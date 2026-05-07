యూట్యూబ్లో చూసి వ్యక్తిని మర్డర్ చేసిన తల్లీకుమారుడు
సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తి వేధింపులు భరించలేక హత్య చేసిన మహిళ - మహిళకు సహకరించిన ఆమె కుమారుడు - యూట్యూబ్లో చూసి మరీ హత్య చేసిన తల్లి కుమారుడు
Published : May 7, 2026 at 3:24 PM IST
Woman kills Boyfriend After search in How to Kill in Youtube : ఆ తల్లీ,కుమారుడు ఈ మధ్య బాగా సామాజిక మాధ్యమాలు చూడటం మొదలుపెట్టారు. కావాల్సిన దాని గురించి గూగుల్, యూట్యూబ్లో శోధించారు. ఎట్టకేలకు అనుకున్నది వారి కంట పడింది. ఇంకేముంది దాంట్లో చెప్పినట్లే చేశారు. వారి ప్రణాళికను పక్కాగా అమలు చేశారు. కానీ చివర్లో జరిగిన ఓ పొరపాటు వారిని కటకటాల వెనక్కి నెట్టింది. ఇంతకీ ఆ తల్లీకుమారుడు యూట్యూబ్లో ఏం చూశారు? దేని గురించి గూగుల్లో వెతికారు? అసలు వాళ్లిద్దర్నీ పోలీసులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు?
హైదరాబాద్ జీడిమెట్ల ఠాణా పరిధిలోని చింతల్ చెరుకుపల్లి కాలనీ. ఈనెల 3న ఆదివారం అర్ధరాత్రి పోలీసులు ఓ ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడి పరిసరాలను గమనించగా ఓ శవం బయటపడింది. చనిపోయింది శివారెడ్డి అనే వ్యక్తిగా గుర్తించారు. అక్కడే ఉన్న అరుణ, ఆమె కుమారుడు సాయిరత్నంను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సాయిరత్నం ఫోన్ను పరిశీలించగా కత్తితో శివారెడ్డిని హత్య చేసినట్టు వీడియోలు, చిత్రాలు ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
సోషల్ మీడియా చూసి దారుణ హత్య : సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన అరుణ భర్త మృతి చెందడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన శివారెడ్డితో కొన్నేళ్లుగా సహజీవనం చేస్తోంది. ఆమెకు గతంలోనే 19 ఏళ్ల సాయిరత్నం అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. వీరిద్దరూ శివారెడ్డి వద్దే ఉంటూ చింతల్లో నివాసముంటున్నారు. అయితే శివారెడ్డి తరచూ మద్యం సేవించి తల్లి, కుమారుడిని వేధిస్తుండేవాడు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం సాయిరత్నంపై శివారెడ్డి దాడిచేశాడు. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా గొడవ జరిగింది. ఇక ఈ వేధింపులు భరించటం వల్ల కాదనుకున్న తల్లీకుమారుడు శివారెడ్డిని హత్య చేయాలని పథకం రచించారు. ఇందుకోసం ఒక వ్యక్తిని ఎలా చంపాలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెతికి చూశారు. ఆ తర్వాత పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం శివారెడ్డిని అంతమొందించేందుకు సాయిరత్నం పథకం వేశాడు.
''అరుణ వాళ్ల కుమారుడు సాయిరత్నం కలిసి ఈ మర్డర్ని చేశారు. మృత్యుడు శివారెడ్డి ఇక్కడే హైదరాబాద్లో పని చేసుకుంటున్నాడు. గత పదేళ్ల నుంచి అరుణకు, శివారెడ్డి పరిచయం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అతనికి పెళ్లి కాకపోవడం వల్ల ఆమెతో రిలేషన్ పెట్టుకుని సాధ్యమైనంత వరకు వీళ్లతోనే ఉండేవాడు. అతడు వారితో మంచిగా ఉండకుండా తాగిన మత్తులో తిట్టడం, మానసికంగా, శారీరకంగా వారిని వేధించేవాడు. దీంతో తల్లికుమారుడు కలిసి అతని నుంచి తప్పించడానికి ప్రథకం ప్రకారం ప్లాన్ చేసి శివారెడ్డిని చంపేశారు. ఈ హత్యను ఏ విధంగా చేయాలని ఇద్దరు కలిసి సోషల్ మీడియాలో సర్చ్ చేయడం, కత్తిని కూడా అప్పడికప్పుడు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది'' - కోటిరెడ్డి, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్ డీసీపీ
నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధింపు : ముందుగా సాయిరత్నం కత్తి కొనుక్కుని వచ్చాడు. ఈ నెల 3న శివారెడ్డి నిద్రలోకి జారుకున్నాక కత్తితో సాయిరత్నం అతని మెడపై నరికాడు. చనిపోయాడని నిర్థారించుకున్నాక ఆధారాలు లేకుండా చేయాలని రక్తపు మరకలతో తడిసిన దుస్తులను నాలాలో పడేశాడు. తర్వాత ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో శివారెడ్డి మృతదేహాన్ని కుక్కి ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మాయం చేయాలని చూశాడు. గది నుంచి మృతదేహాన్ని తరలించేందుకు స్నేహితుడికి ఫోన్ చేశాడు. సాయిరత్నం స్నేహితుడికి ఫోన్ చేయగా అతను వచ్చి మృతదేహాన్ని చూసి ఆందోళనకు గురయ్యాడు. నేరుగా పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి అసలు విషయం వెల్లడించాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సాయిరత్నంను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. పథకం ప్రకారం శివారెడ్డిని హత్య చేసిన కేసులో నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపరుచగా 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది.
