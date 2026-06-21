ప్రియుడితో ఉన్న సమయంలో ఏడుస్తుందని దారుణం - మూడేళ్ల కుమారుడ్ని కడతేర్చిన తల్లి
ఇటీవల మూడేళ్ల చిన్నారి మృతి - ఇంట్లో రక్తపుమరకలు ఉండటంతో అనుమానించిన తండ్రి - సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు - విచారణలో తానే హతమార్చినట్లు అంగీకరించిన తల్లి
Published : June 21, 2026 at 2:21 PM IST
Mother Kills Her Son Hyderabad : అమ్మా! పదే పదే ఏడ్చానని నన్ను కొట్టి హింసించావు. నీ ఒడిలో కేరింతలు కొడుతూ పెరిగిన నా బోసి నవ్వులను మర్చిపోయావా? ఏ బంధం కోసం పేగుబంధాన్ని దూరం చేసుకున్నావ్. నా రక్తం కళ్లజూసేంత కఠినంగా ఎందుకు మారావమ్మా? అని ప్రశ్నిస్తున్నట్లున్నాయి ఆ చిన్నారి చూపులు. ప్రియుడి మోజులో పడి మూడు సంవత్సరాల కన్న బిడ్డనే ఓ తల్లి కడతేర్చింది. ఈ ఘటనతో తల్లిని, ఆమె ప్రియుడిని కీసర పోలీసులు శనివారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పదే పదే ఏడవటంతో బాలుడిని హతమార్చినట్లు తల్లి అంగీకరించింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
మూడేళ్లుగా చీర్యాలలో నివాసం : కీసర సీఐ ఆంజనేయులు, ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సిద్దిపేట జిల్లా తీగుల్కు చెందిన ఆర్.స్వామికి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలం మాదాపూర్కు చెందిన జ్యోతితో వివాహం జరిగింది. వీరికి కుమార్తె, కుమారుడు హరికృష్ణ (3) ఉన్నారు. స్వామి 3 సంవత్సరాలుగా మేడ్చల్ జిల్లా కీసర మండలం చీర్యాలలో భార్య, పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్నారు. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు.
చిన్ననాటి స్నేహితునితో వివాహేతర సంబంధం : అదే సమయంలో జ్యోతికి తన గ్రామానికే చెందిన స్కూల్లో సీనియర్ అయిన నవీన్తో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడిందని పోలీసులు తెలిపారు. అతడు తరచూ జ్యోతిని కలిసేవాడని వివరించారు. ఇదే తరహాలో ఈ నెల 29న జ్యోతి అతడిని ఇంటికి పిలిపించుకుందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో కుమార్తె బయటకు వెళ్లగా, కుమారుడు ఇంట్లోనే ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో కుమారుడు ఏడ్చాడని, కుమారుడు ఏడవడంతో విసిగిపోయిన జ్యోతి, నవీన్లు బాలుడిని తీవ్రంగా కొట్టారని పోలీసులు వివరించారు. దీంతో బాలుడు స్పృహ తప్పి పడిపోయాడని చెప్పారు. కంగారు పడిన వీరిద్దరూ బాలుడ్ని బైక్పై చీర్యాలలోని ఓ అస్పత్రికి తీసుకెళ్లారని, అనంతరం నాగారంలోని మరో ఆసుపత్రికి తరలించారని చెప్పారు. అయితే అప్పటికే బాలుడు మృతి చెందినట్లు వైద్యలు తెలిపారని వెల్లడించారు.
కప్పిపుచ్చేందుకు కట్టుకథ : అప్పటికే సాయంత్రం కావడంతో జ్యోతి ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికొచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు. అదే సమయంలో ఆమె భర్త కూడా ఇంటికి చేరుకున్నారని చెప్పారు. అయితే చలనం లేని బాబును చూసి ఏమైందని భార్యను ప్రశ్నించాడని, బాబుకు మూర్ఛ రావడంతో మంచం మీద నుంచి కింద పడిపోయాడని ఆమె భర్తకు చెప్పిందని అన్నారు. ఈ కారణంగా చనిపోయినట్లు వివరించిందన్నారు. ఆమె మాటలను స్వామి నమ్మారని, అనంతరం కుమారుడి మృతదేహాన్ని సొంత గ్రామానికి తరలించి అంత్యక్రియలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు.
ఇంట్లో రక్తపుమరకలు ఉండటంతో అనుమానం : కొన్ని రోజులు గడిచాక వీరిద్దరూ చీర్యాలకు తిరిగి వచ్చారని పోలీసులు చెప్పారు. అయితే ఇంట్లో రక్తపు మరకలు ఉండటాన్ని భర్త స్వామి గమనించాడని చెప్పారు. దాంతో ఆయనకు అనుమానం కలిగిందని అన్నారు. దీంతో దగ్గరలోని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా కుమారుడు మరణించిన రోజు నాటి ఫుటేజీలను పరిశీలించారని వివరించారు.
భార్యే ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు : దీనిలో నవీన్ ఇంటికి వచ్చి వెళుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. దీంతో తన భార్యే ఈ హత్యకు పాల్పడిందని గ్రహించిన స్వామి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారని తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆమెను విచారించారు. కాగా భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ వచ్చినట్లు తెలిపిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. పదే పదే ఏడ్చి వారికి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న కుమారుడిని హత్య చేసినట్లు అంగీకరించిందన్నారు.
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