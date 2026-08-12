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నల్గొండలో విషాదం - పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్న తల్లి

ఈనెల 3న ప్రసవం కోసం ఆస్పత్రిలో చేరిన మమత - పోస్టుమార్టం గదికి సమీపంలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య - ఐదుగురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీ వేసిన వైద్యారోగ్యశాఖ

MOTHER DIED IN HOSPITAL
MOTHER DIED IN HOSPITAL (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 7:54 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 8:10 PM IST

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Mother Self Murder In Hospital Nalgonda : నల్గొండ జిల్లా ప్రభుత్వాస్పత్రిలో హృదయవిదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తల్లి, వారం రోజులకే ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అప్పటివరకు మంచిగా ఉండి ఒక్కసారి ఆత్మహత్య చేసుకోవటంతో కుటుంబీకులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఆస్పత్రి ఆవరణలోనే ఈ దారుణం జరగడం పట్ల ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆ తల్లి ఆత్మహత్యకు కారణం తెలుసుకునేందుకు వైద్యారోగ్యశాఖ ఐదుగురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీని నియమించింది.

కాన్పు కోసం జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రికి : పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నల్గొండ జిల్లా మునుగోడు మండలం చీకటి మామిడికి చెందిన రమేశ్, మమత దంపతులకు ఇప్పటికే ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. నాలుగోసారి గర్భిణిగా ఉన్న మమత కాన్పు కోసం ఈనెల 3న జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రికి వచ్చింది. 4వ తేదీన రాత్రి 10:38 నిమిషాలకు వైద్యులు ఆపరేషన్‌ చేయగా, మమత పండంటి మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. శిశువు ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఆస్పత్రిలోని పిల్లల విభాగంలో ఉంచి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. బాలింతల వార్డులో మమత, ఆమె వెంట సహాయకులు ఉన్నారు. వారం రోజులుగా డాక్టర్లు చెప్పిన సమయానికి బాబుకు పాలిచ్చి, మమత తిరిగి తన వార్డుకి వెళ్లిపోయేది.

నల్గొండలో విషాదం - పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్న తల్లి (ETV Bharat)

"అసలు చనిపోయిన కారణం కూడా మాకు తెలియదు. తను ఆరోగ్యంగా ఉంది. కొడుకు కావాలన్నది కొడుకు పుట్టిండు. నిన్న మధ్యాహ్నం కూడా బాబు దగ్గరకు వెళ్లి పాలిచ్చి వచ్చింది. వచ్చాక కొంచెం ఆయాసంగా ఉంది. ఛాతీ దగ్గర పట్టేసినట్టుందని అన్నది. సిబ్బందికి కూడా ఈ విషయం చెప్పింది. అప్పుడు డాక్టర్లు నీకు అంతా మంచిగా ఉందని చెప్పారు" - మృతురాలి వదిన

ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది ఇలా! : మంగళవారం అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకు వార్డు నుంచి మమత బయటకు వచ్చింది. వస్తూనే తన వెంట చీర తెచ్చుకుంది. నేరుగా పోస్టుమార్టం గది వైపునకు వెళ్లి అక్కడ ఉన్న నీటి ట్యాంకు స్టాండ్​కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. బెడ్​పై మమత లేదన్న విషయం గమనించిన కుటుంబసభ్యులు ఆస్పత్రి ఆవరణతో పాటు జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ వెతికారు. తెల్లవారిన తర్వాత మార్చురీ గది వైపు వెళ్లారు. అక్కడ పరిస్థితిని చూసి వెంటనే సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

పాల కోసం శిశువు ఏడుపు : డాక్టర్లు చెప్పిన సమయానికి రోజు బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లీ లేకపోవడంతో కుమారుడు పాల కోసం ఏడవడాన్ని చూసి అక్కడున్నవారు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. అక్కడే ఉన్న ఇతర బాలింతలు వంతులవారీగా శిశువుకు పాలిచ్చి ఆకలి తీర్చారు. రాత్రి విధుల్లో ఉన్న ఆస్పత్రి సిబ్బంది, సెక్యూరిటీ అప్రమత్తంగా ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదని కుటుంబసభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు : ఆస్పత్రి ఆవరణలోనే బాలింత ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనపై ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఐదుగురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. 24 గంటల్లోగా మమత ఆత్మహత్య కేసులో సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించింది. విచారణ కమిటీలో ఆప్తమాలజీ హెచ్‌వోడీ డాక్టర్ మోదినీ, ఫోరెన్సిక్ హెచ్‌వోడీ డాక్టర్ వెంకట నాగరాజు, గైనకాలజీ హెచ్‌వోడీ డాక్టర్ స్వరూపరాణి, ఆర్‌ఎంవో అరుంధతి, నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ నీలాబాయి ఉన్నారు.

వైద్యారోగ్యశాఖ డీఎంఈ వాణి ఘటనపై ఆరా : హైదరాబాద్‌ నుంచి నల్గొండ ప్రభుత్వాస్పత్రికి వచ్చిన వైద్యారోగ్యశాఖ డీఎంఈ వాణి ఘటనపై ఆరా తీశారు. రాత్రి విధుల్లో ఉన్న భద్రతా సిబ్బందిని వెంటనే విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించారు. ఆస్పత్రి సిబ్బంది, వైద్యులు, ఇతర అధికారులు విధుల్లో అలసత్వం వహిస్తే సహించబోమని హెచ్చరించారు. పోయిన ప్రాణాన్ని తీసుకురాగలమా అంటూ సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆస్పత్రిలోని వివిధ విభాగాలను సందర్శించిన వాణి ఆస్పత్రి పనితీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రోగులకు అందించే సేవలు మెరుగుపర్చాలని సూచించారు. రోగులు, సహాయకులకు అందించే భోజనంలోనూ నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలన్నారు.

గమనిక : మానసిక ఒత్తిడి లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్నవారికి, మీరు సహాయం చేయాలని అనుకుంటే కచ్చితంగా చేయవచ్చు. భారత ప్రభుత్వం ఉచితంగా, చాలా గోప్యంగా మానసికంగా బాధపడేవారికి కౌన్సిలింగ్​, వైద్య సేవలు అందించే ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందుకోసం మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన "టెలి-మానస్​" హెల్ప్​లైన్​ను సంప్రదించవచ్చు. భారత ప్రభుత్వ అధికారిక మానసిక ఆరోగ్య హెల్ప్​​లైన్​ నంబర్లు :​ 14416 లేదా 1800-891-4416 ఉపయోగించుకోండి.

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Last Updated : August 12, 2026 at 8:10 PM IST

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ఆస్పత్రిలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న తల్లి
MOTHER DIED IN HOSPITAL

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