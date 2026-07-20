కొండల ఒడిలో ముత్యాలహారంలా మోతుగూడెం - సినీ దర్శకుల కొత్త డెస్టినేషన్గా సీలేరు
ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం - ఎత్తైన కొండలు, దట్టమైన అడవులు - తెల్లని నురుగులా పారే జలపాతాలు - మోతుగూడెంలో పెరుగుతున్న సినీ చిత్రీకరణలు - ఎకో-టూరిజం కేంద్రంగా ఎదుగుతున్న మోతుగూడెం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 4:07 PM IST
Mothugudem As A New Destination For Films : పోలవరం జిల్లా చింతూరు మండలంలోని మోతుగూడెం ప్రాంతం ప్రకృతి అందాలకు నిలయంగా మారుతోంది. కనుచూపు మేర విస్తరించిన కొండలు, ఎటుచూసినా పచ్చని అటవీ సంపద, వాటి మధ్య ముత్యాలహారంలా జాలువారే జలపాతాలు, వంపులు తిరుగుతూ సాగే సీలేరు నది. ఇవన్నీ కలిసి ఈ ప్రాంతాన్ని భూతల స్వర్గంగా తీర్చిదిద్దాయి. ఒకసారి ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించిన వారు మళ్లీ మళ్లీ రావాలనిపించేలా చేసే సహజ సౌందర్యం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. దీంతో పర్యాటకులతో పాటు సినీ, టీవీ రంగాల దృష్టి కూడా మోతుగూడెంపై పడుతోంది.
ప్రకృతి ఒడిలో పరవశించే అందాలు : మోతుగూడెం పరిసర ప్రాంతాల్లో అడుగు పెట్టగానే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఎత్తైన కొండలు, దట్టమైన అడవులు, వాటి మధ్యన తెల్లని నురుగులా పారే జలపాతాలు ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుత కళాఖండాల్లా కనిపిస్తాయి. ఏడాది పొడవునా ప్రవహించే సీలేరు, పొల్లూరు ఎగువ, దిగువ జలపాతాలు ఈ ప్రాంతానికి జీవనాడిగా నిలుస్తున్నాయి. వర్షాకాలంలో అయితే జలపాతాల శోభ మరింత రెట్టింపై పర్యాటకులకు అపూర్వ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
సినీ దర్శకుల తొలి ఎంపికగా మోతుగూడెం : సహజసిద్ధమైన లొకేషన్లు కావడంతో ప్రముఖ సినీ దర్శకులు మోతుగూడెంను షూటింగ్లకు ప్రధాన వేదికగా ఎంచుకుంటున్నారు. నాగచైతన్య నటించిన కస్టడీ, అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప-1, పుష్ప-2, బాలకృష్ణ అఖండ, నితిన్ తమ్ముడు, రవితేజ ఇరుముడి, అల్లరి నరేష్ దొంగల బండి, రాజశేఖర్ గరుడవేగ వంటి చిత్రాలతో పాటు అనేక సినిమాలను ఇక్కడ చిత్రీకరించారు. పలు టెలివిజన్ సీరియల్స్కు కూడా ఈ ప్రాంతం సహజ సెట్స్లా మారింది.
అంతేకాదు మోతుగూడెం ప్రకృతి సోయగాలు దేశ విదేశాల పర్యాటకులను కూడా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇటీవల రష్యాకు చెందిన యువతి మనీషా ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి తన అనుభవాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడంతో ఈ ప్రాంతానికి మరింత ప్రచారం లభించింది. తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి సందర్శకుల రాక గణనీయంగా పెరుగుతోంది.
ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లకు హాట్స్పాట్ : సహజసిద్ధంగా ఉండే లొకేషన్స్ కారణంగా కొత్త జంటలు ప్రీ వెడ్డింగ్, బేబీ ఫొటోషూట్ల కోసం మోతుగూడెంను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. గతంలో రోజుకు వెయ్యి మందిలోపు మాత్రమే వచ్చే సందర్శకుల సంఖ్య ప్రస్తుతం మూడు రెట్లు పెరిగింది. వారాంతాల్లో ఐదు వేల మందికి పైగా పర్యాటకులు వస్తున్నారు. ప్రతి వారం సగటున 15 నుంచి 20 వరకు ప్రీ వెడ్డింగ్, బేబీ షూట్లు నిర్వహించడం ఈ ప్రాంతానికి పెరుగుతున్న ఆదరణకు నిదర్శనం.
ప్రకృతితో పాటు ఇంజినీరింగ్ కలయికే ఫోర్బే జలాశయం : మోతుగూడెం సమీపంలోని ఫోర్బే జలాశయం ప్రకృతి అందాలతో పాటు ఇంజినీరింగ్ అద్భుతానికి కూడా ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. రాజమహేంద్రవరం-మారేడుమిల్లి-మోతుగూడెం మార్గంలో చేరుకుని, అక్కడి నుంచి జెన్కో పెట్రోలింగ్ రహదారి ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవచ్చు. ఇక్కడి జలాశయం నుంచి పొల్లూరు వరకు సుమారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల సొరంగ మార్గం ఉండగా, అదే నీటితో పొల్లూరు జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. చుట్టూ ఉన్న పచ్చని కొండలు, నిశ్శబ్ద వాతావరణం కారణంగా ఫొటోషూట్లకు ఇది ఎంతో అనువైన ప్రదేశంగా నిలుస్తోంది.
'పుష్ప' వంతెనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు : ఫోర్బే జలాశయం సమీపంలోని డొంకరాయి పవర్ కెనాల్పై నిర్మించిన వంతెన ప్రస్తుతం 'పుష్ప వంతెన'గా ప్రసిద్ధి చెందింది. అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప-1, పుష్ప-2 చిత్రాల కీలక సన్నివేశాలు ఇక్కడ చిత్రీకరించడంతో ఈ వంతెనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. పవర్ కెనాల్ నుంచి ప్రవహించే నీరు వంతెన మీదుగా ఫోర్బే జలాశయంలోకి చేరే దృశ్యం సందర్శకులను కట్టిపడేస్తుంది.
పొల్లూరు జలపాతం - పాలనురగలా జాలువారే అందం : మోతుగూడెం అభయారణ్యంలో కొండల మధ్య వెలసిన పొల్లూరు జలపాతం ప్రకృతి ప్రేమికులకు స్వర్గధామంలా ఉంటుంది. ఎత్తైన కొండలపై నుంచి పాలనురగలా పారే జలధార, చుట్టూ విస్తరించిన దట్టమైన అడవులు ఈ ప్రాంతానికి మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి. రెండేళ్లకోసారి ఒడిశా ప్రభుత్వం నిర్వహించే మన్యం కొండ జాతరకు వేలాది మంది భక్తులు, పర్యాటకులు తరలివస్తుంటారు.
పర్యాటక కేంద్రంగా మరింత అభివృద్ధి అవసరం : ప్రకృతి సంపద, సినీ చిత్రీకరణలు, పెరుగుతున్న పర్యాటకుల రాకతో మోతుగూడెం రాష్ట్రంలో ప్రముఖ ఎకో-టూరిజం కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది. రహదారులు, వసతి, వీక్షణ కేంద్రాలు, భద్రత, పర్యాటక సౌకర్యాలను మరింత అభివృద్ధి చేస్తే ఈ ప్రాంతం దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ పర్యాటక గమ్యస్థానంగా నిలిచే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కొండలు, జలపాతాలు, నదులు, అటవీ అందాలు కలిసి మోతుగూడెంను నిజమైన 'ప్రకృతి స్వర్గం'గా నిలబెడుతున్నాయి.
మరోపక్క రాజమహేంద్రవరం-మారేడుమిల్లి వైపు నుంచి మాత్రమే మోతుగూడేనికి చేరుకోకుండా అటు విశాఖపట్నం వైపు నుంచి కూడా చేరుకోవచ్చు. అయితే సినిమా షూటింగ్లు, టూరిజం ద్వారా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతున్నా విశాఖ నుంచి ఈ ప్రాంతానికి చేరుకోవాలంటే ప్రజలు నరకం చూస్తున్నారు. అల్లూరి జిల్లా గూడెం కొత్తవీధి మండలం ఆర్వీ నగర్ నుంచి పాలగెడ్డ వరకు రోడ్డు గుంతలమయంగా మారింది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నా దీనిని పట్టించుకునే వారే లేరు.
ఈ రోడ్డు పనులు ప్రారంభించి పూర్తి చేస్తే మోతుగూడెం చేరుకోవడానికి మరింత ప్రకృతితో కలిసి ప్రయాణించే రూట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అటు విశాఖ నుంచి వస్తే మధ్యలో లంబసింగి, చింతపల్లి, సీలేరు మీదుగా ఘాట్ రోడ్డులో ప్రయాణం ఉంటుంది. అదో కొత్త అనుభవం. కాబట్టి అధికారులు తక్షణమే స్పందించి రోడ్డు పనులు చేపడితే మోతుగూడెం, సీలేరు ప్రాంతాలు మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది.
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