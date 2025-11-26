ETV Bharat / state

నా బిడ్డను బతికించండి - ఆర్థిక సహాయం కోసం ఓ తల్లి అభ్యర్థన

మెదడుకు సోకిన నిమోనియా - 12 ఏళ్లుగా చికిత్స - ఆపరేషన్​ చేయాలన్న వైద్యులు - ఆర్థికసాయం కోసం అర్థిస్తున్న తల్లి

తల్లి సహాయంతో నిఖిల్
Nikhil with her mother help (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Mother Requesting Donors to Save her Son Life : బిడ్డకు జన్మనివ్వక ముందు నుంచే తల్లి బిడ్డ క్షేమానికై పరితపిస్తూ ఉంటుంది. పుట్టిన క్షణం నుంచి వారిని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటుంది. ఆ బిడ్డకు మంచి భవిష్యత్తును అందించేందుకు తండ్రి కూడా ఎంతటి కష్టాన్నైనా భరిస్తాడు. ఇద్దరూ తమ పిల్లలు పెరిగి, పెద్దవారై, ప్రయోజకులయ్యేందుకు ఎంతో శ్రమిస్తుంటారు. కానీ, ఓ తల్లికి ఆ పేగుబంధం తీరని ఆపదలో పడేసింది. పెళ్లీడుకు వచ్చిన కుమారుడు అనారోగ్యంతో మంచాన పడ్డాడు. అసలే వారిది నిరుపేద కుటుంబం. వైద్యం చేయించలేని దుస్థితి. కనీసం తన పనులు తాను చేసుకోలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న తన బిడ్డ, కళ్ల ముందే కుంగిపోతుంటే, చూస్తూ ఏమీ చేయలేని ఆ తల్లి అనుక్షణం కన్నీరుమున్నీరవుతోంది. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పరిస్థితి. తన భర్త కూలీ డబ్బులతో సరైన మందులు కూడా రావు. ఎవరైనా దాతల సహాయం చేస్తారేమోనని దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది.

ఇప్పటికే 8 ఆపరేషన్లు : ఖమ్మం జిల్లాలోని మధిర మండలం, దెందుకూరు గ్రామానికి చెందిన గొల్లమందల కోటేశ్వరరావు,హేమారాణి దంపతుల కుమారుడు నిఖిల్. ప్రస్తుతం అతడికి 31 సంవత్సరాల వయసు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తికాగానే, కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండేందుకు హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగానికి వెళ్లాడు. అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలోనే నిఖిల్​ ఓ అనుకోని వ్యాధి బారిన పడ్డాడు. 2013లో నిమోనియా సోకింది. ఇలా గత 12 ఏళ్లుగా తగ్గకుండా పెరిగిపోతూ వస్తోంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్​ క్రమంగా ఊపిరితిత్తుల నుంచి మెదడు వరకు ఎగబాకింది. దీంతో రకరకాల ఆపరేషన్​లు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అలా 2017 వరకు తండ్రి కూలి పని చేసి సంపాదించిన సొమ్ముతోనే దాదాపుగా 8 ఆపరేషన్లు చేయించారు. తర్వాత చేతిలో డబ్బు లేక, ఇప్పుడు మరో ఆపరేషన్ అవసరమైనా చేయించుకోలేక అతడు మందులతోనే కాలం నెట్టుకొస్తున్నాడు.

ముదురుతున్న వ్యాధి : సమయానికి సరైన చికిత్స అందకపోవడంతో, ఇప్పటికే వ్యాధి ముదిరిపోతోందని, దీనికి మెదడులో మరో ఆపరేషన్​ చేయాలని వైద్యులు తెలిపారు. అందుకు నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని డాక్టర్లు చెప్పారని నిఖిల్ తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికే అతడికి క్రమక్రమంగా కాళ్లు, చేతులు పనిచేయడం లేదని, కంటి చూపు సైతం కోల్పోయాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేతికి అందివచ్చిన కుమారుడు, ప్రయోజకుడై వారి బాధలు తీర్చే సమయానికే ఇలా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడని, తన కన్నపేగు బంధం కళ్లెదుటే నరకయాతన అనుభవిస్తుంటే, కనీసం వైద్యం చేయించలేని దుస్థితిని తలచుకుని తల్లి హేమారాణి కన్నీరు పెడుతోంది. తన భర్త రోజూ వారి కూలీ డబ్బులతోనే కాలం వెళ్లదీస్తున్నామని, తన కుమారునికి అవసరమైన మందులు కూడా కొనలేక పోతున్నామని రోదిస్తోంది.

దాతలు ఆదుకుంటేనే : రోజురోజుకీ తన బిడ్డ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమిస్తోందని వైద్యులు తేల్చి చెప్పడంతో, ఎవరైనా దాతలు దయ తలచి, ఆదుకుంటారేమోనని నిఖిల్ తల్లిదండ్రులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే ఆపరేషన్ చేస్తేనే తమ కుమారుడు కోలుకుని మామూలు స్థితికి వస్తాడని లేదంటే పరిస్థితి చేజారిపోవచ్చని డాక్టర్లు తెలిపారని వారు చెబుతున్నారు. ఎవరైనా దాతలు ఆర్థిక సహాయం అందించి, తమ బిడ్డకు ప్రాణభిక్ష పెట్టాలంటూ దీనంగా ఎదరుచూస్తున్నారు.

