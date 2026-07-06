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భర్త వివాహేతర సంబంధం - ఇద్దరు బిడ్డలకు విషమిచ్చి తల్లి ఆత్మహత్యాయత్నం

భర్త వివాహేతర సంబంధం గురించి తెలుసుకున్న భార్య - మోసాన్ని భరించలేక ఆత్మహత్యాయత్నం - కూల్​ డ్రింక్​లో విషం కలిపి పిల్లలకు తాగించిన తల్లి - పిల్లలు మృతి, తల్లి పరిస్థితి విషమం

Mother and Children Suicide In A Family
Mother and Children Suicide In A Family (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 12:34 PM IST

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Mother and Children Drink Poisoned Cold Drink : నూరేళ్లు తోడుగా ఉంటాడని నమ్మిన భర్త నడిరోడ్డుపై వదిలేశాడు. వివాహేతర సంబంధంతో కట్టుకున్న భార్య గుండెల్లో నిప్పులు పోశాడు. భర్త చేసిన మోసాన్ని తట్టుకోలేక తన తర్వాత పిల్లలు అనాథలు కాకూడదనే ఆవేదనతో ఓ కన్నతల్లి కఠీనమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇద్దరు బిడ్డలకు విషమిచ్చి చంపి, తాను కూడా విషం తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. ఈ హృదయవిదారక ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే: చిత్తూరు జిల్లా భూమండలపురానికి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం, దివ్య దంపతులకు వివాహమై పదేళ్లు అయ్యింది. వారికి గీత (7), హర్షిత్ (4) అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే గత రెండేళ్లుగా సుబ్రహ్మణ్యం మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నాడు. దీని గురించి భార్య దివ్య ప్రశ్నించినప్పుడల్లా, అతను ఆమెపై దాడి చేసి వేధించేవాడు. క్రమంగా అతను తన కుటుంబాన్ని పూర్తిగా విస్మరించి, ఇంటికి రాకుండా ఆ మహిళతోనే ఉండసాగాడు.

కూల్ డ్రింక్‌లో విషం కలిపి: గత శుక్రవారం నాడు సుబ్రహ్మణ్యం ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, దివ్య మళ్లీ అతన్ని నిలదీసింది. ఈ క్రమంలో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఆమె, తాను చనిపోతే పిల్లలు అనాథలైపోతారని భావించింది. దీంతో గుండె నిండా ఆవేదనతో ఒక ఘోర నిర్ణయం తీసుకుంది. బయట నుంచి వస్తూ పిల్లల కోసం కూల్​ డ్రింక్​ తీసుకువచ్చింది. అది చూసిన పిల్లలు తమ తల్లి తమ కోసమే తెచ్చిందని ఎంతో సంతోషపడ్డారు.

దివ్య ఆ శీతల పానీయంలో విషం కలిపి ఇద్దరు బిడ్డలకు తలో గ్లాస్ ఇచ్చింది. వారు ఎంతో ఇష్టంగా దానిని తాగారు. తాగిన కొద్దిసేపటికే నోట్లో నుంచి నురగలు వచ్చి పిల్లలిద్దరూ గిలగిల కొట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత తల్లి దివ్య కూడా అదే విషం కలిపిన కూల్​ డ్రింక్​ తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకుంది.

చికిత్స పొందుతూ పిల్లల మృతి: గ్రామస్తులు వీరిని గమనించి వెంటనే ముగ్గురినీ చికిత్స నిమిత్తం తమిళనాడులోని ఒక ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో బాలుడు హర్షిత్ శుక్రవారం రోజు, బాలిక గీత శనివారం నాడు మరణించారు. ప్రస్తుతం తల్లి దివ్య పరిస్థితి ఇంకా విషమంగానే ఉంది. కళ్ల ముందే ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై దివ్య తల్లి సుశీల ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

CHITTOOR DEATH STORY
CHITTOOR MOTHER AND KIDS DEATH
భార్య ఆత్మహత్యాయత్నం
CHITTOOR FAMILY TAMIL NADU HOSPITAL
MOTHER KILLED CHILDREN

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