అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి ఉగాది వేడుకలు - సందడిగా ఎడ్ల బండ్లు, వాహనాల ప్రదర్శన

ఉగాది వేడుకలు ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటున్న మోత్కూరువాసులు - ఉగాది రోజు ముత్యాలమ్మ వారికి చలి బోనాలతో మొక్కులు - పశువులను అందంగా అలంకరించి వాటికి నైవేద్యాలు - సందడిగా ఎడ్ల బండ్లు, వాహనాల ప్రదర్శన

Mothkur Residents Ugadi Celebrations
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 9:21 PM IST

Choose ETV Bharat

Mothkuru Residents Are Celebrating Ugadi Festivities In A Special Manner : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో షఠ్ రుచులతో కూడిన ఉగాది పచ్చడితో నూతన తెలుగు సంవత్సరాదికి స్వాగతం పలుకుతుంటే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరులో ఉగాది వేడుకలు ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు. ముత్యాలమ్మ వారికి చలి బోనాలతో మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. పశువులను అందంగా అలంకరించి వాటికి నైవేద్యాలు పెడతారు. ఎడ్ల బండ్లు, వాహానాల ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది.

అమ్మవారిని శాంతింపచేశారని నమ్మకం : వందేళ్ల క్రితం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరులో కలరా, మశూచి వంటి వ్యాధులు సోకి ప్రజలు చనిపోవడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ వ్యాధి ఎంతకు తగ్గక పోవడంతో గ్రామంలోని గ్రాదేవతలైన ముత్యాలమ్మ దేవతకు ఆగ్రహం వచ్చిందని, అమ్మవారిని శాంతింప చేస్తేనే ఈ వ్యాధి తగ్గుతుందని భావించి గ్రామ పెద్దలు నిర్ణయానికి వచ్చి అమ్మవారిని శాంతింపచేశారని స్థానిక ప్రజలు విశ్వసించారు.

ఈ తరహాలో జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ : అమ్మవారిని శాంతింపజేయడానికి చలి బోనాలు తీసి కోళ్లు, మేకలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు. గ్రామస్తులందరు కలసి కట్టుగా ఈ పద్దతిని అమలు చేశారు. వ్యాధులు తగ్గిపోవడంతో గ్రామంలో మరణాలు ఆగిపోయ్యాయి. అప్పటి నుంచి ఊగాది రోజు ముత్యాలమ్మకు మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. అప్పటి నుంచి మోత్కూర్​లో ఉగాది పండగను ఈ తరహాలో జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. కోరిన కోర్కెలు తీరిన వారు అమ్మవారికి కళ్లు తయారు చేయించి, కొత్త బట్టలు, గాజులు, కిరీటం సమర్పించుకుంటారు. అనంతరం మొక్కులు తీర్చుకొంటారు.

ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగలేదు : మోత్కూరు వాసులు పశువులను కూడా ఉగాది పండగ రోజు ప్రత్యేకంగా పూజించారు. ఉదయాన్నే పశువులకు శుభ్రంగా స్నానం చేయించారు. నైవేద్యాలు సమర్పించారు. ఎడ్ల బండ్లను అందంగా అలంకరించారు. అనంతరం గ్రామంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన సందడిగా సాగింది. కార్లు, ఆటోలు, ద్విచక్రవాహనాలతోనూ స్థానికులు ప్రదర్శనలో పాల్లొన్నారు. ఈ సంబరాల్లో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగలేదని ఇదంతా అమ్మవారి మహిమేనని స్థానికులు భావిస్తుంటారు.

కులమత భేదాలకు అతీతంగా : కులమత భేదాలు లేకుండా ఊరంతా ఒక్క చోట చేరి అందరూ ఉత్సాహంగా ఉగాది వేడుకలు చేసుకోవడం మోత్కూరలో ప్రత్యేకత.

"గత వంద సంవత్సరాల నుంచి అమ్మవారికి బోనం సమర్పించే ఆనవాయితీ ఉంది. తెలంగాణలో బోనం సమర్శిండం గొప్ప అలవాటు. అమ్మవారికి భోజనం సమర్పించడమే బోనం అర్పించడం లాంటిది. గత చరిత్ర ప్రకారం వ్యాధులు సోకి ప్రజలు చనిపోవడం జరిగింది. వ్యాధి పోవడాని అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించారు. అప్పటి నుంచి మొక్కు తీర్చుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఉగాది రోజున అమ్మవారికి బోనం సమర్పస్తే సంవత్సరమంతా మంచి జరుగుతుందని నమ్మకం"- గ్రామస్థులు

MOTHKUR RESIDENTS UGADI CELEBRATION
మోత్కూరు వాసుల ఉగాది వేడుకలు
UGADI CELEBRATION 2026
UGADI 2026

