పేగుబంధాన్ని చిదిమేసిన కన్నతల్లి - ఆపై తానూ ఆత్మహత్య
Mother Kills Son in Ongole: ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఎనిమిది నెలల పసికందును చంపి కన్నతల్లి ఉరి వేసుకుంది. బంధువుల దూషణలే కారణమని సూసైడ్ నోట్ లభ్యం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:24 PM IST
నవమాసాలు మోసి, పేగు తెంచుకుని పుట్టిన బిడ్డను చూసి మురిసిపోవాల్సిన ఆ తల్లి కన్నీటి సంద్రంలో మునిగిపోయింది. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్న పసికందు ప్రాణాలను తన చేతులతోనే బలి తీసుకుంది. ఏ కష్టం వచ్చిందో, ఎవరి మాటలు మనసును తొలిచేశాయో కానీ, లోకం తెలియని ఆ ఎనిమిది నెలల పసిబిడ్డ ఉసురుతీసి తానూ తనువు చాలించింది. అవమాన భారం భరించలేకే ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతున్నానంటూ లేఖ రాసి ఉరికొయ్యకు వేలాడింది. కన్నపేగును చిదిమేసిన ఈ గుండెలు పిండేసే విషాద ఘటన ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో చోటు చేసుకుంది.
సింగరాయకొండకు చెందిన సయ్యద్ అస్మితిన్ (26)కు ఒంగోలుకు చెందిన సయ్యద్ సాధిక్తో రెండేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. సాధిక్ కారు డ్రైవర్గా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. వీరికి ఎనిమిది నెలల కుమారుడు ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం వీరు ఒంగోలులోని పీర్లమాన్యంలో నివాసం ఉంటున్నారు. ప్రతిరోజూ లాగే సాధిక్ మంగళవారం ఉదయం తన విధులకు వెళ్లాడు. మధ్యాహ్నం భోజనం చేసేందుకు ఇంటికి వచ్చాడు.
గడియపెట్టి ఉన్న తలుపులు : సాధిక్ ఇంటికి రాగానే తలుపులు లోపలి నుంచి గడియపెట్టి ఉన్నాయి. ఎంతసేపు తలుపులు తట్టినా భార్య నుంచి ఎలాంటి స్పందనా రాలేదు. ఆందోళనకు గురైన సాధిక్ వెంటనే ఒంగోలులోనే ఉంటున్న భార్య సోదరుడికి ఫోన్ చేశాడు. అతడు అక్కడికి చేరుకున్నాడు. స్థానికుల సహాయంతో తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లారు.
లోపలికి వెళ్లి చూడగా గుండెలు పిండేసే దృశ్యం కనిపించింది. అస్మితిన్ ఫ్యాను కొక్కేనికి చీరతో ఉరి వేసుకుని విగతజీవిగా వేలాడుతోంది. పక్కనే ఎనిమిది నెలల పసికందు నిద్రపోతున్న స్థితిలో ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉన్నాడు. బిడ్డను చంపి ఆపై తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు గుర్తించారు. విగతజీవులుగా పడి ఉన్న భార్యాబిడ్డలను చూసి సాధిక్ కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించాడు.
సూసైడ్ నోట్ లభ్యం : మృతదేహాల పక్కనే పోలీసులకు ఒక సూసైడ్ నోట్ లభ్యమైంది. తన ఆత్మహత్యకు మేనత్త కుమారుడు జలీల్ కారణమని అస్మితిన్ అందులో రాసినట్లు సమాచారం. మూడు నెలల క్రితం సింగరాయకొండలో జరిగిన ఓ గొడవలో జలీల్ తనను తీవ్రంగా దూషించాడని ఆమె ఆ లేఖలో పేర్కొంది. ఆ మనస్తాపంతోనే ఆమె ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
సాధిక్, బంధువుల ఫిర్యాదుతో తాలూకా సీఐ విజయ్కృష్ణ, ఎస్సై నాగబాబు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను పరిశీలించారు. అక్కడ లభించిన లేఖను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాలను ఒంగోలు జీజీహెచ్కు తరలించారు. అయితే మూడు నెలల క్రితం జరిగిన చిన్న గొడవ కారణంగానే పసిబిడ్డను చంపి ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందా అనే కోణంలో పోలీసులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీని వెనక మరేదైనా బలమైన కారణం ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి లోతుగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
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