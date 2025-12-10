ETV Bharat / state

దూరమైన కుమారుడు - తాజ్‌మహల్‌ కట్టిన అమ్మ!

అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన వేదసాయిదత్త - జ్ఞాపకార్ధం నిర్మాణం - విలువైన వస్తు సామగ్రితో తీర్చిదిద్దిన వైనం

Mother Built Tajmahal For Son in East Godavari Dist
Mother Built Tajmahal For Son in East Godavari Dist (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mother Built Tajmahal For Son in East Godavari District: అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమారుడు పదమూడున్నరేళ్ల ప్రాయంలో అనారోగ్యంతో దూరమయ్యాడు. ఆ వేదన నుంచి తల్లిదండ్రులు కోలుకోలేకపోయారు. బిడ్డపై వారి ప్రేమనంతా ఓ గుడిలా మార్చారు. కుమారుడి విగ్రహానికి నిత్యం ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పిస్తున్నారు.

కుమారుడి జ్ఞాపకార్ధం: రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన కందిమళ్ల వేణుగోపాల్, శ్రీదేవి దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. కుమార్తె సాయి తేజస్విని, కుమారుడు వేదసాయిదత్త. అయితే దురదృష్టవశాత్తు కుమారుడు అనారోగ్యానికి గురై, 2016వ సంవత్సరంలో కన్నుమూశాడు. ఆ తర్వాత కుమారుడి మరణాన్ని తల్లి శ్రీదేవి తట్టుకోలేకపోయింది. దీంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం కణుపూరు సమీపంలో తమ పొలంలో కుమారుడిని సమాధి చేసిన చోట గుడి కట్టించారు.

విలువైన వస్తు సామగ్రితో నిర్మాణం: మొత్తం రూ.45 లక్షలతో టైల్స్, మార్బుల్స్, విలువైన వస్తు సామగ్రితో సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. చుట్టూ ఉద్యానాన్ని పెంచారు. కుమారుడి స్మృతిలో ఓంకారేశ్వర్‌ అనే ట్రస్టు పేరిట ఇప్పటి వరకు రూ.50 లక్షల విలువైన సేవా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు.

ప్రతి నెల 5,19 తేదీల్లో అన్నదానం: నెలనెలా 5, 19 తేదీల్లో అన్నసమారాధనను సైతం నిర్వహిస్తున్నారు. గుడి కట్టాల్సిందిగా బాబు చెప్పినట్లు అనిపించిందనీ, అందుకే సమాధిపైనే బాబు పాలరాతి విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి ఆలయానికి వేదసాయి దత్త మందిరం అని పేరు పెట్టినట్లు తల్లి శ్రీదేవి పేర్కొన్నారు.

Mother Built Tajmahal For Son in East Godavari Dist
వేదసాయి దత్త మందిరం (Eenadu)

చరిత్రలో తన ప్రేయసి ముంతాజ్ బేగం కోసం షాజహాన్ తాజ్​మహల్ నిర్మాణాన్ని చేపడితే ఇప్పుడు దూరమైన తన కుమారుడి జ్ఞాపకాలను స్మరించుకునేందుకు ఈ తల్లి కుమారుడి పేరిట వేదసాయి దత్త మందిరం అని పేరు పెట్టారు. ఈ సృష్టిలో తరగనిది, కరగనిది తల్లి ప్రేమ. దానికి మరోసారి బలాన్ని చేకూరుస్తూ శ్రీదేవి ఈ నిర్మాణం చేయడం అభినందనీయం.

అనారోగ్యంతో కోమాలోకి: శ్రీదేవి కుమారుడు వేదసాయిదత్త డిసెంబర్ 5వ తేదీన జన్మదినం కాగా అదే నెల డిసెంబర్ 19వ తేదీన తన పదమూడున్నరేళ్ల ప్రాయంలో దురదృష్టవశాత్తు అనారోగ్యంతో కన్నుమూశాడు. దాంతో నెలనెలా 5, 19 తేదీల్లో అన్నసమారాధనను సైతం నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అందరికీ కూడా స్వయంగా తన చేతులతో ఆహారాన్ని వడ్డిస్తుండటం విశేషం.

అంతేకాకుండా ఆ ప్రదేశంలో తల్లి శ్రీదేవి కాసేపు సమయాన్ని గడుపుతారు. అక్కడ ఉంటే తన బిడ్డ వేదసాయిదత్త తనతోనే ఉన్నట్లు ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని ఆమె వ్యక్తం చేశారు. వేదసాయిదత్త పుట్టిన ఆరునెలలకే అనారోగ్యంతో కోమాలోకి వెళ్లిపోయినట్లు శ్రీదేవి తెలిపారు. ఆ తర్వాత దేశవిదేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ ఆసుపత్రుల్లో బ్రెయిన్​కి సంబంధించి దాదాపు 14 శస్త్రచికిత్సలను నిర్వహించినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. కానీ తన కుమారుడికి నయం కాకపోవడంతో చనిపోయినట్లు తల్లి శ్రీదేవి తెలియజేశారు.

Mother Built Tajmahal For Son in East Godavari Dist
తల్లి శ్రీదేవి, వేదసాయి దత్త మందిర నిర్మాత (Eenadu)

అమ్మపై ప్రేమ.. రూ.10 కోట్లతో గుడి

మంగళగిరిలో మాతృదినోత్సవ సంబురాలు- హాజరైన నటి అనన్య నాగళ్ల

TAGGED:

అమ్మ కట్టిన తాజ్‌మహల్‌
MOTHER BUILT TAJMAHAL IN AP
MOTHER BUILT TAJMAHAL FOR HIS SON
MOTHER BUILT TAJMAHAL EAST GODAVARI
MOTHER BUILT TAJMAHAL FOR SON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.