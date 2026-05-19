6 ఏళ్ల పాపను ట్యాంకులో దింపి - బోరు నీటితో నింపి : ప్రియుడి కోసం తల్లి ఘాతుకం
ప్రియుడి కోసం కన్నకుమార్తెను చంపేసిన తల్లి - ప్రియుడితో వివాహానికి అడ్డుగా ఉందని బిడ్డను హత్య చేసి కనిపించడం లేదంటూ తల్లి నాటకం - పోలీసుల విచారణలో బయటపడిన అసలు నిజం
Published : May 19, 2026 at 2:33 PM IST
Mother kills Daughter for Boy Friend : నవమాసాలు మోసి, పురిటి నొప్పులు భరించి భూమ్మీదకు తీసుకొచ్చిన తన ప్రతిరూపాన్ని ఏ తల్లైనా ఛిదిమేస్తుందా? పిల్లలకు చిన్న గాయమైతేనే కన్నపేగు విలవిల్లాడుతుంది. కానీ కొందరు తల్లులు తమ కడుపున పుట్టిన బిడ్డలనే కడతేర్చుతున్నారు. అది కూడా ముక్కుపచ్చలారని పసివాళ్లను. భర్త వదిలేడంతో తప్పటడుగులు వేసిన ఓ మహిళ, అనైతిక బంధం మత్తులో మునిగి మానవత్వాన్నే మరిచింది. పేగు తెంచుకున్న బిడ్డ అని కూడా చూడలేదు. అభంశుభం ఎరుగని ప్రాయమని కనికరించలేదు. లాలించి, పాలించి, దీవించాల్సిన తల్లే బిడ్డను కిరాతకంగా కడతేర్చింది.
వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చురేపుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి సంఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. అలానే ఈ ఘటనలో ప్రియుడి మోజులో పడి తన ఆరేళ్ల బిడ్డను హతమార్చిందో తల్లి. మొదట అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ చేయగా, తల్లే హత్య చేసినట్లు తేలింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
అసలేం జరిగిందంటే? : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఓల్డ్ అల్వాల్ అంబేడ్కర్ నగర్లో నివసించే యాదగిరి అనే వ్యక్తికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. చిన్న కుమార్తె రేఖను 2020లో రాజు అనే వ్యక్తికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. అసలు గొడవ ఇక్కడే మొదలైంది. పెళ్లికి ముందే రేఖ గర్భవతి అనే విషయం తెలుసుకున్న భర్త, బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఆమెతో గొడవపడి దూరంగా ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రేఖ తండ్రి యాదగిరి అంబేడ్కర్ నగర్లోని సొంతింటిని అమ్మి ఓల్డ్ అల్వాల్కు నివాసం మార్చాడు.
పెళ్లికి అడ్డుగా ఉందని పథకం వేసిన తల్లి : ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత రేఖ వయసులో తనకంటే చిన్నవాడైన కిరాణా దుకాణంలో పని చేసే సాయి (21) అనే యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించింది. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందామని రేఖ సాయిని ఒత్తిడి చేస్తుండటంతో 6 ఏళ్ల పాప ఉండగా, వివాహం ఎలా చేసుకుంటానని నిరాకరించాడు. అప్పటి నుంచి ఆమెను దూరంగా ఉంచడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలో యాదగిరి కుటుంబం తిరిగి అంబేడ్కర్నగర్లో మరో అద్దె ఇంట్లోకి మారింది. అయితే సాయితో వివాహానికి తన బిడ్డ అడ్డుగా ఉందని భావించిన రేఖ, కుమార్తెను చంపడానికి ప్లాన్ చేసింది.
మే 16న (శనివారం) రాత్రి ఇంటిపై నీటి ట్యాంకులో పాపను దించి మూత బిగించింది. ఆ తర్వాత బోరు నీటితో ట్యాంకును నింపి కుమార్తెను చంపేసింది. అనంతరం పాప కనిపించడం లేదని ఇంట్లో డ్రామా ఆడింది. అదివారం సాయంత్రం సంపులో తన్విక నిర్జీవంగా ఉండటాన్ని గమనించిన రేఖ సోదరి శ్వేత పోలీసులను ఆశ్రయించింది. దీంతో ముందుగా అనుమానాస్పద కేసుగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో పాపను రేఖ ఇంటిపైకి తీసుకెళ్తున్న వీడియో సీసీ ఫుటేజీ ద్వారా గమనించి విచారించడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సాయిపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.
