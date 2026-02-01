"నా బిడ్డను స్వదేశానికి తీసుకురండి" - దుబాయ్లో చిక్కుకున్న యువకుడి తల్లి ఆవేదన
కుటుంబపోషణ నిమిత్తం గతేడాది దుబాయ్కి వెళ్లిన యువకుడు - సుమారు పది రోజులుగా యువకుడి ఏ ఫోన్, స్పందన లేని వైనం - బిడ్డ ఆచూకీ కనుగొని తిరిగి స్వదేశానికి రప్పించాలని వేడుకుంటున్న తల్లి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 4:40 PM IST
Mother Waiting for Her Son in Eluru District : కన్న తల్లిదండ్రులను ఏ కష్టం లేకుండా చూసుకోవాలని, బాగా డబ్బు సంపాదించి కుటుంబానికి ఆసరగా నిలవాలని కోటి ఆశలతో ఓ యువకుడు పొట్టచేతబట్టుకుని విదేశాలకు పయనమయ్యాడు. వేల మైళ్ల దూరంలో ఉన్నా కన్న తల్లిపై ప్రేమ మాత్రం తగ్గలేదు. అక్కడ పని చేస్తూనే రోజు అమ్మతో కాసేపు మాట్లాడేవారు. ఆ తల్లి సైతం కుమారుడి క్షేమం గురించి తెలుసుకున్నాక ప్రశాంతంగా పడుకునేది. కానీ సుమారు పది రోజులుగా అతడి నుంచి ఏ ఫోన్ రాలేదు.
అతడికి ఫోన్ చేసినప్పటికీ ఎటువంటి స్పందన లేదు. ఏజెంట్ను సంప్రదించినప్పటికీ అతనూ స్పందించడం లేదు. చివరికి అక్కడే పని చేస్తున్న తెలిసిన వారిని ఫోన్లో ఆరా తీశారు. వారు కూడా తెలియదనడంతో తన కుమారుడు ఏమయ్యాడోనని కన్నపేగు తల్లడిల్లుతోంది. తన బిడ్డ ఆచూకీ కనుగొని అతడిని తిరిగి స్వదేశానికి రప్పించి తమకు అప్పగించాలని బరువెక్కిన గుండెతో ఆ తల్లి వేడుకుంటున్నారు.
పెయింటింగ్ పనుల కోసం దుబాయ్కి : కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండాలని పనుల కోసం పొరుగుదేశం దుబాయ్కు వెళ్లి ఆచూకీ తెలియకుండాపోయిన తన బిడ్డను తనకు అప్పగించాలని బాధిత యువకుడి తల్లి కన్నీటితో వేడుకుంటోంది. టీడీపీ నాయకుడు పారేపల్లి నరేశ్ సహాయంతో ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్కు మెయిల్ ద్వారా శనివారం వినతిపత్రం సమర్పించారు. వారు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఏలూరు జిల్లా బయ్యనగూడెం సరిపల్లికి చెందిన ఆతుకూరి లక్ష్మి చిన్న కుమారుడు బాలకృష్ణ పెయింటింగ్ పనుల కోసం దుబాయ్లోని అబుదాబీ ప్రాంతానికి గతేడాది జూన్లో వెళ్లాడు. ఇందుకు ఏజెంట్ను ఆశ్రయించారు.
పది రోజులుగా ఏ ఫోన్ లేదు : అక్కడ పనిలో చేరిన తర్వాత తరచూ తల్లి, కుటుంబసభ్యులతో చరవాణిలో మాట్లాడుతూ క్షేమ సమాచారం తెలిపేవాడు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 21న చివరిగా ఫోన్ చేశాడు. ఆ తర్వాత సుమారు పది రోజులుగా అతడి నుంచి ఏ ఫోన్ రాకపోవడం, అతడికి ఫోన్ చేసినప్పటికీ తీయకపోవడంతో ఆందోళన చెందుతూ అక్కడే పని చేస్తున్న తెలిసిన వారిని చరవాణిలోనే ఆరా తీశారు.
వారు కూడా తెలియదనడంతో తన కుమారుడు ఏమయ్యాడోనని కన్నపేగు తల్లడిల్లుతోంది. తన బిడ్డ ఆచూకీ కనుగొని అతడిని తిరిగి స్వదేశానికి రప్పించి తమకు అప్పగించాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ విషయమై అతడిని పంపిన ఏజెంట్ను సంప్రదించినప్పటికీ స్పందించడం లేదని ఆ యువకుడి కుటుంబసభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
" సరిపల్లికి గ్రామానికి చెందిన ఆతుకూరి బాలకృష్ణ కుటుంబపోషణ నిమిత్తం పెయింటింగ్ పనుల కోసం దుబాయ్లోని అబుదాబీ ప్రాంతానికి గతేడాది వెళ్లాడు. అప్పటి నుంచి ప్రతి నెల రూ.20 వేలు తల్లిదండ్రులకు పంపిస్తున్నాడు. కానీ సుమారు 10 రోజులుగా బాలకృష్ణ నుంచి ఎటువంటి ఫోన్ రాలేదు. చివరికి అక్కడే పని చేస్తున్న తెలిసిన వారికి ఫోన్ చేసి ఆరా తీస్తే, మీ అబ్బాయిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మాకు పూర్తి సమాచారం తెలీదు అని సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో ఈ విషయాన్ని ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్కు తెలియజేశాం. బాలకృష్ణ త్వరగా ఇంటికి రావాలని కోరుకుంటున్నాం." - పారేపల్లి నరేశ్, టీడీపీ నాయకుడు
