించడంతో సంస్థ సిబ్బంది డూప్లికేట్ తాళం చెవితో వాహనాన్ని తీసుకెళ్లారు. కుదువ పెట్టుకున్న వ్యక్తి కారు యజమానికి విషయం తెలియజేయగా, ఇద్దరూ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. ఫైనాన్స్ సంస్థ తీసుకెళ్లినట్లు తెలియడంతో వడ్డీ వ్యాపారి, కారు యజమాని మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది.
ఇద్దిరి మధ్య ఘర్షణ : హనుమకొండకు చెందిన యజమాని తన అవసరం నిమిత్తం ఆత్మకూర్లో ఓ వ్యక్తి దగ్గర కారు కుదువ పెట్టి రూ.2 లక్షలు తీసుకున్నారు. తర్వాత అద్దె కారు తీసుకెళ్లి తొలుత కుదువ పెట్టిన కారు విడిపించుకొచ్చారు. అద్దె కారు యజమాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దిరి మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది.
పరిస్థితి అగమ్యగోచరం : వరంగల్కు చెందిన వ్యక్తి తన సమీప బంధువు వద్ద కారు తనఖా పెట్టి రూ.6 లక్షలు తీసుకున్నారు. వాహన ధ్రువపత్రాలు తీసుకుని తాకట్టు ఒప్పంద పత్రం రాయించుకున్నారు. యజమాని డబ్బు చెల్లించి కారు విడిపించుకోకపోగా, కారుకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు పోగొట్టుకున్నట్లు ఆర్టీవో కార్యాలయం నుంచి డూప్లికేట్ ధ్రువపత్రాలు తీసుకుని ప్రైవేటు సంస్థలో ఫైనాన్స్ తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం తాకట్టు పెట్టుకున్న వ్యక్తి పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైంది.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఇదీ పరిస్థితి :
- నాలుగు చక్రాల వాహనాల సంఖ్య : 5.03 లక్షలు
- ఫైనాన్స్ ద్వారా తీసుకున్నవి : 4.16 లక్షలు
- వ్యాపారుల వద్ద తనఖాలో ఉన్నవి : 20 - 30 వేలు
యజమానికి ఇబ్బందులు తప్పవు : వాహనాలను తాకట్టు పెట్టడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని కేయూ ఇన్స్పెక్టర్ సుంకరి రవికుమార్ అన్నారు. తాకట్టు పెట్టుకున్న వ్యక్తి ఆ వాహనం ద్వారా చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాంటప్పుడు యజమాని నేరంలో ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదముందని తెలిపారు. వాహనంతో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే యజమాని పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
"వాహనాలను తాకట్టు పెట్టడం నిబంధనలకు విరుద్ధం. తాకట్టు పెట్టుకున్న వ్యక్తి ఆ వాహనం ద్వారా చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు యజమాని నేరంలో ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదముంది. వాహనంతో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే యజమాని పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది." - సుంకరి రవికుమార్, కేయూ ఇన్స్పెక్టర్
