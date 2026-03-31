భర్త మరణం తట్టుకోలేక పోయిన భార్య - ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో పిల్లలతో కలిసి..
mother and children Sucide at julakal - జనవరి 3న ప్రమాదంలో మరణించిన భర్త - అతను లేని లోకం తనకు వద్దు అంటూ బలవన్మరణం - గ్రామంలో అలుముకున్న విషాదఛాయలు
Published : March 31, 2026 at 5:26 PM IST
Mother And Children Sucide At Julakal : మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైంది ఆ జంట. వారి ప్రేమకు ప్రతిరూపాలుగా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. అంతా సజావుగా సాగుతుందని అనుకున్న సమయానికి మృత్యురూపంలో వారి జీవితం చిద్రమైంది. అన్నీ తానై కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కులా ఉన్న భర్త ప్రమాదంలో మరణించాడు. ఇక అప్పటినుంచి మొదలైంది ఆ ఇల్లాలు బాధ. భర్త లేని లోకంలో తాను ఉండలేనని పిల్లలతో కలిసి భర్త దగ్గరికే వెళ్లిపోతానని అనేది. దగ్గరివాళ్లు ఎంత చెప్పినప్పటికీ ఆమె మనసు మారలేదు. ఎవరు లేని సమయం చూసి పిల్లలతో సహా ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నింపింది.
అసలేం జరిగింది? : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలం మక్త అల్లూరకు చెందిన మమత, జుల్కల్కు చెందిన ప్రవీణ్ దంపతులు. వారికి ఐదేళ్ల కుమారుడు మణికంఠ, మూడేళ్ల కూతురు ప్రళయశ్రీ సంతానం. దంపతులిద్దరూ కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవారు. ఇలా సాగిపోతున్న వారి జీవితం ఓ రోజు తలకిందులైంది. ఈ ఏడాది జనవరి 3న ఎద్దుమైలారం శివారులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రవీణ్ దుర్మరణం చెందాడు. ఈ ప్రమాదమే వారి కుటుంబానికి పెద్ద శాపంగా మారింది. తీరని వేదనను మిగిల్చింది.
వేధించిన జ్ఞాపకాలు : కుటుంబ పెద్దను కోల్పోవటంతో మమత ఇద్దరు పిల్లలతో జీవితాన్ని నెట్టుకుంటూ వస్తోంది. కానీ భర్త అకాల మరణంతో మమత తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది. అతని జ్ఞాపకాలు ఆమెను ఎప్పుడూ వేధిస్తూనే ఉండేవి. భగవంతుడు తన కుటుంబానికి తీరని అన్యాయం చేశాడని తాను తన పిల్లలు తన భర్త వద్దకే వెళ్తామని బంధువులు, స్నేహితుల వద్ద చెప్పుకుంటూ బాధపడేది. మమత తల్లిదండ్రులు, మేనత్త ఆమెతోనే ఉంటూ అలాంటివి పని చెయ్యెదంటూ ధైర్యం చెబుతుండేవారు.
వెంటాడిన ఒంటరితనం : ఎంతమంది ఆమె చుట్టూ ఉన్నా భర్త లేని లోకంలో తను ఒంటరిననే బాధపడేది. ఇటీవల ఆసరా పింఛను తీసుకునేందుకు మేనత్త, అలాగే వేరే పనిపై తల్లిదండ్రులు సొంతూరికి వెళ్లారు. అదే అదనుగా భావించిన ఎప్పటినుంచో ఆమె మెదడులో తొలుస్తున్న ఆలోచనను కార్యాచరణలో పెట్టింది. వెంటనే తలుపుకు గడియ పెట్టింది. తాను లేకుంటే పిల్లలు అనాథలుగా మారతారని భావించిన మమత మొదట ఇద్దరి పిల్లల ప్రాణాలు తీసింది. అనంతరం ఇంట్లో ఉరేసుకుని తను ఆత్మహత్య చేసుకుని దారుణానికి పాల్పడింది.
"మమత తన ఇద్దరి పిల్లల్ని చంపి తను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఏడాది జనవరి మాసంలో తన భర్త ఆక్సిడెంట్లో మరణించాడు. దానివల్ల మానసికంగా, ఆర్థికంగా కొన్ని లోటుపాట్లు జరగటం వల్ల కుటుంబం నాశనమైతుందనే ఉద్దేశంతో తనలో బాధను దాచుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తను చనిపోతే పిల్లలు అనాథలైపోతారన్న ఉద్దేశంతో వారిని కూడా చంపేసింది" - క్రాంతి కుమార్, సంగారెడ్డి రూరల్ సీఐ
కేసు నమోదు : విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని అంతా పరిశీలించారు. చిన్నారుల గొంతు భాగంలో గాయాలుండడంతో గొంతు నులిమి చంపి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గ్రామస్థులు మాత్రం పిల్లలకు విషమిచ్చి చంపిందని చెప్పుకుంటున్నారు. మమత తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
"ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేసేది ఏంటి అంటే ఆర్థికంగా లోటు పాట్లు ఉంటే కుటుంబసభ్యులతో పంచుకోవాలి. అలాగే ప్రభుత్వం కూడా ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎవరూ ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడొద్దని, డిప్రేషన్ వంటివి ఉంటే మానసిక నిపుణుల దగ్గర చికిత్స చేయించుకోవాలని, సన్నిహితులతో పంచుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను" - క్రాంతి కుమార్, సంగారెడ్డి రూరల్ సీఐ
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబరును సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.