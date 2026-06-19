ప్రసవ సమయంలో తల్లీబిడ్డ అనుమానాస్పద మృతి - బాలింత చితాభస్మంలో దొరికిన కత్తెర
ప్రసవ సమయంలో అనుమానాస్పద స్థితిలో తల్లీబిడ్డల మృతి - బాలింత చితాభస్మంలో కత్తెరను గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు - డాక్టర్లు, నర్సుల నిర్లక్ష్యం వల్లేనంటూ కన్నీరు మున్నీరు
Published : June 19, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 1:03 PM IST
Mother Child Die Doctors Negligence : డాక్టర్లు, నర్సల నిర్లక్ష్యం తల్లీబిడ్డల ప్రాణాలను బలితీసుకుంది! నెలలు నిండిన తమ బిడ్డ పురుటి నొప్పులను ఓర్చుకొని మరో ప్రాణాన్ని భూమిమీదకు తీసుకొస్తుందని అందరి కళ్లు ఆనందంతో ఎదురుచూశాయి. ముసిముసి నవ్వులతో పసిపాప వస్తుందనే సంతోషం వారిలో ఎంతోసేపు నిలవలేదు. తాము ఒక్కటి తలిస్తే, దైవం మరోటి తలచినట్టుగా పురిటి నొప్పులతో ఆసుపత్రికి వెళ్లిన ఆ తల్లి, జన్మించిన బిడ్డ శవమై తిరిగొచ్చారు. ప్రసవ సమయంలో అనుమానాస్పదంగా మరణించిన తల్లీబిడ్డల వివాదం ఇప్పుడు మరో మలుపు తిరిగింది. బాలింత చితాభస్మంలో కత్తెర కన్పించడం కలకలం సృష్టించింది.
ప్రాణపాయ స్థితిలో తల్లీబిడ్డలు : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గుండాల మండలం శంభూనిగూడెం గ్రామానికి చెందిన గర్భిణి చాట్ల వనజ(21)కు ఈ నెల 13న పురిటి నొప్పులు రావడంతో కుటుంబసభ్యులు ఆమెను గుండాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తీసుకువెళ్లారు. కానీ అక్కడ వైద్యులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో స్టాఫ్నర్సు కాన్పు చేశారు. వనజ ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే బిడ్డ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండటం, వనజకు తీవ్రమైన రక్తస్రావం కావడంతో తల్లీబిడ్డలిద్దరినీ ఇల్లెందు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు.
ఇల్లెందు ఆసుపత్రిలో పరీక్షించిన డాక్టర్లు శిశువు అప్పటికే చనిపోయినట్లు నిర్ధారించారు. తల్లి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అక్కడి నుంచి ఖమ్మం వెళ్లాలని సూచించారు. ఖమ్మం హాస్పిటల్కు వెళుతున్న సమయంలో పరిస్థితి విషమించి మార్గమధ్యంలోనే తల్లి కూడా మరణించింది. ఇదిలా ఉండగా తల్లీబిడ్డలు మృతి చెందిన రోజే వారి గ్రామంలో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు.
డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యమే మరణానికి కారణమా? : అయితే కర్మకాండల్లో భాగంగా గురువారం వనజ మృతదేహాన్ని దహనం చేసిన చోట చితాభస్మాన్ని సేకరించారు. అందులో శస్త్ర చికిత్సలో వాడే కత్తెర బయటపడింది. దాంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం వల్లనే తల్లీబిడ్డలు చనిపోయారని ఇదే సాక్ష్యమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డాక్టర్లు, నర్సుల నిర్లక్ష్యం రెండు ప్రాణాలను కోల్పోయేలా చేసిందంటూ కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఈ విషయంపై గుండాల వైద్యాధికారి సుదీప్ను ఈటీవీ భారత్ వివరణ కోరగా, వైద్యశాలలో సాధారణ ప్రసవమే జరిగిందని, ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స చేయలేదని చెప్పారు. కానీ కత్తెర ఎలా వచ్చిందో తమకు తెలియదన్నారు.
అరకొర సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా నిరంతర పర్యవేక్షణ చేస్తున్నాం. గుండాల పీహెచ్సీలో చేరిన గర్భిణికి అందుబాటులో ఉన్న నర్సు పురుడు పోశారు. తల్లీబిడ్డలు చనిపోవడంలో సిబ్బంది అలసత్వం లేదు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేస్తున్నాం - డా.తుకారాం రాఠోడ్, డీఎంహెచ్వో
మన్యంలో మరణ మృదంగం : వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ నిర్లక్ష్యానికి మన్యం భారీ మూల్యమే చెల్లిస్తోంది. భద్రాద్రి జిల్లాలో మారుమూలన నివసించే గిరిజన ప్రజలకు రక్షిత వైద్యం అందించాల్సిన సర్కార్ దవాఖానాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో అలసత్వం, బాధ్యాతారాహిత్యం రాజ్యమేలుతోంది. గడిచిన కేవలం ఆరు నెలల కాలంలోనే చోటుచేసుకున్న తల్లీబిడ్డల మరణాలు అందర్నీ కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది ప్రసూతి మరణాలు జరిగాయి. శిశు మరణాలు పదుల సంఖ్యలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక్కడి వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ వైఫల్యానికి ఇంతకుమించిన సాక్ష్యాలు అవసరం లేదు.
వైద్య విధాన పరిషత్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పనితీరు మారకపోతే మళ్లీ 'నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానా'కు అనే దుస్థితి తలెత్తే ప్రమాదం ఎంతో దూరంలో లేదు. ప్రజలు ఇప్పుడిప్పుడే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులపై నమ్మకంతో చికిత్స చేయించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల వల్ల వారు ఇకరారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులంటే అంత సురక్షితంగా ఉండవనే అభిప్రాయం గతంలో మాదిరి వారిలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. గుండాల మండలంలో జరిగిన తాజా ఘటనే ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
వీకెండ్ పార్టీలో చిన్న గొడవ - కట్చేస్తే ఈత కొలనులో తేలిన యువకుడు - ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది?
'కట్నం డబ్బులు ఇవ్వలేనోడివి బతికెందుకు?' - సొంత అక్క మాటలకు ఆగిన తమ్ముడి గుండె