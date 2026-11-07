కుమారుని వైద్యానికి రూ.లక్షల్లో ఖర్చు - చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక శ్మశానవాటికలో జీవనం
Living In Cremation Ground Sircilla : కుమారుడు కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతుండటంతో ఆస్తినంతా అమ్మి వైద్యం చేయించింది. వ్యాధి నయం కాకపోవడంతో ఇంటి అద్దెనూ చెల్లించలేక కుమారునితో కలిసి శ్మశానంలో జీవనం సాగిస్తోంది.
Published : November 7, 2026 at 11:54 AM IST
కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతున్న కుమారునికి తన స్తోమతకు మించి వైద్యం చేయించింది. నిరుపేద కుటుంబమైనప్పటికీ ఉన్నదంతా అమ్మి ఆసుపత్రుల్లో చూపించింది. అయినా ఫలితం లేకపోగా, కనీసం ఇంటి అద్దెనూ చెల్లించలేని దుస్థితికి చేరింది. చివరికి చేసేదేం లేక వ్యాధితో మంచం పట్టిన కుమారునితో కలిసి శ్మశానంలో జీవిస్తోంది.
అసలే పేద కుటుంబం. పైగా ఒంటరి మహిళ. పని చేస్తే తప్ప కుటుంబాన్ని పోషించలేని పరిస్థితి. ఈ కష్టాలు చాలవన్నట్టు ఆమె కుమారుడు కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతూ మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో సంపాదించిన ఆస్తులన్నీ అమ్మి అతనికి చికిత్స చేయించింది. అయినా అతని ఆరోగ్యం మెరుగుపడలేదు.
కనీసం ఇంటి అద్దె కూడా చెల్లించలేని స్థితిలో ఉండటంతో ఆ తల్లి చివరికి తన కుమారుడితో కలిసి శ్మశానవాటికకు వచ్చి అక్కడే జీవన పోరాటం చేస్తోంది. చేతిలో చిల్లి గవ్వ లేకున్నా కుమారినితో కలిసి ఉంటూ తనను కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న తల్లి 'ప్రేమకు ప్రతిరూపం అమ్మ' అనే మాటకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
ఐదారేళ్లుగా వేములవాడలో అద్దింటిలో నివాసం
వివరాల్లోకి వెళితే, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం, కిష్టంపేట గ్రామానికి చెందిన మర్రిపల్లి అమృతకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె భర్త చాలా సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయారు. పెద్ద కుమారుడు జీవనోపాధి కోసం మరో గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్నారు. అమృత గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా తన చిన్న కుమారుడు రాకేశ్తో కలిసి వేములవాడలోని అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తోంది. చిన్నా చితకా పనులు చేసుకుని కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది.
ఉన్నదంతా అమ్మి కుమారునికి చికిత్స
ఏడాది క్రితం రాకేశ్ కాలేయ వ్యాధితో అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఆ తల్లి తనకున్నదంతా అమ్మి అతని చికిత్స కోసం దాదాపు రూ.10 లక్షల దాకా ఖర్చు చేసింది. చివరికి చేతిలో చిల్లి గవ్వ లేకపోవడంతో ఆ తల్లి అద్దె ఇంటిని ఖాళీ చేసి తన బిడ్డతో కలిసి శ్మశాన వాటికకు వెళ్లి అక్కడే నివాసం ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం స్పందించి వీరిని ఆదుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే ఆదేశం
తల్లీకుమారుల పరిస్థితి గురించి తెలుసుకున్న విప్, ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ స్పందించి బాధితుడికి వైద్య సేవలు అందేలా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని మున్సిపల్ యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. దీంతో అధికారులు తల్లీకుమారులను శ్మశాన వాటిక నుంచి అంబులెన్స్లో సిరిసిల్ల ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులతో మాట్లాడి రాకేశ్కు మెరుగైన చికిత్స అందించేలా చర్యలు చేపట్టారు.
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