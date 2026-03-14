దారుణం: కుటుంబ కలహాలు - ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య
కర్నూలు సమీపంలోని గార్గేయపురంలో ముగ్గురు ఆత్మహత్య - గార్గేయపురంలో ఇద్దరు పిల్లలను చెరువులోకి తోసి తానూ దూకిన తల్లి - కుటుంబకలహాలతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన రాజేశ్వరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 12:41 PM IST
Mother Died Along with her Two Children Tragedy in Kurnool District : కర్నూలు సమీపంలోని గార్గేయపురంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. జిల్లా కేంద్రం సమీపంలోని చెరువులో ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలతో సహా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
వివరాల్లోకి వెళితే కుటుంబ కలహాలతో తల్లి ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి గార్గేయపురం చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తెలంగాణలోని అలంపూర్కు రాజుతో గార్గేయపురానికి చెందిన రాజేశ్వరికి 8 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఆరేళ్ల అబ్రహం, 3 ఏళ్ల సుకుమార్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. భార్య భర్తల కలహాలతో రాజేశ్వరి కొన్ని రోజులుగా తన పుట్టిన ఊరు గార్గేయపురంలో ఉంటుంది. శుక్రవారం సాయంత్రం తల్లి, ఇద్దరు పిల్లలు చెరువులో దూకగా ఈ ఉదయం మృతదేహాలు బయట పడ్డాయి. ఈ ఘటన పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.