దారుణం: కుటుంబ కలహాలు - ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య

కర్నూలు సమీపంలోని గార్గేయపురంలో ముగ్గురు ఆత్మహత్య - గార్గేయపురంలో ఇద్దరు పిల్లలను చెరువులోకి తోసి తానూ దూకిన తల్లి - కుటుంబకలహాలతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన రాజేశ్వరి

Mother Died Along with her Two Children Tragedy in Kurnool District
Mother Died Along with her Two Children Tragedy in Kurnool District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:41 PM IST

Mother Died Along with her Two Children Tragedy in Kurnool District : కర్నూలు సమీపంలోని గార్గేయపురంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. జిల్లా కేంద్రం సమీపంలోని చెరువులో ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలతో సహా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

వివరాల్లోకి వెళితే కుటుంబ కలహాలతో తల్లి ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి గార్గేయపురం చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తెలంగాణలోని అలంపూర్​కు రాజుతో గార్గేయపురానికి చెందిన రాజేశ్వరికి 8 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఆరేళ్ల అబ్రహం, 3 ఏళ్ల సుకుమార్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. భార్య భర్తల కలహాలతో రాజేశ్వరి కొన్ని రోజులుగా తన పుట్టిన ఊరు గార్గేయపురంలో ఉంటుంది. శుక్రవారం సాయంత్రం తల్లి, ఇద్దరు పిల్లలు చెరువులో దూకగా ఈ ఉదయం మృతదేహాలు బయట పడ్డాయి. ఈ ఘటన పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

