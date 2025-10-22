భర్త ఫోన్ స్విచ్ఆఫ్ - ఇద్దరు పిల్లలను చంపి తల్లి ఆత్మహత్య
అనుమాన భూతంతో భార్యభర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు - తల్లిదండ్రుల గొడవలకు బలైన ఇద్దరు చిన్నారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 8:40 PM IST
Mother Commits Died After Murdered Two Children : ఏ తల్లి అయినా కన్నబిడ్డను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది. కానీ నేటి సమాజంలో బంధాల విలువ తరిగిపోతోంది. ప్రేమ, దయ, కరుణ అనే మానవీయ విలువలు నానాటికీ కనుమరుగవుతూనే ఉన్నాయి. అందుకు నిదర్శనంగా ఎన్నో హత్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నవమాసాలు మోసిన తల్లి క్షణికావేశంలో పిల్లలని కడతేర్చుతుంది. బిడ్డల్ని గుండెలపై ఆడించాల్సిన తండ్రే వారి పాలిట మరణశాసనం రాసిన ఘటనలు లేకపోలేదు. ఇలాంటి అమానవీయ సన్నివేశాలు పెరిగిపోతున్నాయి.
ఇద్దరు పిల్లలను గొంతు నులిపి చంపి : తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి పట్టణంలో హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ కలహాల వల్ల ఇద్దరు పిల్లలను గొంతు నులిపి చంపి తల్లి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఎస్సై అజ్మీర రమేశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఏపీలోని బాపట్ల జిల్లా జనకవరం గ్రామానికి చెందిన కుంచాల రమేశ్-నాగలక్ష్మి దంపతులు ఇద్దరు పిల్లలతో నాలుగేళ్ల కిందట కొండమల్లేపల్లికి వచ్చారు. రమేశ్ ఇళ్లకు రంగులు వేసే మేస్త్రీగా పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. నిత్యం ఉదయం ఇంటి నుంచి వెళ్లి రాత్రి వస్తున్నాడు. దీంతో భర్తపై అనుమానం పెంచుకున్న నాగలక్ష్మి తరచూ అతనితో గొడవ పడేది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఇద్దరి మధ్య తీవ్రంగా గొడవ జరగడంతో విసుగు చెందిన రమేశ్ ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.
సీసీ కెమెరాల్లో తనిఖీ చేసినా జాడ తెలియలేదు : అనంతరం తన చరవాణిని స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు. భయంతో నాగలక్ష్మి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా వారు చుట్టుపక్కల వెతికి, సీసీ కెమెరాల్లో తనిఖీ చేసినా రమేశ్ జాడ తెలియలేదు. పోలీసులు సోమవారం తిరిగి ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నిద్దామని నాగలక్ష్మికి ధైర్యం చెప్పి వెళ్లారు. తన భర్త ఏమైనా అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతాడేమోనని భావించిన నాగలక్ష్మి(27) క్షణికావేశంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున పిల్లలు అవంతిక(10), భువనసాయి(8)ల గొంతు నులిపి చంపి అనంతరం తానూ ఇంట్లోనే ఉరేసుకుంది. మృతురాలి తండ్రి రాములు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
ఫోన్ స్విచ్ఆఫ్ చేయకుంటే ప్రాణాలు నిలిచేవి : భార్యతో గొడవపడిన రమేశ్ తన చరవాణిని స్విచ్ఆఫ్ చేయకుంటే బాగుండేదని, ఫోన్ కలవకపోవడంతో భయానికి గురైన నాగలక్ష్మి క్షణికావేశంలో ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు మృతురాలి బంధువులు వాపోయారు. రమేశ్ తన మొదటి భార్యకు విడాకులిచ్చిన అనంతరం నాగలక్ష్మిని వివాహం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. తల్లిదండ్రుల పొరపాటుకు ముక్కుపచ్చలారని ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి చెందడంతో పట్టణ ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.
