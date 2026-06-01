కుమారుడిని చంపి మిస్సింగ్‌ అంటూ డ్రామా - ఏడాదిన్నర తర్వాత గుట్టురట్టు!

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని కుమారుడిని చంపిన తల్లి - ఏడాదిన్నర తర్వాత మృతదేహం వెలికితీత - నిజం నిగ్గుతేలిన వేళ తల్లి అనుమానాస్పద మృతి

Published : June 1, 2026 at 11:55 AM IST

Extramarital Affair Murder in Kurnool : నేటి కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు దాంపత్య బంధాన్ని కడతేర్చుతున్నాయి. ఓ వైపు ఆ మోజులో పడి కట్టుకున్న వాడిని, కడుపున పుట్టిన పిల్లలను వదిలేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరోవైపు అడ్డొస్తే చంపడానికి సైతం వెనకాడటం లేదు. ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలు తెలిసినా క్షణిక సుఖాల కోసం కుటుంబాలను వీధిపాలు చేస్తున్నారు. తద్వారా జీవితాలను అంధకారం చేసుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాయనడానికి ఈ ఘటనే తాజా ఉదాహరణ.

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని కుమారుడిని ప్రియుడితో కలిసి ఓ తల్లి చంపేసింది. అంతేకాక తన బిడ్డ కనిపించడం లేదని పోలీస్​స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది. అంతటితో ఆగకుండా ఈ మిస్సింగ్‌ కేసును పోలీసులు ఛేదించడం లేదంటూ హైకోర్టు మెట్లెక్కింది. చివరికి నిజం బయటపడే సమయానికి ఆ తల్లి అనుమానస్పద రీతిలో మృతిచెందింది. మానవ సంబంధాలకే మచ్చతెచ్చే ఈ ఘటన కర్నూలు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

తల్లి గంగమ్మ, కుమారుడు వీరేశ్​ (ETV Bharat)

కౌతాళం మండలం బదినేహాలు గ్రామంలో చెందిన చిన్నమల్లయ్య, గంగమ్మ దంపతులకు నివసిస్తున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె సంతానం. చిన్నమల్లయ్య కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రోడ్డుప్రమాదంలో మరణించాడు. గంగమ్మకు ఆదోని మండలం జి.హొసళ్లి గ్రామానికి చెందిన బంధువు దర్గప్పతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దర్గప్ప తరచూ తమ ఇంటికి రావడం నచ్చని గంగమ్మ పెద్దకుమారుడు వీరేశ్‌(17) అతనితో పలుమార్లు ఘర్షణకు దిగాడు.

దీంతో వీరేశ్‌ను అడ్డు తొలగించుకోవాలని గంగమ్మ, దర్గప్ప పథకం వేశారు. ఈ క్రమంలో 2024 నవంబర్​లో ఇంట్లోనే వీరేశ్​ను కత్తితో పొడిచి చంపేశారు. మృతదేహాన్ని దుప్పట్లో చుట్టి, బైక్‌పై తీసుకెళ్లి సమీప శ్మశానంలో పాతిపెట్టారు. మరోవైపు గంగమ్మ, తన కుమారుడు వీరేశ్‌ కనిపించడం లేదని 2024 నవంబరు 11న గంగమ్మ కౌతాళం పోలీస్​స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు ఈ కేసును కొలిక్కి తేలేకపోయారు.

డబ్బులకు కక్కుర్తి పడి : హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తే ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వస్తాయని కొందరు సలహా ఇవ్వడంతో గంగమ్మ ఆశపడింది. తన కుమారుడి ఆచూకీ తెలియడం లేదని, పోలీసులు సరిగ్గా వెతకడం లేదని ఇటీవల పిటిషన్‌ వేసింది. దీన్ని హైకోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించి, వీరేశ్‌ అదృశ్యంపై రెండు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని డీజీపీకి ఆదేశాలిచ్చింది. స్పందించిన డీజీపీ ఈ కేసు దర్యాప్తునకు గుంటూరు సీసీఎస్‌ అదనపు ఎస్పీ సుప్రజ, డీఎస్పీ రవికుమార్‌ తదితరులతో కలిపి సిట్‌ వేశారు.

రెండు వారాలుగా సిట్‌ సభ్యులు ఆరాతీయగా గంగమ్మ కిరాతకం వెలుగులోకి వచ్చింది. వీరేశ్‌ను గంగమ్మ, దర్గప్పలు కలిసి చంపేసినట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. పోలీసులు ఆదివారం జి.హొసళ్లికి వెళ్లి మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. అస్థిపంజరం వద్ద దొరికిన తాడు, టవల్, దుప్పటి చూసి మృతుడి కుటుంబసభ్యులు అవి వీరేశ్‌వని గుర్తించారు. అస్థిపంజరం నుంచి నమూనాలు ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌కు పంపిస్తామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

గంగమ్మది లాకప్‌ డెత్‌? : ఇంతలో ఆదివారం గంగమ్మ అనుమానాస్పదస్థితిలో మరణించడం సంచలనంగా మారింది. అనారోగ్యంతో రెండు రోజుల కిందట ఆమె ఆదోని ఆసుపత్రిలో చేరారు. పరిస్థితి విషమంగా మారడంతో మైరుగైన వైద్యం కోసం కర్నూలులోని ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి శనివారం నాడు తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మరణించినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. మృతదేహాన్ని పోలీసు బందోబస్తు మధ్య బదినేహాలుకు తీసుకొచ్చి హడావుడిగా అంత్యక్రియలు జరిపించారు.

గంగమ్మది లాకప్‌డెత్‌ అన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆమెను పోలీసులు విచారణకు తీసుకెళ్లాకే లాకప్‌లో చనిపోయిందని గ్రామస్థులు ఆరోపించారు. సహజ మరణమే అయితే పోలీసుల పర్యవేక్షణలో హడావుడిగా అంత్యక్రియలు ఎందుకు జరిపించారని వారు ప్రశ్నించారు. సిట్ అధికారులకు ఈనాడు ప్రతినిధులు ఫోన్ చేయగా స్పందించలేదు. గంగమ్మది అనుమానాస్పద మృతిగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వీరేశ్‌ హత్య కేసులో దర్గప్పను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

