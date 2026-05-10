అమ్మ ప్రేమకు సాటి ఏదీ లేదు - 70 ఏళ్ల వయసులో కుమారుడికి తల్లి కిడ్నీ దానం
70 ఏళ్ల వయసులో కుమారుడికి కిడ్నీ దానం చేసిన తల్లి - కన్నబిడ్డ కంటే తనకేదీ ఎక్కువ కాదని విశాలాక్షి భావోద్వేగం - అమ్మ ప్రేమకు ఏదీ సాటిలేదంటున్న వెంకట రమేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 9:03 AM IST
70 Year Old Mother Donate Kidney To Son In Srikakulam District: అమ్మ ప్రేమకు అవధులుండవు! పిల్లలు నవ్వితే సంబరపడుతుంది బిడ్డకు బాధొస్తే కుంగిపోతుంది. సృష్టిలో వెలకట్టలేని ప్రేమను పంచుతుంది. తన ఆయుష్షు కూడా పోసుకుని నూరేళ్లూ బతకమని నిండుమనసుతో ఆశీర్వదిస్తుంది. అది ఆచరించి చూపారు శ్రీకాకుళానికి చెందిన ఓ మాతృమూర్తి. జన్మనిచ్చిన బిడ్డకు 70 ఏళ్ల వయసులో కిడ్నీ దానం చేసి పునర్జన్మను ప్రసాదించారు. మాతృదినోత్సం సందర్భంగా ఆ త్యాగశీలి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కన్నబిడ్డ కంటే నాకేదీ ఎక్కువ కాదు: అమ్మను మించి దైవమున్నదా అనే ఓ సినిమా పాటను నిజం చేశారు శ్రీకాకుళంలోని పురుషోత్తంనగర్కు చెందిన విశాలాక్షి. ఆమెకు ఇద్దరు సంతానం. కుమారుడు వెంకట రమేశ్, కుమార్తె మనోరమ. భర్త భాస్కరరావు ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ 2004లో అనారోగ్యంతో చనిపోయారు. కారుణ్య నియామకం కింద తండ్రి ఉద్యోగ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు కుమారుడు వెంకట రమేశ్. అప్పటినుంచీ తల్లితో కలిసి ఉంటున్నారు. అయితే వెంకటరమేశ్కు 2012లో పోలిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ బయపడింది. రెండు కిడ్నీలూ పాడువుతున్నాయని వైద్యులు గుర్తించారు. పదేళ్లు మందులతో నెట్టుకొచ్చారు. కరోనా టైంలో వైరస్ సోకడం, డెంగ్యూ జ్వరం రావడంతో కిడ్నీలు మరింత బలహీన పడ్డాయి. కిడ్నీ మార్చితే తప్ప బతకరని వైద్యులు తేల్చేశారు. ఆ సమయంలో విశాలాక్షి తన కిడ్నీ దానం చేశారు.
"కన్న బిడ్డల కంటే ఏదీ నాకు ఎక్కువ కాదు. నా కిడ్నీ నా కుమారుడికి సరిపోవడం ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చింది. ఆపరేషన్ తర్వాత నాకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలూ తలెత్తలేదు. నా ఆయుష్షు కూడా పోసుకుని నా బిడ్డ నూరేళ్లూ బతకాలని నేను కోరుకుంటున్నాను"-విశాలాక్షి, శ్రీకాకుళం
70 ఏళ్ల వయసులో సాహసం: దాదాపు 70 ఏళ్ల వయసులో తన ఆరోగ్యం గురించి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించలేదని విశాలాక్షి అన్నారు. పిల్లల కంటే ఏదీ ఎక్కువ కాదని ఉద్వేగంగా చెప్తున్నారామె. తన కిడ్నిసరిపోవడం సంతోషాన్నిచ్చిందని తెలిపారు. ఆపరేషన్ తర్వాత ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలూ తలెత్తలేదని ఆమె చెప్పారు. తల్లి ప్రేమకు ఏదీ సాటిలేదంటున్నారు కుమారుడు వెంకటరమేశ్. వృద్ధ్యాప్తంలో ఆమెను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుని రుణం తీర్చుకుంటానని ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నారు. ఏడు పదుల వయసులో తన ప్రాణాన్నీ లెక్కచేయకుండా కన్న కుమారుడిని కాపాడుకున్న విశాలాక్షికి ఓ సెల్యూట్.
"తల్లి ప్రేమకు ఏదీ సాటిలేదు. దాదాపు 70 ఏళ్ల వయసులో తన ఆరోగ్యం గురించి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా నా తల్లి ఓ పెద్ద సాహసమే చేసింది. దానికి ప్రతిఫలంగా వృద్ధ్యాప్తంలో ఆమెను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుని రుణం తీర్చుకుంటాను"-వెంకట రమేశ్,కుమారుడు
