కర్నూలు బస్సు విషాదం - మెదక్ జిల్లాకు చెందిన తల్లీకుమార్తె సజీవదహనం
బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో మెదక్ జిల్లాకు చెందిన సంధ్యారాణి(43), చందన(23) మృతి - బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న సంధ్యారాణి కుమార్తె చందన - కుమార్తెను బెంగళూరులో వదిలి మస్కట్ వెళ్లాలనుకున్న సంధ్యారాణి
Published : October 24, 2025 at 3:49 PM IST
Mother And Daughter Die In Kurnool Bus Fire Accident : కర్నూలు బస్సు దుర్ఘటనలో మెదక్ జిల్లాకు చెందిన తల్లీ కూతుర్లు ఇద్దరూ సజీవ దహనమయ్యారు. మెదక్ మండలం శివ్వాయిపల్లికి చెందిన తల్లీ మంగ సంధ్యారాణి(43), కుమార్తె మంగ చందన(23) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శివ్వాయిపల్లికి చెందిన మంగ ఆనంద్ కుమార్గౌడ్ 2007 నుంచి ఓమన్ దేశంలోని మస్కట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ భార్య సంధ్యారాణితో కలిసి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు.
కూతురు కోసం బెంగళూరుకు సంధ్యారాణి : బంధువుల వివాహ వేడుక కోసం కొద్ది రోజుల కిందట భార్య భర్తలు ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్, సంధ్య రాణి హైదరాబాద్కు వచ్చారు. పెళ్లితో పాటు దీపావళి పండుగ కూడా ఉండటంతో బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్గా పనిచేస్తున్న వారి కూతురు చందన, అలహాబాద్లో ఐఐటీ చదువుతున్న కుమారుడు శ్రీ వల్లభ కూడా హైదరాబాద్ వచ్చారు. అయితే వారం కిందట ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ మస్కట్ తిరిగి వెళ్లి పోగా, కుమారుడు శ్రీ వల్లభ ఐఐటీ అలహాబాద్కు వెళ్లిపోయాడు.
శివ్వాయిపల్లిలో విషాద ఛాయలు : మస్కట్కు వెళ్లే సమయంలో సంధ్యారాణికి జ్వరం రావడంతో వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఆగిపోయారు. ఈ క్రమంలోనే కూతురు చందనను బెంగళూరులో వదిలి పెట్టి అక్కడి నుంచి తిరిగి మస్కట్ వెళ్లేందుకు వేమూరి కావేరి ట్రావెల్ బస్లో బెంగళూరు వెళ్తుండగా ఊహించని ప్రమాదంతో తల్లీ కూతురు ప్రాణాలు విడిచారు. తల్లీ కూతురు సజీవదహనం విషయం తెలియడంతో వారి గ్రామం శివ్వాయిపల్లిలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
యాదాద్రి జిల్లాకు చెందిన అనూష మృతి : ఈ బస్సు ప్రమాదంలో తెలంగాణకే చెందిన మరో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అనూష రెడ్డి కూడా చనిపోయింది. యాదాద్రి జిల్లా గుండాల మండలం వస్తకొండూరుకు చెందిన అనూష రెడ్డి బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తోంది. దీపావళి పండుగ కోసం స్వగ్రామం వచ్చి గురువారం రాత్రి బెంగళూరుకు బయలుదేరింది. రాత్రి ఖైరతాబాద్లో ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కిన అనూష బస్సు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. తల్లిదండ్రులు కర్నూలుకు బయలుదేరారు. అనూష మృతితో వస్తకొండూరులో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారిలో ఆరుగురు తెలంగాణ వాసులున్నారని ఏపీ హోం మంత్రి అనిత మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.
వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఉల్లంఘనలు : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం ఘటనతో రవాణాశాఖ లొసుగులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఆల్ఇండియా పర్మిట్ పేరిట ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాయి. ప్రమాదానికి గురైన వీ కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు డయ్యూ డామన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంది. అక్కడే ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ తీసుకున్నారు. రాయగడలో అల్ట్రేషన్, ఫిట్నెస్ తదితర పనులను చేయించారు. అల్ట్రేషన్లో సీటింగ్ అనుమతిని రాయగడ అధికారులు జారీ చేశారు. 43 సీట్ల సీటింగ్ పర్మిషన్ తీసుకొని స్లీపర్గా మార్చారు. ప్రమాదానికి గురైన బస్సు 2018లో తెలంగాణలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంది. 2023లో ఎన్ఓసీతో డయ్యూ డామన్లో రిజిస్ట్రేషన్ మార్పించారు. రిజిస్ట్రేషన్ మార్చి కావేరి ట్రావెల్స్ స్లీపర్ కోచ్గా అక్రమానికి తెరలేపింది.
బస్సు ప్రమాదం : ఆ తల్లీకుమారుడు ఏమయ్యారో? - ఆ ముగ్గురి ఆచూకీ ఎక్కడో?
'వాష్ రూమ్ కోసం ఆపారేమో అనుకున్నా - తీరా చూస్తే పెద్ద ఎత్తున మంటలు'