వైద్యం కోసం పశ్చిమబెంగాల్ నుంచి హైదరాబాద్కు - డబ్బులు చాలక తల్లీకుమార్తెల చోరీల బాట
Accuses in Theft Case Arrested : పశ్చిమ బంగాల్కు చెందిన తల్లీకుమార్తెలు భర్త ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. చోరీలపై నిఘా పెట్టిన జీఆర్పీ పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
Published : October 27, 2026 at 9:45 AM IST
Accuses In Theft Case Arrested : వారిద్దరూ తల్లీకుమార్తెలు. నాలుగు నెలల క్రితం బంగాల్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చారు. రైల్వే స్టేషన్లలో రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. చోరీ చేసిన సొత్తును ప్రముఖ ఆస్పత్రిలో బిల్లు కడుతున్నారు. ఇంతకీ ఎవరు వారు? ఎందుకు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు? ఆస్పత్రిలో డబ్బును ఎందుకు కడుతున్నారు?
పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన జమున భర్త తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. అతనికి మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు ఈ ఏడాది జులైలో కుమారుడు ఆనంద్, కుమార్తె మాలతితో కలిసి హైదరాబాద్కు వచ్చారు. గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని నివాసం ఉంటూ ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో తండ్రికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. చికిత్సకు ఖర్చులు పెరిగిపోవడం, ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్న డబ్బులు అయిపోవడంతో వారంతా డైలమాలో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ నగరంలో రద్దీగా ఉండే రైల్వేస్టేషన్లు, బస్ స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల హడావిడిని ఆసరాగా చేసుకుని తల్లీకుమార్తెలు దొంగతనాలకు ఒడిగట్టారు.
ప్రయాణికుల రద్దీని అనుకూలంగా మార్చుకున్న తల్లీకుమార్తె
గతంలోనూ వీరికి దొంగతనాలు చేసిన అనుభవం ఉండటంతో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో ప్రయాణికుల రద్దీని తల్లీకుమార్తెలు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రయాణికులు రైలెక్కే సమయంలో మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకునేవారు. హ్యాండ్బ్యాగులు, లగేజీ బ్యాగుల జిప్పులను చాకచక్యంగా తెరిచి అందులోని బంగారు ఆభరణాలు, నగదును కాజేసే వారని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ముందుగా కుమార్తె మాలతి చుట్టుపక్కల పరిస్థితులను గమనిస్తూ, ఎవరైనా తమను అనుమానిస్తున్నారా? పోలీసులు అటువైపు వస్తున్నారా? అనే విషయాలపై నిఘా పెట్టేది. తల్లి జమునా రద్దీలో ప్రయాణికులను అనుసరిస్తూ బ్యాగుల్లోని విలువైన వస్తువులను అపహరించేదని పోలీసులు గుర్తించారు.
నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో జరుగుతున్న చోరీలపై నిఘా పెట్టిన జీఆర్పీ పోలీసులు, ఆర్పీఎఫ్ అధికారులు సోమవారం తనిఖీలు చేశారు. ఈ క్రమంలో రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫాం నెంబర్-1లో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న జమున, మాలతిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించగా చోరీలకు సంబంధించిన వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి 7 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.10,000 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రికవరీ చేసిన సొత్తు విలువ దాదాపు రూ.10 లక్షల పైనే ఉంటుందని తెలిపారు. నిందితులిద్దరినీ అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు సికింద్రాబాద్ రైల్వే పోలీసులు వెల్లడించారు.
పశ్చిమ బంగాల్కు చెందిన తల్లి జమున, కుమార్తె మాలతిలను అరెస్ట్ చేశాం. జమున భర్త తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండడంతో ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం దొంగతనం చేసినట్లు నిందితులు ఒప్పుకున్నారు. 70 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.10,000 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. - సాయి ఈశ్వర్ గౌడ్, సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ ఇన్స్పెక్టర్
రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రైలెక్కే సమయంలో విలువైన వస్తువులను భద్రంగా ఉంచుకోవాలని తెలిపారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని స్పష్టం చేశారు.
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