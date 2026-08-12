మోత్కూరు మహిళామణులు : మోటార్ రిపేర్ వచ్చిందంటే చాలు అందరి నోట వారి పేర్లే!
నైపుణ్యాలు పెంచుకుని రాణిస్తున్న మోత్కూరు మహిళలు - మెకానిక్ రంగంపై ఆసక్తితో నైపుణ్యాలు - మరమ్మతులు చేయడంలో 40 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన దంపతులు
Published : August 12, 2026 at 7:27 PM IST
Women Enhancing Their Skills in Nalgonda : ప్రస్తుతం అనేక రంగాల్లో మహిళలు రాణిస్తున్నారు. తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఆకాశంలో మేమూ సగం అంటూ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకొని రాణిస్తున్నారు. పోటీ ప్రపంచంలో ప్రతిభ చూపి తమ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంత నిరుద్యోగ మహిళలు నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. ఉద్యోగం రాలేదని నిరాశ చెందకుండా తెలివిగా ఆలోచిస్తున్నారు.
మోత్కూరు మహిళామణులు మెకానిక్ రంగంపై ఆసక్తితో నైపుణ్యాలు పెంచుకుని ఏళ్ల తరబడిగా శ్రమిస్తున్నారు. కరెంటు మోటారు పాడైందంటే చాలు, రిపేరుకు వారి పేర్లు గుర్తుకొచ్చేంతగా ఎదిగారు. స్వయంకృషితో ఉపాధికి మార్గం వేసుకుని వినియోగదారుల ప్రశంసలందుకుంటున్నారు.
అరుణక్క 70 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎంచక్కా : అందరూ అరుణక్కగా పిలిచే 70 ఏళ్ల గెగ్గిల్లపల్లి అరుణ ఎలక్ట్రికల్ స్టార్టర్లు, మోటార్లు, పురుగుమందు పిచికారీ చేసే స్ప్రేయర్లు, గ్యాస్ పొయ్యిలు మరమ్మతులు చేయడంలో 40 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం గడించారు. ఆమె భర్త పాపిరెడ్డి ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ మెకానిక్ కావడంతో ఆయనకు తోడుగా ఈ పనులు నేర్చుకున్నారు. రిపేర్లకు వచ్చేవాటిని చూడగానే లోపాలను ఇట్టే చెప్పేస్తారు. చక్కగా మరమ్మతులు చేయడంతో మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. తన ప్రతిభను గుర్తించి రెడ్క్రాస్ సంస్థతో పాటు పలు సంఘాలు అనేక పర్యాయాలు ఆమెను సన్మానించాయి.
20 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం : విద్యుత్తు మోటార్ల రివైండింగ్, స్టార్టర్ల మరమ్మతులు చేయడంలో పెద్ది మంగమ్మ ప్రతిభాశాలి. భర్త కృష్ణ మోటార్ల మెకానిక్ కావడంతో ఆయనకు తోడుగా ఉంటూ మరమ్మతులు నేర్చుకున్నారు. నీళ్లలో నడిచే, బయట నడిచే మోటార్లు వైండింగ్, స్టార్లర్ల మరమ్మతులు చేయడంలో 20 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం గడించారు. గృహిణిగా పనులు చేసుకుంటూనే, భర్తకు తోడుగా పనులెన్నో చేస్తున్నారు.
గృహోపకరణాల మరమ్మతులు చేస్తున్న జ్యోతి : మరోవైపు సూరోజు జ్యోతికి ఎలక్ట్రికల్ షాపు ఉంది. కూలర్లు, మిక్సీలు, ఫ్యాన్లు, రైస్కుక్కర్లు, వాటర్హీటర్స్ ఇలా గృహోపకరణాల మరమ్మతులు చేయడంలో 30 ఏళ్ల అనుభవం గడించారు. ఆమె భర్త కృష్ణ ఉద్యోగం చేసేవారు. దుకాణాన్ని ఆమె నిర్వహిస్తూనే మరమ్మతులు నేర్చుకున్నారు. తన నైపుణ్యాలతో వస్తున్న ఆదాయం కుటుంబానికి ఎంతో తోడవుతుంది. ఓ వైపు కుటుంబ బాధ్యతలు పోషిస్తూనే, నిరంతరంగా మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. ఆమె నైపుణ్యాలను తెలుసుకుని ప్రముఖ సంస్థ ఉషా కంపెనీ వారు స్వయంగా చూసి అవార్డుతో సన్మానించారు. ఆ కంపెనీ దేశస్థాయిలో ముద్రించే సావనీర్లో జ్యోతి గురించి ప్రముఖంగా రాశారు. క్రాంప్టన్ కంపెనీ వారు కూడా సత్కరించారు. రెడ్క్రాస్ తదితర సంస్థలు జ్యోతిని సన్మానించాయి.
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