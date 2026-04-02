తల్లికూతుళ్లను హత్య చేసిన భర్త - విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన మరిన్ని నిజాలు
తల్లికూతుళ్లను స్విమ్మింగ్ ఫూల్లో తోసేసి ఆత్మహత్య చిత్రీకరణ - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు - విచారణలో భర్త హత్య చేసినట్లు వెల్లడి
Published : April 2, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 11:01 AM IST
Mother And Daughters Died Hanumakonda : అందమైన కుటుంబం, ముద్దుగొలిపే ఇద్దరు చిన్నారులు, భార్య ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతి, చూసేవారికి అంతా బాగుందని అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ తల్లి, ఇద్దరు చిన్నారులు అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణిస్తే ఎన్నో అనుమానాలు. ఇలాంటి ఘటనే హనుమకొండ జిల్లాలో జరిగింది.
ఫర్హాత్ తండ్రి అనుమానాలే వల్ల ఇలా : పోలీసుల వివరాల ప్రకారం ఐనవోలు మండలం పున్నేలుకు చెందిన అజారుద్దీన్, ఫర్హాత్ (26) దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉమేరా(8), ఆయేషా (6) ఉన్నారు. అజారుద్దీన్ గ్రామ శివారులో వరంగల్-ఖమ్మం నేషనల్ హైవే పక్కన స్విమ్మింగ్ ఫూల్ను నిర్వహిస్తూ తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ఆమెకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టిన అనంతరం మళ్లీ రెండుసార్లు గర్భం దాల్చగా ఆడపిల్లలు పుడతారనే అనుమానంతో భార్యకు అబార్షన్ చేయించాడు. తిరిగి నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇటీవల మళ్లీ గర్భం దాల్చారు.
ముగ్గురిని స్విమ్మింగ్ ఫూల్లో తోసేసిన భర్త : అజారుద్దీన్ మళ్లీ ఆడబిడ్డ పుడుతుందని అనుమానించి అబార్షన్ చేయించుకోవాలని భార్యపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. ఈ విషయంపై ఆమె ఒప్పుకోకపోవడంతో పలుమార్లు గొడవ కూడా పడ్డాడు. దీంతో ఆమెపై కొపాన్ని పెంచుకుని పథకం ప్రకారం బుధవారం రాత్రి భార్య, పిల్లలను స్మిమింగ్ ఫూల్ వద్దకు తీసుకెళ్లి ముగ్గురినీ అందులో తీసేసి హతమర్చారు. ఆ తర్వాత వారంతా ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందినట్లు అందరినీ నమ్మించేందుకు ప్రయత్నించాడు.
"ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పింది. పోయి తల్లికి చెప్పిండు. తల్లి ఫోన్ చేసింది. వద్దు నీకు మళ్లీ ఆడిపిల్లలే పుడతారు, నీకు ఆడిపిల్లలే ఉన్నారు. అబార్షన్ చేపిత్తాం, తీపిత్తాం అని అంటుంది. మొగుడు సుతా వద్దాంటాండు, మామ వద్దాంటాండు. వీళ్లందరూ వద్దాంటుంటే ఇగ ఫోన్లలో ఈ టార్చర్ వద్దు నేను ఇంటికి పోతా, పోయి నేను సముజాయించుకుంటా అని పోయింది. ఇగ పోయినంకా ఎవలు ఎంత టార్చర్ పెట్టిర్రో ఎక్కడ తీసుకపోయి చంపిర్రో ఇగ ఆ ముచ్చట నాకు తెల్వదు" - సల్మా పెంపుడు తల్లి
విచారణలో నిజం అంగీకరించిన భర్త : దీనిపై ఫర్హాత్ తండ్రి అలీ భార్త అజారుద్దీన్పై అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేయగా నేరం ఒప్పుకున్నాడు. భార్యను చంపాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కానీ తల్లి లేకుంటే పిల్లలను చూసే వారుండరని భావించి వారినీ కూడా చంపేసినట్లు అంగీకరించాడు. వరంగల్ సీపీ సన్ప్రీత్సింగ్, ఈస్ట్జోన్ జీసీసీ అంకిత్కుమార్లు గురువారం సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.
"మృతురాలి తండ్రి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఫర్హత్ ఆమె 12 సంవత్సరాల క్రితం పున్నేలు గ్రామస్థుని తోనే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుందని తెలిసింది. ఆ తర్వాత వాళ్లిద్దరికీ పిల్లలు పుట్టారు. ఒక పాపకు 5 ఇయర్స్ ఇంకో పాపకు 7 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత కూడా ఆమె మళ్లీ రెండు సార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయితే మళ్లీ ఆడపిల్లలు పుడతారని ప్రెగ్నెంట్ తీశారని తెలిసింది. 4 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యింది. ఈ ప్రెగ్నెంట్ కూడా మళ్లీ భర్తకు ఇష్టం లేదని కానీ భార్యకు ఇష్టమేనని ఈ విషయంలో వారిద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతున్నట్టు చెప్పారు. ఆ తర్వాత వీరు స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడి చనిపోయారని విషయం తెలిసింది. భర్తనే చంపి ఉంటాడని ఫర్హత్ తండ్రి అంటున్నాడు. మరి అది ఎంతవరకు నిజమని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. తదుపరి వివరాలు విచారణలో తెలుసుకుంటాం" - రాజ్గోపాల్, పున్నేలు సీఐ
