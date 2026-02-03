అనంత జిల్లాలో దారుణం - తల్లీ కుమారుడు హత్య
అనంతపురం జిల్లాలో దారుణం - అంగన్వాడీ టీచర్ యల్లమ్మ (38), ఆమె కుమారుడు చిన్నా (22) హత్య , ఆస్తి విషయంలో కుటుంబ సభ్యులు అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు అనుమానం, కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 8:08 PM IST
Mother And Son Murder in Ananthapur District: అనంతపురం జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. శింగనమల మండలం తరిమెలలో అంగన్వాడీ టీచర్ యల్లమ్మ (38), ఆమె కుమారుడు చిన్నా (22) హత్యకు గురయ్యారు. గ్రామంలోని స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తరిమెల గ్రామానికి చెందిన నల్లప్పకు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు లక్ష్మీదేవి, రెండో భార్య యల్లమ్మ. యల్లమ్మ ప్రస్తుతం అంగన్వాడి కార్యకర్తగా విధులను నిర్వర్తిస్తోంది
అయితే భర్త నల్లప్ప ఇటీవల దురదృష్టవశాత్తు మృతి చెందడంతో రెండో భార్య యల్లమ్మకు మొదటి భార్యలక్ష్మీదేవికి మధ్య ఆస్తి విషయంలో ఇరు కుటుంబాల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో తగాదాలు నెలకొన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మొదటి భార్య కుమారులే యల్లమ్మ, ఆమె కుమారుడినీ హత్య చేశారనే అనుమానాలు సైతం వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. అనంతరం మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం శింగనమల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆపై దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసినట్లు సమాచారం.