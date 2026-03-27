కన్నతల్లి కర్కశత్వం- పాలకోసం ఏడుస్తున్న బిడ్డను చంపిన తల్లి
తిరుపతి జిల్లాలోని ఎన్ఆర్ అగ్రహారంలో దారుణం- పాల కోసం ఏడ్చిన కుమార్తె ముక్కు నోరు మూసి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపిన తల్లి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:06 AM IST
Mother killed Her 6 Month Old Baby in Tirupati District: "క్షణికావేశం" మానవతా విలువల్ని మంటకలుపుతోంది. నిండు ప్రాణాలను బలిగొంటోంది. సహనం కోల్పోయి, ఆగ్రహానికి గురై తామేం చేస్తున్నామో కూడా తెలియని స్థితిలో ఘోరమైన పనులను తలపెడుతున్నారు కొందరు. కారణం ఏదైనా ఎదురుగా ఉన్నవాళ్లు కన్న తల్లి, తోబుట్టువులు, భార్య, పిల్లలు, స్నేహితులు ఇలా ఎవరైనా కానీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోలేక జీవితాల్ని చీకట్లోకి నెట్టుకుంటున్నారు.
సృష్టికి మూలం, ఓర్పుకు మారుపేరు, త్యాగానికి నిదర్శం అమ్మ అని అంటారు. కానీ ఆ తల్లి కూడా క్షణికావేశానికి బానిసే. అలా అని అందరికీ ఇది వర్తించదు. గురువారం మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో తన ప్రాణాలు పోతాయని తెలిసినా కన్న కొడుకును కాపాడి తాను అగ్నికి ఆహుతయ్యింది ఓ తల్లి. కానీ ఈ తల్లి అందుకు పూర్తిగా భిన్నం పాలకోసం ఏడుస్తున్న పాప ఏడుపు వినలేక ఏకంగా ప్రాణాలనే తీసేసింది. ఈ దారుణం తిరుపతి జిల్లాలో గురువారం జరిగింది.
పాలు ఇవ్వమంటే ప్రాణం తీసింది: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తమిళనాడులోని చిన్న బొంబాజిగుంటకు చెందిన వెంకటేష్, హేమవతి దంపతులు బతుకుదెరువు కోసం 7 నెలల కిందట తిరుపతి జిల్లాలోని ఎన్ఆర్ అగ్రహారం గ్రామానికి వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఇక్కడే అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు. వెంకటేశ్ ఇంటికి దగ్గర్లోని కోమటిగుంటలో ఓ ఇటుకల పరిశ్రమలో పని చేస్తున్నాడు. భార్య హేమవతి ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ 5 సంవత్సరాల వయసున్న బాబు, ఆరునెలల చిన్నారి జోషికని చూసుకునేది. రోజూ మాదిరిగానే వెంకటేష్ గురువారం(నిన్న 26-03-2026) ఉదయమే నిద్రలేచి పనికి వెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యాడు. 6.30 గంటల సమయంలో పాప లేచి ఆకలితో గట్టిగా ఏడుపులు మొదలుపెట్టింది. వెంకటేష్ ఇంటినుంచి పనికి వెళ్తూ నిద్రలో ఉన్న భార్యని తట్టిలేపి పాపకు పాలు ఇవ్వమని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు.
పాపను చంపేశాను: అమ్మా ఆకలేస్తుందని నోటితో చెప్పలేని చిన్నారి పాలకోసం గుక్కపట్టి ఏడుస్తూనే ఉంది. పాపం ఆ పాపకు మాత్రం ఏం తెలుసు తల్లి తన ఆకలిని అర్థంచేసుకోకుండా ఆయువు తీస్తుందని. చిన్నారి ఏడుస్తుంటే ఆ తల్లి ముక్కు నోరు మూసి జోషిక ప్రాణాలు తీసింది. విగతజీవిగా పడి ఉన్న బిడ్డను చూసి అల్లాడిపోవాల్సిన తల్లే... 'నాకు గుడ్న్యూస్- నీకు బ్యాడ్న్యూస్, పాప ఆకలితో ఏడుస్తుంటే చంపేశాను..' అంటూ భర్తకు ఫోన్చేసి చావు వార్త చెప్తింది. వెంటనే ఇంటికి చేరుకున్న వెంకటేష్ పాపను నిశితంగా చూశాడు. అప్పటికే చిన్నారి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. ఆపై అతడు సత్యవేడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు హేమవతిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తిరుపతి నుంచి ఘటనా స్థలానికి వచ్చిన క్లూస్ టీం ఆధారాలు సేకరించి, దర్యాప్తు చేపట్టింది.
