కుమార్తెతో ప్రేమ వివాహం - అల్లుడిని కిడ్నాప్ చేసిన అత్త
తెనాలిలో అర్ధరాత్రి కిడ్నాప్ కలకలం - అల్లుడు మణికంఠను కిడ్నాప్ చేయించిన అత్త విజయలక్ష్మి, అనుచరులతో కలిసి బలవంతంగా కారులో తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 6:29 PM IST
Mother in law kidnapped son in law in Guntur District: డబ్బుల కోసం, ఆస్తి కోసం, మరే ఇతర కారణాలతోనో కిడ్నాప్ చేయడం ఇప్పటి వరకూ మనం చూసి ఉంటాం. కానీ తన కూతూరు ఇష్టం లేని వివాహం చేసుకుందని అల్లుడినే కిడ్నాప్ చేసిన సంఘటన బహుశా ఇదే అరుదుగా జరిగి ఉండవచ్చు. తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్న వీరు గత కొద్దికాలంగా వారి స్వశక్తితో దొరికిన పనిని చేసుకుంటూ వారి జీవనాన్ని ఆదర్శంగా సాగిస్తున్నారు.
తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలో అల్లుడిని అత్తే కిడ్నాప్ చేయించిన ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. కూతురి ప్రేమ వివాహాన్ని అంగీకరించని అత్త, పదే పదే ఇంటికి రమ్మని పిలిచినప్పటికీ వినకపోవడంతో కోపంతో ఈ దుస్సాహసానికి ఒడిగట్టింది. తన మాట వినకుండా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారనే కోపంతో అత్త దారుణానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. తన అల్లుడిని కిడ్నాప్ చేయించేందుకు కొంతమందిని పంపించి చివరకు పోలీసులకు అడ్డంగా దొరికిపోయింది.
కాగా ఈ యువకుడి కిడ్నాప్ తెనాలిలో కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే తెనాలికి చెందిన మణికంఠ అనే యువకుడు 2 ఏళ్ల క్రితం వినుకొండకు చెందిన లిఖిత అనే యువతిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. కానీ ఆ యువతి తల్లి విజయలక్ష్మికి వారి ప్రేమ వివాహం అసలు ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు. ఈ క్రమంలో పలుమార్లు ఇంటికి పిలిచినా సరే అత్త వ్యవహార శైలి నచ్చకపోవడంతో కుమార్తె, అల్లుడు వెళ్లలేదు.
ప్రేమ వివాహం కారణంగానే: ఆ తర్వాత తీవ్ర కోపోద్రిక్తురాలైన అత్త విజయలక్ష్మి శనివారం అర్ధరాత్రి మరో నలుగురితో కలిసి తెనాలిలోని అల్లుడి ఇంటికి వెళ్లింది. అనంతరం మణికంఠపై దాడికి పాల్పడి అతడిని కిడ్నాప్ చేశారు. పెట్రోలింగ్ విధుల్లో ఉన్న మూడో పట్టణ ఎస్సై కరీముల్లాకు మణికంఠ స్నేహితుడు ఈ విషయాన్ని ఫోన్ చేసి అతను తెలియజేశాడు. దాంతో వెంటనే హుటాహుటిన స్పందించిన ఎస్సై మరో కానిస్టేబుల్తో కలిసి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. కారును వెంబడించి చేబ్రోలు మండలం చేకూరు వద్ద ఐదుగురు నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని మూడో పట్టణ పీఎస్కు తీసుకొచ్చి విచారిస్తున్నారు. లిఖితను ప్రేమ వివాహం కారణంగానే తనను చంపేందుకు పన్నాగం పన్ని కిడ్నాప్ చేసినట్లు బాధితుడు మణికంఠ ఫిర్యాదు చేశాడు.
