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శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో విషాదం - అప్పుల భారంతో పిల్లలతో సహా తల్లి ఆత్మహత్య

చికిత్స పొందుతూ తల్లి, కుమారుడు మృతి - అనంతపురం ప్రభుత్వ అసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కుమార్తె - కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

Mother Commits Suicide With Children In Sri Satya Sai District
Mother Commits Suicide With Children In Sri Satya Sai District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 12:29 PM IST

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Mother Commits Suicide With Children In Sri Satya Sai District : శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా, హిందూపురం మండలం ఎం. బీరేపల్లి గ్రామంలో అప్పుల బాధతో ఓ కుటుంబం ఛిన్నాభిన్నమైన విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, పెరుగుతున్న అప్పుల ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక మహాలక్ష్మి (40) అనే మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలకు విషం ఇచ్చి, అనంతరం తాను కూడా విషం తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటనలో తల్లి మహాలక్ష్మితో పాటు ఆమె కుమారుడు రిషి (10) మృతి చెందగా, కుమార్తె శ్రీనిధి (12) అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.

శ్రీ సత్య సాయి జిల్లాలో ఘోర విషాదం - అప్పుల భారంతో పిల్లలతో సహా తల్లి ఆత్మహత్య (ETV Bharat)

కూల్‌డ్రింక్‌లో విషం కలిపి : కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థుల సమాచారం ప్రకారం మహాలక్ష్మి కూల్‌డ్రింక్‌లో విష గుళికలు కలిపి రిషి, శ్రీనిధికి తాగించింది. అనంతరం ఆమె కూడా అదే విషాన్ని తాగింది. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ముగ్గురిని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ మహాలక్ష్మి, రిషి మృతి చెందారు. శ్రీనిధిని మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

అప్పులే కారణమా? : మహాలక్ష్మి, ఆమె భర్త ముద్దప్ప చిన్నపాటి వ్యాపారం చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. కుటుంబ అవసరాలు, వ్యాపార నిర్వహణ కోసం ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సంస్థలు, ఇతర వ్యక్తుల వద్ద అప్పులు చేసినట్లు సమాచారం. వ్యాపారంలో ఆశించిన స్థాయిలో ఆదాయం రాకపోవడం, అప్పులు రోజురోజుకు పెరుగుతుండటంతో కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.

మృతురాలి భర్త ముద్దప్ప మాట్లాడుతూ, తమ దాంపత్య జీవితంలో ఎలాంటి కలహాలు లేవని, అప్పుల ఒత్తిడే ఈ దారుణానికి కారణమై ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు. మృతురాలి తల్లి కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

గ్రామాన్ని కలచివేసిన ఘటన : ఒకే కుటుంబంలో తల్లి, కుమారుడు మృతి చెందడం ఎం. బీరేపల్లి గ్రామాన్ని విషాదంలో ముంచెత్తింది. కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సిన తల్లి, తన పిల్లలతో కలిసి ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం గ్రామస్థులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. చిన్నారి శ్రీనిధి ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా, ఆమె భవిష్యత్తుపై గ్రామస్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు : ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న హిందూపురం రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘటనకు దారితీసిన పూర్తి కారణాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకోగా, మృతుల కుటుంబానికి స్థానికులు సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అప్పుల వెనుక కనిపించని బాధ : ఈ ఘటన కేవలం ఒక కుటుంబ విషాదం మాత్రమే కాదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల ఒత్తిడి కుటుంబాల మానసిక స్థితిపై ఎంతటి ప్రభావం చూపుతాయో మరోసారి గుర్తుచేసింది. సహాయం కోరే అవకాశాలు లేక, సమస్యలకు పరిష్కారం కనిపించకపోతే సాధారణ కుటుంబాలు కూడా ఎంతటి తీవ్ర నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయో ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా అమాయక చిన్నారులు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో బలవడం సమాజాన్ని ఆలోచింపజేసే అంశంగా మారింది.

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Last Updated : June 3, 2026 at 12:29 PM IST

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MOTHER SUICIDE WITH CHILDREN
MOTHER DIED ALONG WITH CHILDREN
SUICIDE CASE SATYA SAI DISTRICT
అప్పుల భారంతో తల్లిపిల్లల ఆత్మహత్య
MOTHER SUICIDE WITH CHILDREN

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