భర్త లేడన్న బాధ ఓవైపు - పిల్లల భవిష్యత్తుపై బెంగ మరోవైపు : కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్న తల్లి
Mother Son Dead in Khammam : భర్త చనిపోయిన వేదన తట్టుకోలేక ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి తల్లి ఎలుకల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఖమ్మంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
Published : November 26, 2026 at 2:55 PM IST
ఇద్దరు మగ పిల్లలతో సందడిగా ఉండే ఆ ఇంట్లో మూడేళ్ల క్రితం ఓ విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఫలితంగా ఆ ఇంట్లో నవ్వులు దూరమయ్యాయి. భర్త చనిపోయాడన్న వేదన, చిన్నారుల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందోనన్న భయం ఆ కన్నతల్లిని ఎంతలా కుంగదీశాయో కానీ చివరికి ఒక దారుణమైన నిర్ణయానికి ప్రేరేపించాయి.
పచ్చని సంసారంలో మూడేళ్ల క్రితం నిండిన చీకట్లు రెండు ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నాయి. ఓ తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయం లాలాపురం గ్రామాన్ని తీవ్ర విషాదంలో ముంచెత్తింది. ఎనిమిదేళ్ల మరో బాలుడు ప్రాణాలతో పోరాడుతున్న హృదయ విదారక ఘటన కొణిజర్ల మండలంలో జరిగింది. ఇంతకీ ఏమైంది? ఆ తల్లిని అంతగా కుంగదీసిన పరిస్థితులేంటి? చివరికి ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భర్త చనిపోవడంతో మనోవేదనకు గురైన భార్య
తొమ్మిదేళ్ల క్రితం ఎన్నో ఆశలు, మరెన్నో కలలతో షేక్ రంజాన్ బీ, షేక్ అక్బర్ల ప్రేమ వివాహం జరిగింది. నిస్సాన్ ఉద్దీన్, నహీం అనే ఇద్దరు మగ పిల్లలతో ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సందడిగా ఉండేది. కానీ కాలం ఆ సంతోషాన్ని ఎక్కువ కాలం నిలవనీయలేదు. మూడేళ్ల క్రితం అక్బర్ అనారోగ్యంతో అకస్మాత్తుగా మృతి చెందాడు. కళ్ల ముందే భర్త దూరమై రంజాన్ బీ జీవితం ఒక్కసారిగా చీకటిమయమైంది. భర్త లేని లోటు ఒకవైపు, అల్లారుముద్దుగా పెరుగుతున్న ఇద్దరు కుమారుల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందోనన్న దిగులు మరోవైపు ఆమెను ఒక్కచోట ఉండనివ్వలేదు.
ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి తానూ తాగిన తల్లి
రోజూ అనుభవించే మనోవేదన భరించలేక చివరికి ఆ తల్లి ఘోర నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన కుమారులు నిస్సాన్ ఉద్దీన్, నహీంలకు ఇష్టమైన బాదం పాలు తెచ్చింది. బాదం పాలలో ఎలుకల మందు కలిపి కన్న పిల్లలకు తాగించి తానూ తాగేసింది. అయితే ఈ విషయాన్ని ఆమె ఎవరికీ చెప్పకుండా దాచేసింది.
రెండు రోజుల పాటు నరకయాతన అనుభవించింది. ఈ నెల 21న ఇద్దరు పిల్లలు తీవ్రంగా వాంతులు చేసుకోవడం, రంజాన్ బీ కూడా స్పృహ తప్పి పడిపోవడంతో గమనించిన కుటుంబసభ్యులు హుటాహుటిన ఖమ్మంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా మారడంతో పిల్లలిద్దరినీ మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు తరలించారు. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది.
చికిత్స పొందుతూ ఆరేళ్ల చిన్నారి, తల్లి మృతి
ఆస్పత్రిలో మృత్యువుతో పోరాడుతూ ఆరేళ్ల చిన్నారి నహీం మంగళవారం మధ్యాహ్నం కన్నుమూశాడు. కుమారుడు చనిపోయాడన్న వార్త వినకముందే ఖమ్మంలో చికిత్స పొందుతున్న రంజాన్ బీ పరిస్థితి కూడా విషమించి ప్రాణాలు వదిలింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్నతల్లి, ఆ తల్లి ప్రేమే లోకంగా బతికిన చిన్న కుమారుడు ఒకే రోజు విగతజీవులుగా మారడంతో లాలాపురం గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఎనిమిదేళ్ల పెద్ద కుమారుడు నిస్సాన్ ఉద్దీన్ హైదరాబాద్ ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ప్రేమించిన భర్త లేడన్న బాధ, పిల్లల భవిష్యత్తుపై బెంగ ఆ కుటుంబాన్ని బలి తీసుకుంది. క్షణికావేశంలో తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయం ఆరేళ్ల పసివాడి ప్రాణాల్ని తీయడమే కాకుండా మరో బాలుడిని చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడేలా చేసింది.
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