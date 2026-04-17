ETV Bharat / state

వేరే మహిళపై భర్త వ్యామోహం - మనస్తాపంతో బిడ్డలకు విషమిచ్చిన తల్లి - నలుగురు మృతి

క్షణికావేశంలో ఓ తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయంతో నలుగురి బలి - కూల్‌డ్రింక్‌లో విషం కలిపి ముగ్గురు పిల్లలకు ఇచ్చి తానూ తాగిన తల్లి -ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందతూ నలుగురూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు మృతి

Mother and Three Children Died in YSR Kadapa District
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mother and Three Children Died in YSR Kadapa District : పెళ్లి బంధంతో ఆ జంట 14 ఏళ్ల క్రితం ఒక్కటైంది. అన్యోన్యంగా ఉన్న వారికి ముగ్గురు సంతానం. కానీ ఏడాదిన్నర క్రితం ఆ వివాహ బంధానికి బీటలు వారేలా భర్త తన భార్య, పిల్లలను వదిలి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. భర్త వేరే మహిళపై వ్యామోహంతో వెళ్లడంతో ఆ ఇల్లాలు కుంగిపోయింది. మనస్తాపంతో విషం తాగి, తన ముగ్గురు పిల్లలకు తాగించింది. పరిస్థితి విషమించడంతో మృత్యువుతో పోరాడుతూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు అందరూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఇలా క్షణికావేశంలో ఆ తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయం నలుగురిని బలి తీసుకుంది. భర్త తనను వదిలి వేరే మహిళతో ఉంటున్నాడన్న బాధతోనే తల్లి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో జరిగింది.

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, ప్రొద్దుటూరు ఈశ్వర్ రెడ్డి నగర్​కు చెందిన శివవెంకటకృష్ణ, భువనేశ్వరి దంపతులు 14 ఏళ్ల క్రితం వివాహబంధంతో ఏకమయ్యారు. వీరికి ముగ్గురు సంతానం. అందమైన ఈ కుటుంబ బంధానికి ఏడాదిన్నర క్రితం బీటలు వారాయి. భర్త శివవెంకటకృష్ణ రెండేళ్ల కిందట భర్త వేరే మహిళపై వ్యామోహంతో భార్య, పిల్లలను వదిలి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. పిల్లలను చూసుకుంటూ భువనేశ్వరి జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో భువనేశ్వరికి అత్తింటి నుంచి అనుమానాలు, అవమానాలు ఎదురయ్యాయి. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన భువనేశ్వరి పిల్లలతో కలిసి తనువు చాలించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఏడాది మార్చి 26న కూల్‌డ్రింక్‌లో విషం కలిపి ముగ్గురు చిన్నారులకు తాగించింది. తర్వాత తానూ తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది.

ఒకరి తర్వాత ఒకరు నలుగురూ మృతి : ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులు మృత్యువుతో పోరాడుతూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు నలుగురూ తుదిశ్వాస విడిచారు. కడపలో చికిత్స పొందుతూ తల్లి భువనేశ్వరి గతనెల(మార్చి) 28న మృతిచెందారు. ముగ్గురు పిల్లల పరిస్థితి విషమంగా మారడంతో వారిని చెన్నైకి తరలించి చికిత్స అందించారు. పరిస్థితి మెరుగు పడకపోవడంతో రెండో కుమార్తె లిఖిత ఈనెల(ఏప్రిల్) 10న, కుమారుడు గణ ఈనెల(ఏప్రిల్) 15న ప్రాణాలు విడిచారు. నిన్న(గురువారం) 16వ తేదీన పెద్ద కుమార్తె కుసుమ మృతి చెందారు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు ప్రాణాలు వీడటంతో ప్రొద్దుటూరులో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

ఒక్కక్షణం ఒకే ఒక్కక్షణంలో తీసుకుంటున్న తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఎన్నో జీవితాల్ని తలకిందులు చేస్తున్నాయి. ఆత్మహత్య అన్న మాట వింటునే కాళ్లకింద భూమి కదిలిపోతోంది. అప్పటి వరకు, ఆ క్షణం ముందు వరకు మనతో, మన మధ్యనే ఉంటున్న వారు శాశ్వతంగా మన మధ్య నుంచి దూరమైపోయారనే మాటే కుటుంబాల్లో పిడుగుపాటు అవుతోంది.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

  • Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)
  • JeevanAastha Helpline - 18002333330
  • Tele Manus Helpline Number- 1800-89-14416
  • iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
  • Email- icall@tiss.edu
  • Facebook- iCALL Psychosocial Helpline
  • X- @iCALLhelpline
  • NIMH Helpline: 988

TAGGED:

HUSBAND ILLEGAL AFFAIR IN PRODDATUR
FAMILY SUICIDE IN PRODDATUR
MOTHER KILLS THREE CHILDRENS
MOTHER GIVE POISON TO CHILDREN
MOTHER AND THREE CHILDREN DIED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.