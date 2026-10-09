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అలా ఎలా చేశావమ్మా! - 6 ఏళ్ల బిడ్డను హుస్సేన్​సాగర్​లోకి విసిరేసిన తల్లి

Mother Throws Daughter into Hussain Sagar : బిడ్డకు మెరుగైన వైద్యం చేయించలేక కుమార్తెను హుస్సేన్​సాగర్​లో పడేసిందో తల్లి. గమనించిన ఓ ఆటో డ్రైవర్​ నీటిలోకి దూకి ఆ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడాడు.

Mother Throws Daughter into Hussain Sagar
హుస్సేన్​సాగర్​లో పడేసిన తల్లి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2026 at 12:30 PM IST

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Mother Throws Daughter into Hussain Sagar : నవమాసాలు మోసి, పేగును తెంచుకుని పుట్టిన బిడ్డలను కొంతమంది నిర్ధాక్షిణ్యంగా వదిలేస్తున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించక కొందరు, ఇతర కారణాలతో మరికొందరు తమ పేగు బంధాన్ని తెంచుకుంటున్నారు. కారణాలేవైనా రక్తం పంచుకుని పుట్టిన బిడ్డలను ఏమాత్రం జాలి, దయ, కనికరం లేకుండా కాదనుకోవడం ఆవేదన కలిగిస్తోంది. ఇలా క్షణికావేశంలో పెద్దలు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, చిన్నారుల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నాయి. హైదరాబాద్​లో ఇలాంటిదే ఓ ఘటన వెలుగు చూసింది.

ఓవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మరోవైపు అనారోగ్యంతో సతమతమవుతున్న ఆరేళ్ల కుమార్తె. బిడ్డకు మెరుగైన వైద్యం చేయించే స్థోమత లేక ఆ తల్లి కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇన్నాళ్లూ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్న కన్నబిడ్డకు వైద్యం చేయించలేక హుస్సేన్​సాగర్​ జలాల్లోకి విసిరేసింది. దీన్ని గమనించిన ఓ ఆటో డ్రైవర్​ వెంటనే నీటిలోకి దూకి ఆ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​లోని దోమలగూడ పోలీస్​ స్టేషన్ పరిధి​లో గురువారం చోటుచేసుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే?

ఇన్​స్పెక్టర్​ అంజన్​ అలీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఓల్డ్​ బోయిన్​పల్లిలోని హస్మత్​పేట్​కు చెందిన షబానాను ఐదేళ్ల క్రితం భర్త వదిలేశాడు. అప్పటి నుంచి ఆమె చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో పని చేస్తూ ఇద్దరు కుమార్తెలను పోషిస్తోంది. రెండో కుమార్తె రుక్సానా (6) పెద్దపేగు ఇన్​ఫెక్షన్​తో కొన్ని రోజులుగా ఇబ్బంది పడుతోంది. స్థానికంగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చూపించినా ఫలితం లేకుండాపోయింది.

చిన్నారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాల్సి రావడం, అది తనకు భారంగా మారడంతో గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో రుక్సానాను తీసుకొని తల్లి షబానా హుస్సేన్​సాగర్​ వద్దకు చేరుకుంది. అనంతరం కుమార్తెను నీళ్లలోకి విసిరేసింది. అదే సమయంలో అటువైపు వెళ్తున్న ఆటో డ్రైవర్​ తక్షణం స్పందించి చిన్నారిని రక్షించడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.

ప్రస్తుతం గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రుక్సానా ఆరోగ్య పరిస్ధితి నిలకడగా ఉందని అక్కడి వైద్యులు చెప్పినట్లు ఇన్​స్పెక్టర్​ అంజన్ అలీ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా చూస్తున్నామని, సమస్య ఏదైనా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది కాదని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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బిడ్డను చెరువులో తోసేసిన తల్లి
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