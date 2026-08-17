జిమ్ పరికరాలు కొనిచ్చి మరీ బాడీ బిల్డింగ్ - కుమారుడిని కిల్లర్గా మార్చి వరుస హత్యలు
కష్టపడకుండా సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలనే దుర్భుద్ధితో తల్లి కీచక చర్య - కుమారుడికి జిమ్ పరికరాలు కొనిచ్చి ఇంట్లోనే కసరత్తులు - బిడ్డ సాయంతో అమాయక మహిళల వరుస హత్యలు, దోపిడీలు
Published : August 17, 2026 at 10:52 AM IST
Mother And Son Serial Murders : ఏ తల్లైనా తన పిల్లలకు మంచి బుద్ధులు నేర్పి గుణవంతుడిలా తయారు చేస్తుంది. మంచి చెడుల గురించి చెబుతూ పెంచుతుంది. కానీ ఈ ఘటనలో మాత్రం సీన్ రివర్స్. కుమారుడికి జిమ్ పరికరాలు కొనిచ్చి, బలంగా తయారు కావాలని ప్రోత్సహించిన ఆ తల్లి, చివరకు అతడిని సీరియల్ కిల్లర్ను చేసింది. సులభంగా డబ్బు సంపాదించే మార్గం ఇదేనంటూ కుమారుడితో కలిసి అమాయక మహిళలపై వరుస హత్యలు, దోపిడీలకు ఒడిగట్టి ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కింది. ఫలితంగా ఆమెతో పాటు ఇంటర్ చదివే ఆమె కుమారుడూ జైలు పాలయ్యాడు. ఈ ఘటన సిద్ధిపేట జిల్లాలోని భూంపల్లి గ్రామంలో వెలుగు చూసింది.
సిరిసిల్ల నుంచి సిద్ధిపేటకు వలస వచ్చి : ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను సీపీ రష్మీ పెరుమాళ్, ఏసీపీ రవీందర్ రెడ్డి ఆదివారం జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్లో వెల్లడించారు. వారి కథనం ప్రకారం, గ్రామంలోని తెల్లాకుల రజిత(38)కు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న భర్తతో పాటు ఇంటర్ చదివిన కుమారుడు ఉన్నాడు. రెండు దశాబ్దాల క్రితం వీరు సిరిసిల్ల నుంచి భూంపల్లి గ్రామానికి వలస వచ్చి, భూంపల్లిలోని రెండు పడక గదుల ఇళ్ల సముదాయంలో ఉంటూ కిరాణా దుకాణాన్ని నడిపిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే రజితకు కష్టపడకుండా సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలనే దుర్భుద్ధి కలిగింది. అందుకు అనుగుణంగా గ్రామంలోని అమాయక మహిళలను చంపి, వారి ఒంటిపై ఉన్న నగలను దోచుకోవాలని ప్లాన్ వేసింది. ఇందుకోసం కుమారుడినీ వక్రమార్గం పట్టించింది. అతడి శారీరక దారుఢ్యం కోసం ఇంట్లోనే జిమ్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేసింది. అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి తమ పథకం ప్రకారం వారి దుకాణానికి వచ్చిన మహిళలతో మాటలు కలిపి సన్నిహితంగా మెలగడం ప్రారంభించారు. అలా వారి కుటుంబ సమస్యలు, దాయాదులతో భూ తగాదాలను ఆరా తీసేవారు.
గొంతు నులిమి హత్య : ఈ క్రమంలోనే అదే గ్రామానికి చెందిన అతికం విజయ(45) ఈ నెల 8న రజిత దుకాణానికి వచ్చింది. ఆమెతో తల్లీకుమారులు కుశల ప్రశ్నలు వేస్తూ లోపలికి వచ్చేలా చేశారు. వచ్చాక గొంతు నులిమి హత్య చేసి ఆమె ఒంటిపై ఉన్న నగలను తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని మూట కట్టి ద్విచక్ర వాహనంపై రామక్కపేట శివారుకు తీసుకెళ్లి పెట్రోల్ పోసి దహనం చేశారు. ఆ సమయంలోనే వర్షం కురవటంతో మృతదేహం పూర్తిగా కాలలేదు. ఆమె మృతిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో భాగంగా గ్రామంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా, రజిత బాగోతం బయటపడింది. దాంతో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విచారణలో విస్తుగొలిపే విషయాలు : ఇటీవల చంపిన అతికం విజయనే కాకుండా మే 28న వారి కాలనీలో ఉంటున్న కుంట రేఖ అనే మహిళను కూడా ఇదే తరహాలో హత్య చేసి అచ్చుమాయపల్లి శివారులో దహనం చేసినట్లు విచారణలో రజిత ఒప్పుకుంది. పోయిన ఏడాది జూన్లో సర్పంచి భార్య ఊరి శివారులో మార్నింగ్ వాక్ చేస్తుండగా తల్లీ కుమారులిద్దరు ముసుగులు ధరించి కర్ర, రాళ్లతో తీవ్రంగా దాడి చేసి ఆమె ఒంటిపై ఉన్న బంగారు నగలు ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో మరో ముగ్గురు మహిళలను కూడా ఎంపిక చేసుకున్నారు. వారిని కూడా హతమార్చేందుకు ప్రణాళిక వేసుకున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
అంతేకాదు భర్త పేరు మీద నిందితురాలు రజిత బీమా చేయించి, అతన్ని కూడా హత్య చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇప్పటికే అతన్ని చిత్రహింసలు పెట్టడంతో పాటు కాళ్లపై వేడి నీళ్లు పోసి మంచానికే పరిమితమయ్యేలా చేసింది. హత్యలు చేసేందుకు తల్లీకుమారుడు ఇద్దరు కలిసి యూట్యూబ్లో క్రైమ్ వీడియోలు చూసేవారని తెలిసింది.
నిందితుల నుంచి సొమ్ము స్వాధీనం : నిందితుల ఇంట్లో 53 తులాల వెండి ఆభరణాలు, 5.61 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.1.03 లక్షల నగదుతో పాటు ఓ ద్విచక్ర వాహనం, రెండు ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరికొన్ని ఆభరణాలను గ్రామంలో విక్రయించినట్లు గుర్తించారు. అయితే చేసిన హత్యలు వారిపైకి రాకుండా పోలీసులను ఏమార్చేందుకు కుటుంబ తగాదాల్లో ఉన్న మహిళలనే ఎంచుకునే వారని గుర్తించారు. ఆ కోణంలో తెలిసిన వారే హత్య చేసి ఉంటారని ఆరోపిస్తూ రజిత తమను తప్పుదోవ పట్టించినట్లు తెలియడంతో పోలీసులు విస్తుపోయారు.
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