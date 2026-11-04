యాడికిలో విషాదం - రైలు కింద పడి ఇద్దరు కుమార్తెలతో తల్లి మృతి
Mother Dies Along with Two Daughters: అనంతపురం జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. రైలు కింద పడి తల్లీకుమార్తెలు మృతి చెందారు. యాడికి మండలం రాయలచెరువు-వేములపాడు గ్రామాల రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య ఈ ఘటన జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:54 PM IST
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైలు కింద పడి మృతి చెందడం అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండలంలో కలకలం రేపింది. యాడికి సమీపంలోని వేములపాడు రైల్వే గేట్ వద్ద గల రైల్వే ట్రాక్పై ఓ మహిళతో పాటు ఇద్దరు చిన్నారులు తీవ్ర గాయాలతో పడి ఉండటాన్ని స్థానికులు గమనించారు. అనంతరం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిశీలించగా సుమారు 35 ఏళ్ల మహిళ, 10 ఏళ్ల బాలిక అప్పటికే మృతి చెంది ఉండగా, 8 ఏళ్ల మరో చిన్నారి ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతూ కనిపించింది. తీవ్ర గాయాలపాలైన ఆ బాలికను పోలీసులు వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆసుపత్రికి చేరుకున్న కాసేపటికే పరిస్థితి విషమించి ఆ చిన్నారి కూడా కన్నుమూసింది. అనంతరం మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష నిమిత్తం తిరిగి రైల్వే ట్రాక్ వద్దకు తీసుకువచ్చారు.
మృతుల వివరాలు తెలియాల్సిఉంది. కదిలే రైలు కిందకు దూకి వీరంతా ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, ఇది ఆత్మహత్యా లేక ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిందా అనే కోణంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఘటనకు గల కారణాలపై స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో, పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోనూ క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాధితులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? వారి కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి? అనే వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. పోలీసుల పూర్తిస్థాయి విచారణ అనంతరం ఈ ఘోర ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.