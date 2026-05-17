ETV Bharat / state

పొలం పనులు చేస్తుండగా తల్లీకుమార్తెల హత్య - కళ్లలో కారం చల్లి, ఊపిరాడకుండా చేసి!

తల్లి సుమలత, కుమార్తె లావణ్యను హత్య చేసిన దుండగులు - భూ తగాదాల నేపథ్యంలో తల్లి, కుమార్తె హత్య జరిగినట్లు సమాచారం - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు

Mother and Daughter Murdered
Mother and Daughter Murdered (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mother and Daughter Murdered : నల్గొండ జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. జిల్లాలోని అనుముల మండలం ఇబ్రహీంపేట గ్రామంలో తల్లీకుమార్తెలను హత్య చేశారు. ఆయిల్‌ పామ్‌ తోటలో ఆదివారం ఉదయం పనికి వెళ్లిన తల్లి రుద్రాక్ష సుమలత, కుమార్తె రుద్రాక్ష లావణ్య కళ్లలో కారం చల్లి దుండగులు హత్య చేశారు. వీళ్ల మెడకు క్లాత్​తో చుట్టి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపినట్లు సమాచారం. భూ తగాదాల నేపథ్యంలోనే వారిని హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ రాజశేఖర రాజు మృతదేహలను పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఇబ్రహీంపేటకు చెందిన రుద్రాక్ష సుమలత కుమార్తె లావణ్యలు పొలం పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. సుమలత భర్త కొన్నేళ్ల క్రితం చనిపోయారు.

భూ తగాదాలతో తల్లీకుమార్తెల హత్య! : మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ రాజశేఖర రాజు మాట్లాడుతూ మృతులు సుమలత, ఆమె ఆడపడుచులకు కొంత కాలంగా భూ తగాదాలు ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా తెలిసిందని తెలిపారు. ఆస్తి కోసం ఈ రోజు గ్రామంలో ఆడపడుచులకు ఆమెకు వివాదం జరిగినట్లు సమాచారం వచ్చిందని చెప్పారు. క్లూస్ టీం చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించే పనిలో ఉన్నారని వివరించారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, విచారణ అనంతరం ఈ హత్య ఎవరు చేశారు? ఎందుకు చేశారు? అనే విషయాలు మీడియాకు వెల్లడిస్తామని డీఎస్పీ తెలిపారు.

"ఈరోజు ఉదయం 9.30 గంటలకు ఇద్దరు మహిళలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు హత్య చేసినట్లు మాకు ఫోన్ వచ్చింది. మృతులు రుద్రాక్ష సుమలత, ఆమె కుమార్తె లావణ్యలుగా గుర్తించాం. వీళ్ల మెడకు క్లాత్​తో చుట్టి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సుమలతకు ఆడపడుచులతో ఉన్న భూ తగాదాల కారణంగానే హత్య జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది. క్లూస్ టీం చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించే పనిలో ఉన్నారు. కేసును పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అనంతరం ఈ హత్య ఎవరు చేశారు? ఎందుకు చేశారు? అనే విషయాలు మీడియాకు వెల్లడిస్తాం" - రాజశేఖర రాజు, మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ

ప్రేమను అంగీకరించలేదని యువతిని హత్య చేసిన యువకుడు - స్థానికుల దాడితో చికిత్స పొందుతూ మృతి

తండ్రిపై కోపం కుమారుడిని బలితీసుకుంది - హత్య చేసిన ట్రాన్స్‌జెండర్‌​కు ఉరిశిక్ష

TAGGED:

తల్లి కుమార్తె హత్య
DAUGHTER AND MOTHER MURDERED
LAND DISPUTE MURDER
NALGONDA MOTHER DAUGHTER MURDERED
MOTHER AND DAUGHTER MURDERED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.