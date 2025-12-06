ETV Bharat / state

సింహాచలంలో విషాదం - లాడ్జిలో ఉరేసుకుని తల్లీ, కుమారుడు ఆత్మహత్య

ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న తల్లి, కుమారుడు - మృతులు విశాఖపట్నంలోని పాత గాజువాకకు చెందినవారిగా గుర్తింపు

Mother and Son Died at Private Lodge in Visakhapatnam
Mother and Son Died at Private Lodge in Visakhapatnam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mother and Son Died at Private Lodge in Visakhapatnam : విశాఖపట్నంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. సింహాచలంలోని ఓ ప్రైవేటు లాడ్జిలో తల్లి, కుమారుడు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న గోపాలపట్నం పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతులను గాజువాకకు చెందినవారిగా గుర్తించారు.

గోపాలపట్నం సీఐ ఎల్. సన్యాసి నాయుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పాత గాజువాక శ్రీనివాస్‌నగర్‌కు చెందిన 39 ఏళ్ల గయప్పాంజన్‌ హైదరాబాదులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన యువతిని వివాహం చేసుకున్నారు. భార్యభర్తల మధ్య వివాదం కారణంగా 2023లో ఆయన భార్య నాంపల్లి పోలీస్‌స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదైంది.

సింహాచలంలో విషాదం - లాడ్జిలో ఉరేసుకుని తల్లీ, కుమారుడు ఆత్మహత్య (ETV Bharat)

ఉరేసుకొని బలవన్మరణం : గురువారం సాయంత్రం తల్లి నీలావతితో కలిసి సింహాచలం వచ్చిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి పోస్టాఫీస్‌ వీధిలోని ఓ లాడ్జిలో గది అద్దెకు తీసుకున్నాడు. అనంతరం తల్లి కుమారుడు ఇద్దరు ఫ్యాన్‌కు ఉరేసుకొని బలవన్మరణం పొందారు. రాత్రి 7గంటల సమయంలో లాడ్జి యాజమాన్యం గది అద్దె పొడిగింపు విషయమై తలుపు తట్టగా స్పందించలేదు. అనుమానం వచ్చి గోపాలపట్నం పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు తలుపులు బద్దలు కొట్టారు. మృతదేహాలను కేజీహెచ్​కు తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

"శుక్రవారం రాత్రి 9:30 గంటలకు సింహాచలంలోని సిరిచందన ఫంక్షన్ హాల్ నుంచి దాని యజమాని మాకు ఫోన్ చేశారు. ఆ ఫంక్షన్ హాల్​లో ఓ తల్లి, కుమారుడు గురువారం గది అద్దెకు తీసుకున్నారని తెలిపారు. గది సమయం పూర్తవడంతో వారికి అదనపు అద్దె గురించి చెప్పేందుకు కాల్ చేశామని తెలిపారు. కానీ వారు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదన్నారు. దీంతో గది వద్దకు వెళ్లిచూడగా లోపల వైపున గడి పెట్టుకున్నారని వెల్లడించారు. మేం మా బృందంతో అక్కడికి చేరుకొని గది తలుపులను గట్టిగా కొట్టి లోపలికి వెళ్లాం. అక్కడ తల్లి, కుమారుడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. వారి ఆధార్ కార్డులను పరిశీలించాం. వారు విశాఖపట్నంలోని గాజువాకకు చెందిన వారిగా గుర్తించాం." - ఎల్. సన్యాసి నాయుడు, గోపాలపట్నం సీఐ

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

  • Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)
  • JeevanAastha Helpline - 18002333330
  • Telemanus Helpline Number- 1800914416
  • iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
  • Email- icall@tiss.edu
  • Facebook- iCALL Psychosocial Helpline
  • X- @iCALLhelpline
  • NIMH Helpline: 988

ఆర్టీసీ బస్సులో అసభ్యకర సంజ్ఞలు - తీవ్ర మనస్తాపంతో ఉరేసుకున్న విద్యార్థిని

ప్రేమ పెళ్లి - 3 నెలలకే అదనపు కట్నం వేధింపులు - ఐఏఎస్​ కుమార్తె ఆత్మహత్య

TAGGED:

MOTHER AND SON DIED INCEDENT IN AP
SIMHACHALAM DEATH INCEDENT
SOFTWARE EMPLOYEE DIES
CRIME NEWS IN VISAKHAPATANAM
MOTHER AND SON DIED IN LODGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.