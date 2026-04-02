ETV Bharat / state

తల్లికూతుళ్లను హత్య చేసిన భర్త - విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన మరిన్ని నిజాలు

తల్లికూతుళ్లను స్విమ్మింగ్​ ఫూల్​లో తోసేసి ఆత్మహత్య చిత్రీకరణ - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు - విచారణలో భర్త హత్య చేసినట్లు వెల్లడి

హనుమకొండలో తల్లికూతుళ్ల మృతి
Mother And Daughters Died Hanumakonda
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 5:05 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mother And Daughters Died Hanumakonda : అందమైన కుటుంబం, ముద్దుగొలిపే ఇద్దరు చిన్నారులు, భార్య ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతి, చూసేవారికి అంతా బాగుందని అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ తల్లి, ఇద్దరు చిన్నారులు అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణిస్తే ఎన్నో అనుమానాలు. ఇలాంటి ఘటనే హనుమకొండ జిల్లాలో జరిగింది.

ఫర్హాత్​ తండ్రి అనుమానాలే వల్ల ఇలా : పోలీసుల వివరాల ప్రకారం ఐనవోలు మండలం పున్నేలుకు చెందిన అజారుద్దీన్​, ఫర్హాత్​ (26) దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉమేరా(8), ఆయేషా (6) ఉన్నారు. అజారుద్దీన్​ గ్రామ శివారులో వరంగల్​-ఖమ్మం నేషనల్​ హైవే పక్కన స్విమ్మింగ్​​ ఫూల్​ను నిర్వహిస్తూ తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ఆమెకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టిన అనంతరం మళ్లీ రెండుసార్లు గర్భం దాల్చగా ఆడపిల్లలు పుడతారనే అనుమానంతో భార్యకు అబార్షన్​ చేయించాడు. తిరిగి నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇటీవల మళ్లీ గర్భం దాల్చారు.

పిల్లలతో అజారుద్దీన్​-ఫర్హత్​ దంపతులు (ETV Bharat)

ముగ్గురిని స్విమ్మింగ్​ ఫూల్​లో తోసేసిన భర్త : అజారుద్దీన్​ మళ్లీ ఆడబిడ్డ పుడుతుందని అనుమానించి అబార్షన్​ చేయించుకోవాలని భార్యపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. ఈ విషయంపై ఆమె ఒప్పుకోకపోవడంతో పలుమార్లు గొడవ కూడా పడ్డాడు. దీంతో ఆమెపై కొపాన్ని పెంచుకుని పథకం ప్రకారం బుధవారం రాత్రి భార్య, పిల్లలను స్మిమింగ్​ ఫూల్​ వద్దకు తీసుకెళ్లి ముగ్గురినీ అందులో తీసేసి హతమర్చారు. ఆ తర్వాత వారంతా ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందినట్లు అందరినీ నమ్మించేందుకు ప్రయత్నించాడు.

"ప్రెగ్నెంట్​ అని చెప్పింది. పోయి తల్లికి చెప్పిండు. తల్లి ఫోన్​ చేసింది. వద్దు నీకు మళ్లీ ఆడిపిల్లలే పుడతారు, నీకు ఆడిపిల్లలే ఉన్నారు. అబార్షన్​ చేపిత్తాం, తీపిత్తాం అని అంటుంది. మొగుడు సుతా వద్దాంటాండు, మామ వద్దాంటాండు. వీళ్లందరూ వద్దాంటుంటే ఇగ ఫోన్లలో ఈ టార్చర్​ వద్దు నేను ఇంటికి పోతా, పోయి నేను సముజాయించుకుంటా అని పోయింది. ఇగ పోయినంకా ఎవలు ఎంత టార్చర్​ పెట్టిర్రో ఎక్కడ తీసుకపోయి చంపిర్రో ఇగ ఆ ముచ్చట నాకు తెల్వదు" - సల్మా పెంపుడు తల్లి

విచారణలో నిజం అంగీకరించిన భర్త : దీనిపై ఫర్హాత్​ తండ్రి అలీ భార్త అజారుద్దీన్​పై అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేయగా నేరం ఒప్పుకున్నాడు. భార్యను చంపాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కానీ తల్లి లేకుంటే పిల్లలను చూసే వారుండరని భావించి వారినీ కూడా చంపేసినట్లు అంగీకరించాడు. వరంగల్​ సీపీ సన్​ప్రీత్​సింగ్​, ఈస్ట్​జోన్​ జీసీసీ అంకిత్​కుమార్​లు గురువారం సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.

"మృతురాలి తండ్రి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఫర్హత్​ ఆమె 12 సంవత్సరాల క్రితం పున్నేలు గ్రామస్థుని తోనే లవ్​ మ్యారేజ్​ చేసుకుందని తెలిసింది. ఆ తర్వాత వాళ్లిద్దరికీ పిల్లలు పుట్టారు. ఒక పాపకు 5 ఇయర్స్​ ఇంకో పాపకు 7 ఇయర్స్​. ఆ తర్వాత కూడా ఆమె మళ్లీ రెండు సార్లు ప్రెగ్నెంట్​ అయితే మళ్లీ ఆడపిల్లలు పుడతారని ప్రెగ్నెంట్​ తీశారని తెలిసింది. 4 ఇయర్స్​ తర్వాత మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్​ అయ్యింది. ఈ ప్రెగ్నెంట్​ కూడా మళ్లీ భర్తకు ఇష్టం లేదని కానీ భార్యకు ఇష్టమేనని ఈ విషయంలో వారిద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతున్నట్టు చెప్పారు. ఆ తర్వాత వీరు స్విమ్మింగ్​ పూల్​లో పడి చనిపోయారని విషయం తెలిసింది. భర్తనే చంపి ఉంటాడని ఫర్హత్​ తండ్రి అంటున్నాడు. మరి అది ఎంతవరకు నిజమని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. తదుపరి వివరాలు విచారణలో తెలుసుకుంటాం" - రాజ్‌గోపాల్, పున్నేలు సీఐ

TAGGED:

MOTHER AND DAUGHTERS DEATH
HANUMAKONDA DEATH INCIDENT
LATEST CRIME CASE IN HANUMAKONDA
DIED IN SWIMMING POOL AT WARANGAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.