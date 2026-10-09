ఏడాదిన్నరగా విదేశాల్లో భర్త - బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన భార్య - ఆ తల్లి చేసిన పనికి!
Mother Abandoned baby At Balanagar - బాలానగర్లో అప్పుడే పుట్టిన పసిపాపను రోడ్డుపై వదిలేశారు. స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఓ మహిళ వివాహేతర సంబంధంతో గర్భం దాల్చిందని గుర్తించారు.
Published : October 9, 2026 at 1:14 PM IST
Mother Abandoned baby At Balanagar : పెద్దలు చేసిన తప్పులకు పసికందులు బలైపోతున్నారు. అమ్మ ఒడిలో హాయిగా నిద్రించాల్సిన చిన్నారులు చెత్త కుప్పల్లో ఏడుస్తూ కనిపిస్తున్నారు. కొంతమంది వారి పుట్టుకే శాపమైనట్టుగా ఏం ఆలోచించకుండా నిర్ధాక్షిణ్యంగా పసిబిడ్డలను వదిలేస్తున్నారు. ఈరోజుల్లో ఇలాంటి ఘటనలు అధికమవుతున్నాయి. దీంతో అమ్మ ప్రేమానురాగాలకు కొందరు తల్లులు మచ్చ తీసుకొస్తున్నారని పలువురు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. తాజాగా బాలానగర్ ఠాణా పరిధిలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది.
శిశువును గమనించిన స్థానికులు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం ఉదయం 7.30 గంటలకు బాలానగర్ వైన్స్ సమీపంలో ఉన్న ఓ పాన్ డబ్బా వెనక నుంచి పసిపాప ఏడుపు వినిపించింది. ఇది గమనించిన స్థానికులు అక్కడకు వెళ్లి చూడగా టవల్లో చుట్టి ఉంచిన మగ శిశువు కనిపించింది. దీంతో వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వెంటనే ఈ విషయాన్ని శిశు సంరక్షణ అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఆ బాబును ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు.
శిశువిహార్కు బాలుడి తరలింపు
శిశువు పరిస్థితిని గమనించి పోలీసుల వినతి మేరకు ఓ ఇద్దరు తల్లులు ముందుకొచ్చి ఆ బిడ్డకు పాలిచ్చి ప్రాణాలను దక్కించారు. ఆ తర్వాత బాబును వైద్యలు పరీక్షించి ఆరోగ్యంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. దీంతో అమీర్పేటలోని శిశువిహార్కు శిశువును తరలించారు. అనంతరం పోలీసులు అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. దాంట్లో విస్తుపోయే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
ఆమె భర్త ఏడాదిన్నర పాటు విదేశాల్లో ఉంటున్నాడు. దీంతో ఆ మహిళా వివాహేతర సంబంధం ద్వారా గర్భం దాల్చింది. కొద్దిరోజులకు పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. కానీ పరువు పోతుందని భయపడిందో, లేదంటే జరిగిన తప్పును కడిగేసుకుందామనుకుందో ఏమో అప్పుడే పుట్టిన ననజాత శిశువును రోడ్డుపై పడేసి చేతులు దులుపుకుంది ఆ తల్లి. కుమార్తె కాపురాన్ని నిలబెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆ మహిళ కన్నతల్లే ఈ దారుణానికి ఒడికట్టింది. బాబును అన్యాయంగా వదిలేసి వెళ్లింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేశారు.
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