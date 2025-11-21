'నాకు కాలేజ్కి వెళ్లాలని ఉంది, దయ చేసి ప్రాణం పోయండి' - ఓ యువకుడి దయనీయ గాథ
కన్నకొడుకును చూసి తల్లడిల్లుతోన్న మాతృహృదయం - బతుకును ప్రసాదించాలని మానవతావాదులను వేడుకోలు - కిడ్నీ సమస్యతో మంచానికే పరిమితమైన కుమారుడు హరీశ్
Published : November 21, 2025 at 7:45 AM IST
Mother Struggles For her Son Kidney Problem : కన్నీళ్లు రెండు రకాలు. ఒకటి సంతోషంలో వచ్చే ఆనంద భాష్పాలు. మరొకటి దుర్భరమైన జీవితంలోంచి పుట్టుకొచ్చే అశ్రువులు. ఓ అమ్మ బతుకు ఆనందభాష్పాలతో మొదలై ఇప్పుడు అశ్రువులతో తల్లడిల్లుతోంది. అందుకు కారణం కన్న కుమారుడిపై ఉన్న ప్రేమే. కిడ్నీల సమస్యతో చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న కుమారుడికి బతుకు ప్రసాదించాలంటూ మానవతా వాదులను వేడుకుంటోంది.
కొవిడ్ సమయంలో కళ్లు తిరిగి పడిపోయిన హరీశ్ : ఆదిలాబాద్ జిల్లా తాంసికి చెందిన పొచ్చుబాయిది దయనీయగాథ. 20 ఏళ్ల కిందట మహారాష్ట్రకు చెందిన సుభాష్తో పెళ్లయింది. తొలి సంతానంగా కుమారుడు హరీశ్ పుట్టిన వేళ ఆమె ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. కానీ ఆ ఆనందం కొన్నాళ్లకే పరిమితమైంది. కొవిడ్ సమయంలో హరీశ్ ఓరోజు కళ్లు తిరిగి పడిపోయాడు.
హైదరాబాద్లోని వైద్యులకు చూపిస్తే కిడ్నీల సమస్య ఉందని తేలింది. తండ్రి సుభాష్ ఓ కిడ్నీ ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చినప్పటికీ కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా హైదరాబాద్ నుంచి వెనుదిరిగారు. ఆ తర్వాత భార్యాపిల్లలను వదిలేసిన సుభాష్ ఎక్కడికి వెళ్లిపోయాడో తెలియదు. ఇప్పటికీ ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని ఆ తల్లి మంచానికి పరిమితమైన కుమారుడిని చూస్తూ కుమిలిపోతోంది.
"నేను టెన్త్ వరకు చదువుకున్నాను. అప్పుడు డయాలసిస్ ప్రారంభం అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది. నేను కాలేజ్కు వెళ్లాలనుకున్న గానీ ఈ డయాలసిస్ వల్ల వెళ్లలేకపోతున్నాను. ఆసుపత్రిలో రోజంతా గడిచిపోతుంది. ఇక కాలేజ్ విషయమైతే లేనే లేదు. నాకు కాలేజ్కు వెళ్లాలని ఉంది. దయ చేసి నాకు ప్రాణం పోయండి." - హరీష్, కిడ్నీ వ్యాధి బాధితుడు
వారానికి మూడుసార్లు డయాలసిస్ : పొచ్చుబాయికి కుమారుడు హరీష్తోపాటు డిగ్రీ చదువుతున్న కుమార్తె వెన్నెల ఉంది. ఆస్తిపాస్తులు ఏమీ లేవు. నాలుగేళ్లుగా ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లో వారానికి మూడుసార్లు హరీష్కు డయాలసిస్ చేయిస్తోంది. తాంసి నుంచి రానుపోను రవాణా ఖర్చులకు సైతం ఇతరులను ప్రాధేయపడాల్సి వస్తోంది. ఇక తప్పదని పిల్లలిద్దరితో ఆదిలాబాద్ వచ్చింది. భుక్తాపూర్లో ఓ ఇంట్లో అద్దెకుంటోంది. చాయ్ హోటల్లో పని చేస్తే వచ్చే కొద్దిపాటి సొమ్ముతోనే కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది.
మూడొందల కూలికి చాయ్ హోటల్లో పని : మంచానికి పరిమితమైన హరీశ్ ఆరోగ్యం రోజురోజుకు క్షీణిస్తోంది. తల్లి ఏడ్చినప్పుడు కంటనీరుకార్చటం తప్పితే ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. నడిస్తే ఆయాసం వస్తోంది. కిడ్నీ ఇచ్చేందుకు పొచ్చుబాయి సిద్ధంగానే ఉంది. కానీ ఆమెకు ఆరోగ్యం సహకరించటంలేదు. కుమారుడిని బతికించండని తల్లి కన్నీళ్లతో వేడుకుంటే తనకు బతకాలని ఉందనే హరీష్ మౌన రోదన ఆ కుటుంబ ధైన్యాన్ని సూచిస్తోంది. తల్లి పడే కష్టం ఇరుగుపొరుగువారిని బాధకు గురిచేస్తోంది. వయసుకు వచ్చిన పిల్లలతో ఆనందంగా గడపాల్సిన సమయంలో ఆకలితో అలమటిస్తున్నారనే ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది.
''నాకు నా కుమారుడు కావాలి. ఎదిగే కుమారుడు నాకు 'మమ్మీ నీకు జీతం ఇచ్చే వాడిని. హోటళ్లలో పని చేయనియాకపోతుండే వాడిని అంటడు. నేను ఏం చేసి నా కుమారుడిని బతికించుకోవాలి. వాడు ఏం అవుతాడో అని భయంగా ఉంది. దయ చేసి నాకుమారుడిని కాపాడండి." - పొచ్చుబాయి, హరీష్ తల్లి
