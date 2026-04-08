పల్నాడు జిల్లాలో తల్లీ కుమార్తె ఆత్మహత్య - కుమార్తెను నడుముకు కట్టుకుని సాగర్ కుడి కాల్వలో దూకిన తల్లి
పల్నాడు జిల్లాలో విషాదం - కుమార్తెను చున్నీతో నడుముకు కట్టుకుని సాగర్ కాల్వలో దూకిన తల్లి - మృతదేహాలను మాచర్ల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు
Published : April 8, 2026 at 4:57 PM IST
Mother And Daughter Jump Into Nagarjuna Sagar Canal : తల్లీ కూతురు కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన పల్నాడు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మండలం తాళ్లపల్లిలో సుమారు పాతికేళ్ల వయసున్న వివాహిత తన కుమార్తెతో కలిసి సాగర్ కుడి కాలువలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మహిళ తన కుమార్తెను చున్నీతో నడుముకు కట్టుకుని కాలువలోకి దూకడం గమనించిన స్థానికులు వెంటనే స్పందించి కాపాడేందుకు యత్నించారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు విజయపురిసౌత్ పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.
కాలువలోకి దూకిన తల్లి, కుమార్తెను ప్రాణాలతో కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే అప్పటికే తల్లి, కుమార్తె ఇద్దరూ కూడా మృతి చెందారు. తల్లి, కుమార్తె ఎక్కడి వారు? ఆత్మహత్య ఎందుకు చేసుకున్నారనే కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఇద్దరి మృతదేహాలను మాచర్ల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.