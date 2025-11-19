'ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తారేమో?' - రెండేళ్లుగా కుమార్తెను ఇంట్లోనే నిర్బంధించిన తల్లి
కుమార్తెకు రజస్వల కావడంతో భయపడి రెండేళ్లుగా ఇంట్లోనే నిర్బంధించిన తల్లి - ఇంటికి విద్యుత్తు సరఫరా నిలిపివేయడంతో చీకట్లోనే మగ్గిన బాలిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 5:24 PM IST
Mother House Arrested To Her Daughter For Two Years : ఆ బాలిక ఆడుతూ పాడుతూ హాయిగా 9వ తరగతి వరకూ చదివింది. పది ఆ తర్వాతి తరగతులు చదివేందుకు ఉత్సాహంగా ఉంది. అంతలో రజస్వల అయింది. దీంతో బాలిక తల్లికి భయం పట్టుకుంది. బిడ్డను బయటకు పంపిస్తే ఈ సమాజం ఏమైనా చేస్తుందేమోననే ఆందోళనకు గురైంది. నాటి నుంచి ఇంట్లో నుంచి కదలనివ్వలేదు. నువ్వు బయటకు వెళ్తే ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తారని కుమార్తెకూ భయం నూరిపోసింది. తండ్రి లేకపోవడం, తల్లికి ఎదురు చెప్పలేకపోవడం, తనూ భయపడటంతో బాలిక రెండేళ్లుగా ఇంట్లోనే మగ్గిపోవాల్సి వచ్చింది. చివరికి అధికారుల చొరవతో బంధ విముక్తురాలైంది.
చీకట్లోనే తల్లీకుమార్తె : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురంలో ఈ ఉదంతం చోటు చేసుకుంది. పట్టణంలోని నివశిస్తున్న భాగ్యలక్ష్మికి ఒడిశా కటక్వాసి నరసింహరాజుతో 2007లో వివాహమైంది. కాన్పునకు ఇచ్ఛాపురం వచ్చిన భాగ్యలక్ష్మి ఇక్కడే ఉండిపోయింది. భర్త పదేళ్ల కిందట మృతి చెందడంతో కుమార్తెతో కలిసి ఉంటోంది. కుమార్తె ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో చదువుతోంది. మెచ్యుర్ అయ్యాక కుమార్తెను తల్లి చదువు మాన్పించింది.
ఈ విషయమై ఇరుగు పొరుగువారు ప్రశ్నిస్తే భాగ్యలక్ష్మి వారిపై విరుచుకుపడేది. దీంతో వారు పట్టించుకోవడం మానేశారు. తర్వాత కుమార్తెను ఇంట్లో నుంచి బయటకు రానిచ్చేది కాదు. ఇంటికి విద్యుత్తు సరఫరా కాకుండా మెయిన్ స్విచ్ను ఆపేసింది. తల్లీకుమార్తె చీకటిలోనే ఉండేవారు. పనిపై బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే కుమార్తెను లోపలే ఉంచి తల్లి తాళం వేసేది.
ఇలా వెలుగులోకి : ఇంట్లో ఇద్దరు ఉండగా తల్లి ఒక్కరే బయటకు వెళ్లి వస్తుండటంతో స్థానిక అంగన్వాడీ కార్యకర్తకు అనుమానం వచ్చింది. ఆమె ఐసీడీఎస్ పీవో రాజేశ్వరికి ఫిర్యాదు చేశారు. రాజేశ్వరి ఇచ్ఛాపురం జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు న్యాయాధికారి పి. పరేష్కుమార్ దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు. మండల తహసీల్దారు ఎన్. వెంకటరావు, ఎంఈవో కె. అప్పారావు, పోలీసులతో కలిసి పరేష్కుమార్ బాధితురాలి ఇంటికి వెళ్లారు.
భాగ్యలక్ష్మికి నచ్చజెప్పి కుమార్తెను బయటకు తీసుకువచ్చారు. ఇద్దరినీ న్యాయస్థానానికి తీసుకెళ్లారు. బాలికకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ కలగకుండా చూస్తామని అన్నివిధాలా ఆదుకుంటామని చెప్పి ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న భాగ్యలక్ష్మిని విశాఖ కేజీహెచ్కు తరలించారు. కుమార్తెను శ్రీకాకుళం బాలల సంరక్షణ కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు.
హాస్టల్లో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక - గుర్తించని సిబ్బంది
చిన్నారి చిచ్చర ‘పరుగు’ - మారథాన్లలో ఎనిమిదేళ్ల జీవన తన్య ప్రతిభ