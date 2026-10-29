కన్నపేగు ఇంత కఠినమా! - 'మంచిగా చదువుకుంటాం అమ్మా, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టం, చంపొద్దు' అని బ్రతిమలాడినా
కన్న తల్లే పిల్లలను నీటిలో బలవంతంగా ముంచి చంపేసింది. అనంతరం తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 'మంచిగా చదువుకుంటాం అమ్మా. ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టం, చంపొద్దు' అని బ్రతిమలాడినా కనికరించలేదు.
Published : October 29, 2026 at 4:30 PM IST
Mother And Children Suicide At Edupayala : నవ మాసాలు మోసి పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది ఆ తల్లి, వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సింది పోయి, వారి పాలిట మృత్యుపాశం అయ్యింది. నిజానికి బిడ్డలకు విపత్కర పరిస్థితే ఎదురైతే పిల్లల ప్రాణాలను రక్షించడానికి తమ ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా భావించి తల్లి అడ్డుపడుతుంది. అలాంటిది రకరకాల కారణాలతో అభం శుభం తెలియని పసివాళ్లను తమచేతులతోనే మృత్యువుకు బలిస్తున్నారు కొందరు తల్లులు. 'మేము మంచిగా చదువుకుంటాం అమ్మా. ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టం. మమ్మల్ని చంపొద్దు' అని బ్రతిమిలాడినా ఆ తల్లి మనసు కనికరించలేదు. తాను చనిపోయాకా తన పిల్లలను ఎవరు చూస్తారనే ఉద్దేశంతో మంజీరా నదిలో తన ఇద్దరు పిల్లలను బలవంతంగా ముంచి, తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఆ తల్లి. ఈ విషాద ఘటన మెదక్ జిల్లాలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా గుర్తింపు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలం మల్కాపూర్ గ్రామానికి చెందిన సరిత (27) తన కుమార్తెలు వైష్ణవి (7), శ్రావణిక (6) తో కలిసి, మెదక్ జిల్లా కొల్చారం మండలం ఏడుపాయల వద్ద ఈనెల 27న తేదీన మంజీరా నదిలో దూకారు. సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా ఏడుపాయల మొదటి వంతెన వద్ద వారి ఆచూకీని గుర్తించారు. దీంతో మెదక్ రూరల్ సీఐ కృష్ణమూర్తి, కొల్చారం ఎస్ఐ ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. నది ఒడ్డున ముగ్గురి చెప్పులు, ఆధార్ కార్డు, సెల్ఫోన్ లభించడంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, గజ ఈతగాళ్లు నదిలో గాలించి, తల్లి సరితతో పాటు ఇద్దరు చిన్నారుల మృతదేహాలను గుర్తించారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మెదక్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి, కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
సరిత కుటుంబ నేపథ్యం ఇదే
సుమారు పదేళ్ల క్రితం సరిత ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. భర్త గుండెపోటుతో మృతి చెందడంతో ఇద్దరు కుమార్తెల బాధ్యతను ఆమె తీసుకుంది. హైదరాబాద్లో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తూ జీవనం సాగించేది. పిల్లలను తన తండ్రి బాలకిష్టయ్య వద్ద ఉంచి, మల్కాపూర్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివించేది. వారి ఖర్చుల కోసం నెలనెలా డబ్బులు పంపించేది. దసరా పండుగ సందర్భంగా సరిత స్వగ్రామానికి వచ్చింది. ఆధార్ కార్డులో మార్పులు చేయించాలనే కారణంతో పిల్లలను హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్తున్నట్లు చెప్పింది. కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలం పోచారం గ్రామంలోని తన అక్క ఇంటికి వెళ్లింది. అనంతరం ఈ నెల 27న ఇద్దరు కుమార్తెలను తీసుకొని ఏడుపాయలకు వచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తాను ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నానని తండ్రి బాలకిష్టయ్యకు ఫోన్ చేసి చెప్పడంతో ఆయన ఆందోళనకు గురై ఎల్లారెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఓ యువకుడితో పరిచయం
గతంలో ఎల్లారెడ్డిలోని ఓ వస్త్ర దుకాణంలో సరిత పనిచేసేది. ఆ సమయంలో అదే మండలానికి చెందిన ఓ యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడిందని, అతను పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ వేధించేవాడని, ఈ విషయంపై మాట్లాడేందుకు ఏడుపాయలకు రావాలని చెప్పడంతో సరిత పిల్లలతో అక్కడికి వెళ్లినట్లు గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముగ్గురి మృతిపై గ్రామస్తులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో సరిత తన ఇద్దరు కుమార్తెలను నదిలో ముంచి హత్య చేసి, అనంతరం తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
"ఏడుపాయల బ్రిడ్జి దగ్గర ఓ మహిళ ఆడపిల్లలతో సూసైడ్ చేసుకుంది. ఆమె పేరు సరిత(27). ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ మహిళ హైదరాబాద్లో సెక్యూరిటీ గార్డ్గా పనిచేస్తోందని వాళ్ల తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి ఆ తర్వాత ఏడుపాయలకు వచ్చింది. అక్కడ మంజీరా నదిలో పిల్లలతోపాటు ఆత్మహత్య చేసుకుంది" - ప్రసన్నకుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు వస్తుంటాయి. సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే ఆ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తప్పక లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఎల్లప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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